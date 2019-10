Veja as vagas de emprego para esta segunda-feira

Manaus - Quem está em busca de emprego não pode deixar de conferir as vagas ofertadas pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), para esta segunda-feira (30). Ao todo estão sendo disponibilizadas 45 vagas de emprego para diversas áreas.

Para concorrer a um das vagas de emprego, os interessados devem comparecer na sede da Setrab, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). O atendimento começa a partir das 8h, mas as distribuição de senha inicia às 7h.



Os candidatos precisam apresentar no momento do cadastro, original e cópia do RG, CPF, Cartão do PIS, Carteira de Trabalho, comprovantes de residencia e escolaridade. Se a vaga exigir requisitos específicos, será necessário apresentação de certificados e outros títulos de comprovação.



As oportunidades de emprego são de diversas empresas e entidades do Amazonas. Mais detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

8 VAGAS: OPERADOR DE TELEMARKETING



Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com ou sem experiência

Obs: informática básica e atendimento ao público.

(Documentação completa).





2 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO (PROMOTOR DE VENDAS)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: Experiência no ramo de vendas de cosméticos.

(Documentação completa).





1 VAGA: MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: CNH categoria B, com disponibilidade de horário, experiência em entrega e recebimento de mercadorias, conhecimento em embarque nos portos da cidade.

(Documentação completa).





1 VAGA: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio incompleto

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: Cursos de elétrica automotiva, refrigeração automotiva, sistema elétrico em geral, com experiência na execução de serviços corretivos elétricos em equipamentos pesados, caminhões, automóveis e implementos agrícolas.

(Documentação completa).





1 VAGA: ASCENSORISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: Experiência em atendimento ao público e disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





3 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Sem experiência

Obs: Experiência em limpeza e com atendimento ao público.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





10 VAGAS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Experiência: Sem experiência

Obs: Curso técnico em enfermagem, disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





15 VAGAS: SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: Disponibilidade para trabalhar com limpeza pesada.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).





4 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Com experiência em CTPS

Obs: Disponibilidade de horário.

(Documentação completa e laudo médico atualizado).

