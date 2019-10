Setrab encaminha mais de 11 mil trabalhadores para vagas de emprego

Manaus- O número registrado pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) para encaminhamento de trabalhadores às vagas de empregos no Amazonas subiu 94,19%, totalizando 11.859 encaminhados no período de janeiro a setembro deste ano. No mesmo período do ano anterior, o registro foi de apenas 6.107 trabalhadores.

O encaminhamento de trabalhadores ao mercado de trabalho é uma das funções desenvolvidas pelo Sistema Nacional de Empregos no Amazonas (Sine-AM), órgão vinculado à Setrab, e tem início por meio do contato com as empresas de diversos setores econômicos para levantamento de vagas disponíveis e chamada de trabalhadores.

A partir daí, a equipe de intermediação de mão de obra recebe das empresas o perfil básico para as ocupações disponíveis para a busca no sistema de cadastro por profissionais que se enquadrem no perfil direcionado pela empresa. Então, esses candidatos são convocados para apresentação caso tenham interesse nas vagas.

"Também podemos realizar o processo misto, que compreende a captação dos dados em nosso sistema aliados ao chamamento público que realizamos através de nossas publicações diárias nas nossas redes sociais e principais veículos de comunicação, para que as pessoas interessadas nos procurem pessoalmente na secretaria, mostrando o perfil que se adeque aquela vaga", explica o secretário executivo de Estado do Trabalho, Almir Albuquerque.

Com os currículos entregues pessoalmente na Setrab é aplicado um processo avaliativo inicial, para então seguir para o encaminhamento às empresas e lá ser dada a continuidade ao processo seletivo. "Utilizamos uma métrica de enviar, no mínimo, três pessoas para cada vaga disponibilizada. A empresa conduz o processo seletivo até chegar à pessoa escolhida para a vaga", acrescenta.

O aumento no número de vagas captadas neste ano, alcançando 7.440 vagas captadas até o mês de setembro, é também um fator de impulsionamento de pessoas encaminhadas para os processos seletivos nas empresas, o que garante mais oportunidades proporcionadas às pessoas que utilizam os serviços do Sine Amazonas e que deságua em maior número de pessoas efetivamente contratadas e trabalhando no mercado formal.

"Nós temos um feedback muito positivo dos participantes das seleções, de agradecimento pela oportunidade que está sendo proporcionada e pela forma humana e digna de atendimento que é dispensada a eles. Muitos nos dão retorno pessoalmente para comemorar a sonhada contratação no novo emprego e isso dá cada vez mais ânimo para nossa equipe continuar diariamente no trabalho realizado desde o início da gestão", concluiu o secretário executivo Almir Albuquerque.

