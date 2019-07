Abraciclo apresenta crescimento no setor de duas rodas na ZFM

De acordo com o presidente da Abraciclo, a produção de motocicletas avançou 8,4% no primeiro semestre de 2019 | Foto: Leonardo Mota

Manaus - “O crescimento da produção do setor de duas rodas no primeiro semestre de 2019 superou nossas expectativas”, disse Marcos Fermanian, presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), na manhã desta quinta-feira (11), durante a apresentação do crescimento na produção nacional do setor de duas rodas. Os dados foram divulgados em coletiva de imprensa no Novotel, situado no bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o presidente da Abraciclo, a produção de motocicletas avançou 8,4% no primeiro semestre de 2019, em comparação ao primeiro semestre de 2018. A produção de bicicletas aumentou 17,8% nos seis primeiros meses desse ano, comparada à produção no mesmo período de 2018, o que, segundo Marcos Fermanian, aponta o otimismo nas empresas que fomentam o setor.



"Estamos celebrando resultados de crescimento bastante substanciais nesse primeiro semestre. A nossa expectativa é de chegar a mais de 1 milhão de produções de motocicletas em 2019”, frisou Marcos, acrescentando que foram produzidas 536.955 unidades de moto no primeiro semestre desse ano, e que em 2018 houve a produção de 495.420 no mesmo período. A produção de bicicletas chegou ao número de 391.188, enquanto no ano passado foram produzidas 332.018 unidades no primeiro semestre.



Apesar dos dados demonstrarem resultados favoráveis em relação à produção, a Abraciclo informou que houve uma queda de 50,3% na exportação de motocicletas no primeiro semestre em comparação à 2018. As exportações em 2019 somaram 20.392 unidades, enquanto em 2018 foram exportadas 41.030. O presidente da Abraciclo explica que medidas para melhorar a competitividade com o mercado externo já foram apresentadas às autoridades brasileiras.

O vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, salientou que o crescimento do setor de duas rodas é sazonal | Foto: Leonardo Mota

“Um dos nossos maiores competidores são os asiáticos e, evidentemente, a indústria brasileira não vai conseguir se equiparar ao distanciamento do preço que produtos deles são vendidos. Porém, podemos atenuar esse dado e, para isso, precisamos melhorar a infraestrutura, processos administrativos e outras várias frentes. Estamos apresentando essas medidas ao Governo para que sejamos mais competitivos”, frisou.



O vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, salientou que o crescimento do setor de duas rodas é sazonal e, para o segundo semestre de 2019, a expectativa é de crescimento, tendo em vista as datas comemorativas como o Dia das Crianças e o Natal. “A projeção da Abraciclo para 2019 é de 857 mil bicicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus (PIM), representando uma alta de 10,8 % na comparação com 2018, de 773.641 bicicletas”, frisou.



Na ocasião, Cyro Gazola afirmou que a Abraciclo realiza uma série de programas de conscientização da população e aos usuários de produtos de duas rodas, ao redor do Brasil, como palestras nas instituições de ensino fundamental e médio e campanhas em avenidas. Ele anunciou também que no dia 27 de julho vai ser realizada a Blitz Educativa para Motociclistas, em Manaus, com elevação de faixas e cartazes de conscientização.

“Além da Blitz, no dia 17 e 18 de agosto a Abraciclo vai realizar, também em Manaus, o 8º Fórum de Bicicletas. No primeiro dia, o evento será realizado no Senai, localizado no Distrito Industrial, e no dia 18 de agosto ocorrerá na fábrica Caloi”, concluiu o vice-presidente.

