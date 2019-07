20 Balneários em Manaus fazem sucesso entre amazonenses e turistas

Manaus - Não é preciso fazer as malas e ir até o outro lado do país para se divertir. Aqui mesmo em Manaus e Região Metropolitana diversos balneários oferecem estrutura para receber amigos e familiares, dar aquele mergulho no rio e ainda aproveitar os bares e a gastronomia regional.

Com ambientes que recebem o público jovem e a família, os balneários de Manaus atendem a todos os gostos e permitem que o visitante aproveite o dia de lazer degustando um peixe regional ou tomando uma boa cerveja gelada na beira do rio. Os balneários manauaras são bastante procurados por nativos e turistas de todos os lugares do mundo, que querem se refrescar durante o verão amazônico.

Após conferir os detalhes de segurança e o conforto que procura nos locais, você pode reunir a família e amigos para visitar alguns dos 20 balneários listados pelo Em Tempo.



1 - Balneário do Maia

Lugar oferece grandes piscinas e tobogãs | Foto: Divulgação

O Balneário do Maia já virou ponto conhecido de diversos manauaras. Pelas suas grandes piscinas e tobogãs, o lugar oferece tanto para adultos quanto para crianças, água limpa e ambiente agradável para um mergulho. Situado no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, o estabelecimento possui bar e restaurante.

O Balneário do Maia possui um diferencial em relação aos demais locais de banho da cidade: um Projeto de Piscicultura, onde os visitantes podem visitar aquários de pirarucus, lagos de peixes com tambaqui e matrixãs e ainda observar o lago de quelônios (tartarugas).

O Valor da entrada custa apenas R$ 5,00 (meia) por pessoa. | Foto: Divulgação

Segundo o gerente do local, Jorge Maia, a equipe tem planos de oferecer chalés para pernoite e quadras de futebol. "Estamos trabalhando no projeto dos chalés, das quadras de vôlei e futebol de salão, além da ampliação do estacionamento”, afirma.

O lugar funciona aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, a partir de 8h30 até às 17h30. De acordo com a administração do empreendimento, é permitida a entrada de itens como, bolos, biscoitos e frutas.

Valor

O valor da entrada é R$ 5,00 (crianças a partir de 6 anos já pagam). No momento, o estabelecimento está aceitando apenas pagamento em dinheiro.

Informações: (92) 99101-1297 - falar com Daniel Maia, ou (92) 99301-4746 - falar com Jorge Maia.

2 - Praia Dourada

O Balneário da Praia Dourada é a segunda praia mais tradicional da cidade, perdendo somente para a praia da Ponta Negra | Foto: Divulgação

O Balneário da Praia Dourada é a segunda praia mais tradicional da cidade, perdendo somente para a praia da Ponta Negra. Em 2019, a Praia Dourada completa 50 anos e já se consagrou como um dos lugares preferidos para banho dos manauaras.



O local está situado às margens do rio Tarumã Açu, na Zona Oeste de Manaus, e oferece estacionamento gratuito. Há espaço equipado para o visitante colocar redes e serviço de aluguel de caiaques e pranchas.

A praia Dourada oferta também acesso para o bar e restaurante do lugar, que possui chefes especialistas na culinária do Norte. O estabelecimento fica localizado na Estrada da Praia Dourada, nº 1551, bairro Tarumã, e funciona todos os dias das 9h às 18h.

Valor

É cobrada uma taxa de manutenção da praia no valor de R$ 5,00 por pessoa (crianças até 10 anos não pagam). É permitida a entrada de alimentos no local (visitantes não podem levar bebidas alcoólicas)

Informações: 3304-5000 ou 98114-7622

3 - Toca do Coelho

Inaugurado em 2007, o balneário “Toca do Coelho” está localizado na área urbana de Manaus | Foto: Divulgação

Inaugurado em 2007, o balneário “Toca do Coelho” está localizado na área urbana de Manaus e possui piscinas naturais para adultos e crianças, além de bares e restaurante. Os peixes regionais são as principais atrações no local, que possui um criadouro de pescado, especificamente de pirarucu e matrinxã, além dos quelônios que também têm seu espaço garantido no balneário.



O lugar oferece música ao vivo aos domingos e feriados e campo de futebol em grama. Recentemente, a administração do lugar plantou árvores típicas, como castanheiras e guaraná, para o visitante de outros Estados ou países conhecerem pessoalmente as árvores da região.

O local também disponibiliza estacionamento gratuito para 300 carros e serviço de segurança na área interna, próximo à piscina, assim como na área externa onde ficam os veículos.

O local funciona todos os dias, exceto nas quintas-feiras. O valor da entrada de segunda a sexta é R$ 3 por pessoa. Nos sábados, domingos e feriados, o balneário cobra até às 12h o valor de R$ 5 por pessoa. Após esse horário, o valor cobrado é de R$10 por pessoa. (Crianças de até 10 anos não pagam). Oficiais militares têm entrada liberada.

Informações: 99119-3301





4 - Balneário do Cirandeira Bela

Um dos lugares preferidos de casais e famílias amazonenses é o Balneário e Pousada Cirandeira Bela | Foto: Divulgação

Um dos lugares preferidos de casais e famílias amazonenses é o Balneário e Pousada Cirandeira Bela, localizado no quilômetro 10, na estrada de Novo Airão. O lugar é ideal para os apaixonados pela natureza que desejam visitar um ambiente com música e um bom restaurante.

Além do excelente atendimento, o lugar oferece uma ótima estrutura para quem deseja pernoitar ou até mesmo ficar vários dias no local. No lugar, há pequenos chalés equipados com banheiros, chuveiros elétricos, frigobar, TV com antena parabólica e ar-condicionado. Há também uma suíte Master com uma vista de 360º de vidro.

O Cirandeira Bela oferece também serviço de sauna e de bares exclusivos para quem se hospeda no local. O empreendimento conta ainda com almoço e jantar para quem deseja pernoitar no lugar.

Situado na Estrada de Novo Airão, AM 352, KM-10. O local possui estacionamento gratuito para os clientes e parquinhos para as crianças se divertirem.

Valores

O balneário funciona todos os dias de 9h às 17h e cobra o valor de R$5,00 por pessoa de segunda a quinta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados, é cobrada a taxa de R$10,00 por pessoa (crianças a partir de 12 anos já pagam).

Observação: Não é permitida a entrada de animais, comidas e bebidas no local.

Informações: 99195-5058 e 98233-5151 (WhatsApp)

5 - Balneário do Sesc

O Parque Aquático do Sesc funciona sábado e domingo e feridos. Você pode chegar a partir das 8h30 e ficar até às 17h00 | Foto: Divulgação

Com capacidade para mais de 1.500 pessoas, o Balneário do Sesc está localizado na avenida Constantinopla, nº 288, bairro Planalto, e funciona sábado, domingo e feridos. Você pode chegar a partir das 8h30 e ficar até às 17h.



Quem deseja se divertir no parque aquático deve providenciar o acesso ao local por meio da apresentação de uma carteirinha de identificação disponibilizada pela instituição, dentro da validade e com o pagamento de uma taxa.

Interessados devem se dirigir ao local portando cópias do documento de identificação, comprovante de residência e o CPF. Se trabalhar no comércio, é necessário levar a carteira de trabalho para comprovação.

Um valor simbólico é cobrado no momento da emissão da carteira. Para o usurário comum é cobrada uma taxa de R$ 13,00 e para comerciário R$ 5,00.

A pulseira para entrar no balneário custa R$3 para trabalhador do comércio e R$10 para o público em geral. Crianças a partir de 4 anos já pagam.

O local oferece serviços de restaurante e lanchonete dentro do parque aquático, além de armários para guardar os objetos dos visitantes. O lugar também possui estacionamento gratuito.

As linhas de ônibus do transporte coletivo que passam em frente o local são: 209, 205, 214, 128, 212, 204 e 450.

Informações: (92) 3656-2399.

6 - Balneário do Quixito

Quando bater aquela vontade de tomar banho de piscina, o Balneário Recanto do Quixito é uma opção bastante agradável | Foto: Divulgação

Quando bater aquela vontade de tomar banho de piscina, o Balneário Recanto do Quixito é uma opção bastante agradável. Com diversas piscinas naturais e artificias, o lugar oferece um lugar para receber a família e amigos com um estacionamento amplo e gratuito.



Localizado na Avenida Flamboyant, 2, no Distrito Industrial, o local funciona de quarta a domingo, das 8h às 16h. É cobrado o valor de R$ 10 (adulto) e R$ 5 (criança).

Informações: (92) 99173-8655.

7 - Amazon Acqua Gospel

o Balneário Acqua Gospel está a apenas 23 minutos atravessando a ponte do Rio Negro | Foto: Divulgação

Localizado na Rodovia Manoel Urbano, Km 28, no município de Iranduba, o Balneário Acqua Gospel está localizado a apenas 23 minutos atravessando a ponte Rio Negro. O local, que costuma receber o público evangélico, é ideal para as pessoas que apreciam um bom momento familiar com muita diversão.

Há opções de piscinas naturais e de brinquedos como tobogãs e tirolesas. Para um público bastante específico, o espaço oferece um local onde é possível atar redes, com capacidade para mais de 150 pessoas. O estacionamento é gratuito.

O local, que costuma receber o público evangélico, é ideal para as pessoas que apreciam um bom momento familiar | Foto: Divulgação

Aberto sábado, domingo e feriados, das 8h às 18h, o lugar oferece restaurante, banho de igarapé e trilha. Feito para a família, o espaço solicita apenas que os usuários utilizem trajes adequados para o ambiente.

A entrada custa apenas R$ 5, crianças a partir dos 6 anos já pagam.

Informações: 99378-5227

8 - Praia do Japonês

Distante somente 30 minutos de Manaus, a Praia do Japonês é uma excelente opção para os dias de sol, tão comuns no Amazonas | Foto: Divulgação

Distante somente 30 minutos de Manaus, a Praia do Japonês é uma excelente opção para os dias de sol, tão comuns no Amazonas. O balneário é uma área particular localizada na Rodovia AM-070, Estrada Manoel Urbano, Km 30, município de Iranduba.

O lugar fica aberto ao público aos sábados, domingos e feriados e dispõe de passeios de lancha, restaurantes e serviço de SUP. Para curtir toda diversão, o estabelecimento fica aberto aos sábados, domingos e feriados, de 08 às 17h, e cobra uma taxa que varia entre R$ 15 a R$ 10 por pessoa.

9 - Balneário Três Irmãos



O Balneário Ecológico Três Irmãos fica localizado na região Metropolitana de Manaus | Foto: Divulgação

O Balneário Ecológico Três Irmãos fica localizado na região Metropolitana de Manaus e é uma das opções onde o banhista pode ter o contato direto com a natureza da região. Cercado pelo igarapé, o banho proporciona uma experiência diferente.

Os banhistas podem ver e até alimentar peixes com rações vendidas no local. Enquanto isso, você pode se deliciar nas águas escuras e geladas.

O balneário fica localizado no quilômetro 23, da Estrada Manoel Urbano (AM-070), no município Iranduba. O local funciona todos os dias, das 8h até às 17h. O ingresso é apenas R$ 5, porém, crianças, deficientes e idosos, com a devida documentação, são isentos de pagar a taxa.

O local oferece diversos pratos típicos da região e lanches | Foto: Divulgação

De acordo com a administração do balneário, estão proibidos a entrada no estabelecimento de bebidas, comidas e caixa térmica. O local oferece diversos pratos típicos da região e lanches.

Além de ir de carro ou moto, os banhistas podem chegar ao local pegando um ônibus que sai da Rodoviária de Manaus em direção à Manacapuru, ou outro que vai para o Lago do Limão. Ambos coletivos passam bem na frente do balneário.

Informações: 99340-7959





10 - Clube Municipal

O Clube Municipal já é conhecido do público que ama ouvir um bolero, música latina ou arrocha | Foto: Divulgação

O Clube Municipal já é conhecido do público que ama ouvir um bolero, música latina ou arrocha, mas também oferece a chance de um bom banho de piscina para o público adulto e infantil, além de quadra de vôlei de areia



Ele fica localizado na avenida Torquato Tapajós, 361, bairro Da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus, e funciona de terça a domingo, com horários diferenciados.

Clube está localizado na Avenida Torquato Tapajós | Foto: Divulgação

O lugar funciona terça, das 9h às 17h; quarta a sexta, das 14h às 23h; sábado a domingo, das 10h às 23h. É cobrado o valor, no sábado, de R$ 3 (piscina infantil), R$5 (piscina adulta). Já aos domingos, depois das 14h, o valor de entrada é R$ 20 (homem) e R$ 10 (mulher).

Informações: 3654-6190



11 - Praia de Açutuba

Conhecida pelas suas areias brancas banhadas pelas águas escuras do rio Negro a Praia de Açutuba é uma das mais belas do estado | Foto: Divulgação

Localizada no município de Iranduba, a Praia do Açutuba é uma das praias mais bonitas do Amazonas, conhecida pelas suas areias brancas banhadas pelas águas escuras do rio Negro, que ganham um tom azulado sob o sol. A praia é um dos destinos preferidos dos manauaras.



Para chegar ao balneário, basta atravessar a ponte jornalista Phelippe Daou e seguir até o quilômetro 30, pegando o ramal à direita. É necessário trafegar ainda mais 10 KM de ramal até chegar à praia.

No caminho você passa da entrada de outro balneário, conhecido como a Praia do Japonês. O acesso também pode ser realizado pelo rio.

O local possui restaurantes simples, que servem peixes regionais e churrascos, além de bebidas. Para entrar na praia não paga-se taxa, mas em alguns estabelecimentos é necessário pagar R$ 10 por uma mesa na beira do rio.

12- Flutuante da Tia

Aberto desde 1986, o Flutuante da Tia é um dos mais tradicionais da cidade | Foto: Divulgação

Aberto desde 1986, o Flutuante da Tia é um dos mais tradicionais da cidade. Localizado na Estrada da Praia Dourada, número 720, na margem do rio Tarumã, o balneário oferece serviço de restaurante e bar, além de disponibilizar pranchas de SUP para aluguel temporário.

Há diversas opções de alimentação e bebida no local | Foto: Divulgação

Há diversas opções de alimentação e bebida no local. Turistas e os próprios amazonenses aproveitam para saborear uma deliciosa banda de tambaqui assada. O local funciona nas quintas, domingos e feriados, das 10h às 18h30.



O lugar tem capacidade para até 100 pessoas, possui estacionamento gratuito e cobra uma taxa de entrada de R$5 por pessoa.

Informações: 99994-6708

13 -Balneário Rocholândia

Funcionando há sete anos, o balneário do Rocholândia oferece um igarapé de água natural, com bar e restaurante, além de um amplo estacionamento gratuito para os clientes. Nas segundas-feiras e feriados é cobrado o valor de R$10 para entrada. Nos demais dias da semana, é cobrado penas R$5 por pessoa.

Localizado na Rua Quartzo Fumê, bairro Lago Azul (Próximo ao Viver Melhor), o balneário funciona nas segundas-feiras das 14h às 21h; de terça-feira a sábado das 8h às 18h e domingos e feriados das 8h às 20h.



Informações: 99293-0243

14 - Paraíso 21

Inaugurado em 2017, o Paraíso 21 Balneário e Restaurante alia diversão e boa comida regional em um único lugar | Foto: Divulgação

Inaugurado em 2017, o "Paraíso 21 - Balneário e Restaurante" alia diversão e boa comida regional em um único lugar. Point dos amazonenses, o balneário está localizado no Km 905 (antigo Km 21) da BR-174.

O balneário se destaca pela piscina natural com água bem gelada e limpa, além de uma boa culinária e música ao vivo nos finais de semanas.

O balneário se destaca pela sua piscina natural com água bem gelada e limpa, além de uma boa culinária | Foto: Divulgação

Os serviços oferecidos para os clientes incluem um bar, restaurante e loja de conveniência. O lugar funciona de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h e aos sábados e domingos e feriados, das 7h às 17h, devido ao serviço de café da manhã.

Para quem vai com toda a família e amigos, é cobrado o valor de R$20 o carro.

Informações: 98151-7355





15 - Balneário Casseta e Planeta

Inaugurado há 20 anos o Balneário Casseta e Planeta funciona todos os dias das 7h às 19h | Foto: Divulgação

Inaugurado há 20 anos, o Balneário Casseta e Planeta funciona todos os dias das 7h às 19h. O lugar oferece serviço de restaurante e bar, além de piscina natural para as crianças. Um dos diferenciais do balneário é que o visitante pode pescar o pirarucu no local, pagando R$2 pela isca.



Localizado na Rua Puraquequara, bairro Puraquequara, o balneário cobra de segunda a quarta-feira R$3 por pessoa; já nas quintas-feiras é cobrada a taxa de R$20 por carro, devido ao show de música ao vivo. Quinta, sexta, sábado e domingo, a taxa é de R$3.

Informações: 98108-9516

16 - Balneário São Francisco

O Balneário São Francisco possui uma ótima infraestrutura para receber amigos e família. | Foto: Divulgação

O Balneário São Francisco possui uma ótima infraestrutura para receber amigos e família. Localizado na Estrada do Brasileirinho, Ramal 7, o balneário funciona sábado e domingo, de 9h às 16h30.



O lugar dispõe de música ao vivo, piscinas adulto e infantil de água natural, restaurante e bar, além de estacionamento e segurança. Pessoas a partir de 12 anos de idade pagam R$ 10 pela entrada, crianças de 7 a 11 anos pagam R$ 5, e menores de 7 anos não pagam entrada.

Informações: 99243-3330

17 - Banho do Clóvis

Localizado na região metropolitana de Manaus, o Banho do Clóvis oferece uma paisagem natural, para toda família aproveitar a piscina natural. | Foto: Divulgação

Localizado na Região Metropolitana de Manaus, o Banho do Clóvis oferece uma paisagem natural, para toda família aproveitar a piscina natural. O lugar é de fácil acesso, localizado na Estrada do Brasileirinho, bairro Distrito Industrial II.

O balneário dispõe de restaurante, bar e estacionamento. É cobrado o valor de R$ 3 por pessoa. O lugar funciona todos os dias, de 7h às 17h30.

18 - Portal do Lago



Localizado na Rua Dener, 343, bairro Puraquequara, o Balneário do Portal do Lago oferece banho de piscina, tanto para adultos quanto para o público infantil | Foto: Divulgação

Localizado na Rua Dener, 343, bairro Puraquequara, o Balneário do Portal do Lago oferece banho de piscina, tanto para adultos quanto para o público infantil, além de bares e restaurantes.

O lugar dispõe de estacionamento e é cobrada a taxa de R$ 5 por pessoa. O balneário funciona todos os dias, de 9h às 18h.



Informações: 99178-4864

19 - Flutuante do Leão

Com 19 anos de funcionamento o Flutuante do Leão é famoso pelo seu tambaqui assado e outros peixes da região | Foto: Divulgação

Com 19 anos de funcionamento, o Flutuante do Leão é famoso pelo seu tambaqui assado e outros peixes da região. Localizado na Rua 3, número 1, bairro Puraquequara, o lugar abre todos os dias, de 10h às 18h. O local não cobra entrada e conta com estacionamento para visitantes.

Informações: 3618-5449

20 – Balneário do Ceará

Inaugurado há 21 anos, o balneário do Ceará oferece um igarapé de água limpa para banho | Foto: Divulgação

Inaugurado há 21 anos, o balneário do Ceará oferece um igarapé de água limpa para banho, além dos serviços de restaurante e bar. O lugar funciona todos os dias das 6h às 18h e não é cobrada taxa de entrada e nem de estacionamento.

Os pratos "carros-chefe" do estabelecimento são a galinha caipira e a caldeirada de tambaqui. O balneário fica localizado na rua 38, nº 1918, bairro Tarumã.



Informações: 99145-4599

Pauta e edição: Bruna Souza

