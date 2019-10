CIEE prevê abertura de 5 mil vagas para aprendizes no agronegócio

Nesta semana, é comemorado no Brasil o Dia da Pecuária (14), um importante setor para a economia brasileira.

Segundo o Ministério da Agricultura, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do Brasil em 2019 foi estimado em R$ 601,9 bilhões, alta de 1,5% em relação a 2018. O mercado brasileiro precisa de mão de obra no setor.

Foi justamente diante dessa demanda do mercado que o Centro de Integração Empresa-Escola

– CIEE desenvolveu o Aprendiz Legal Agronegócio.

Agronegócio

Durante o programa os jovens têm a oportunidade de atuar no manuseio de carnes, além de volantes da agricultura, cultura de cana-de-açúcar e operar máquinas agrícolas.

A previsão do CIEE é que o arco figure entre os três principais programas de aprendizagem da instituição e capacite 5 mil adolescentes e jovens até o ano que vem, ficando atrás do Administrativo e Comércio e Varejo, que contam hoje com 54 mil e 13 mil jovens, respectivamente.



