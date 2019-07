Gasto de turistas estrangeiros cresce 6% no primeiro semestre

A receita gerada pelo turismo internacional no Brasil, de janeiro a junho, registrou alta de 5,94% em 2018. Em visita a destinos brasileiros no período, os viajantes estrangeiros deixaram no País US$ 3,24 bilhões, US$ 180 milhões a mais que nos primeiros seis meses do ano passado (US$ 3,06 bi). Os dados são do Banco Central do Brasil.

“Os dados reforçam que o turismo é um vetor da economia e como tal deve ser tratado”, comentou o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. A variação positiva acompanha a alta na chegada de turistas internacionais no período.

A entrada de turistas estrangeiros no Brasil aumentou 8% no primeiro semestre em comparação com os primeiros seis meses de 2017: foram 3,15 milhões de visitantes internacionais, segundo números preliminares divulgados pelo Ministério do Turismo com base nos dados da Polícia Federal.

Cinco dos seis primeiros meses do ano tiveram receita superior à do ano passado: janeiro (+17,8%), fevereiro (14,2%), abril (19,6%), maio (2,3%) e junho (0,5%). Já a despesa cambial turística, valor gasto pelos brasileiros no exterior, caiu em junho. Passou de US$ 1,51 bilhão (2017) para US$ 1,49 bi, o que corresponde a -1,5%. No acumulado do ano, no entanto, a despesa cambial foi de US$ 9,57 bilhões correspondendo a um percentual de 8,72% superior ao mesmo período de 2017 (US$ 8,81 bilhões).

