'Sou amazonense e sou feliz aqui': conheça quem ama viver no Amazonas

O rio é onde o amazonense gosta de estar | Foto: Marcely Gomes





Manaus - A biodiversidade, comidas típicas, clima, receptividade e acolhimento são apenas algumas das características marcantes do Amazonas. Quem já viajou para outros lugares no Brasil ou do mundo fica contagiado com a alegria do povo amazonense, além de poder aproveitar de experiências incomuns em contato com a natureza e costumes locais, com uma capital encravada no meio da floresta amazônica.



A reportagem do Portal EM TEMPO entrevistou pessoas que nasceram no Estado e que sentem prazer em morar no Amazonas, por dizerem que são felizes por aqui.

O amazonense tem o privilégio de viver ao redor da natureza | Foto: Ione Moreno





O esforço não depende da idade

O pastor Pedro Amaro tem 51 anos, é um homem alegre e gosta de contar piadas. Estudante de comunicação, é o queridinho da classe, não só pela alegria, como pela disposição em continuar com os estudos. Demonstra uma característica do povo amazonense, que independente da área, luta pelo que acredita. Experiente, ele fala com orgulho da cidade em que nasceu, cresceu, criou os filhos e agora pretende criar os netos.

| Foto: Bruna Oliveira

“Eu sou feliz (gargalhada) por ser um amazonense ‘da gema’. Considero-me um homem alegre e receptivo. O amazonense tem essa característica. Eu acho que o Amazonas é um lugar ótimo para se viver, apesar dos problemas de estrutura e muitas vezes de ausência de poder público, mas quem vem, prova e não quer mais sair daqui. Somos um povo forte e corajoso. A Amazônia é uma ‘mãezona, tem abundância de alimentos e acolhe a todos".

Jeanne Holanda, já passou dos 50 e não se incomoda com a idade. Viajou para diversos lugares a trabalho e lazer, conheceu várias pessoas e sabe bem como é a alegria de voltar para casa. É uma amazonense apaixonada pelo estado e pelo que ele oferece. No Amazonas criou três filhos. “Eu sou feliz e realizada. Aqui é bom para tudo, para morar, trabalhar, viver e namorar. Eu não tenho vontade de ir embora, viajar só mesmo a passeio. O Amazonas é meu lugar, o berço para onde sempre quero voltar".

Com sorriso no rosto, o amazonense agrada a todos que aqui chegam | Foto: Michael Dantas/Arquivo Em Tempo





Comidas típicas

A festa está presente na alma amazonense em que tudo é motivo para reuniões e confraternizações familiares ou entre amigos. O cardápio variado e característico começa desde o reforçado café da manhã com o "x-caboquinho" ( pão com queijo e tucumã) e a tapioca com variados recheios, associados aos sucos naturais das frutas regionais.

A caldeirada com peixes regionais não pode faltar na mesa do caboclo | Foto: Bruna Oliveira

A famosa frase “Comeu Jaraqui, não sai mais daqui” não é à toa. Dizem que forasteiros que provam do peixe das águas amazônicas, não vai mais embora. Independente do jaraqui, no estado o peixe faz a alegria do morador e dos turistas. Pirarucu, Tucunaré, Tambaqui, Pacu e Sulamba, esses são apenas alguns dos sabores que não faltam no prato e nos restaurantes locais. A culinária rica e exótica agrada aos que moram aqui e os que vem de outros lugares do Brasil e do mundo.

Seu Pedro diz que a culinária amazonense é única. O prato preferido dele é feito pela esposa: a caldeirada de tucunaré e tambaqui. Já Jeanne prefere pirarucu, na combinação com banana frita, farofa, ovos e hortaliças, prato conhecido como pirarucu de casaca, uma unanimidade na preferência e nas festas locais.

Mesmo nos momentos difíceis, o amazonense vê a vida com alegria | Foto: Ione Moreno





Receptividade

Não é de hoje que a receptividade do amazonense é elogiada. Em 2014, ano em que o Brasil foi sede da Copa do Mundo, a cidade de Manaus foi a mais bem avaliada pelos turistas entre as 12 sedes estaduais do evento. Na pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), 100% dos entrevistados estiveram satisfeitos com o Estado.

O Amazonense é receptivo, alegre e caridoso | Foto: Marcely Gomes





O amazonense gosta de conversar e tocar nas pessoas, o abraço, o beijo e a mão no ombro são ações comuns e que pode até assustar os mais desavisados, mas é apenas uma forma carinhosa de manifestar afeto. Muitos consideram como mania, mas para quem vem de fora, e não é acostumado com essa proximidade, tende a estranhar esse "calor humano" no início.

O professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Gilson Gil, de 53 anos, explica que a alegria de quem mora aqui está relacionada com a receptividade. Os amazonenses gostam de receber de braços abertos quem vem visitar e morar no Estado.

“O amazonense é um povo festeiro, as festassão importantes na socialização de nossos indivíduos e na formação de nossa identidade cultural. No mesmo sentido, podemos dizer que as festas são rituais que fazem parte da identidade do amazonense. Há vários fatores que contribuem para isso, desde nossas raízes multiétnicas até hoje em dia. A força da indústria do turismo que impulsiona e promove tais eventos. ”

Povo simples, mas hospitaleiro. É essa a marca que o turista leva daqui | Foto: Ione Moreno





Jeanne concorda, pois sabe bem como receber as pessoas na sua casa. Ela já viajou para muitos lugares no Brasil e no mundo, mas afirma ser melhor recebida quando volta para casa. Sair daqui para morar em outro lugar não faz parte dos seus planos.

“O amazonense é receptivo, alegre, caridoso e tem muitas qualidades. Desde a nossa colonização é assim, somos um povo receptivo. A gente confia muito no outro, abrimos a porta da nossa casa e tratamos as pessoas com muito carinho e respeito.”

Não é de hoje que a receptividade do amazonense é elogiada | Foto: Michael Dantas/Arquivo Em Tempo





Cultura

A movimentação cultural agitada e contínua é um dos pontos elogiados por turistas que visitam Manaus e pelos moradores que vieram de longe, mas escolheram a capital para viver.

"Quando eu viajo e volto para Manaus, as primeiras coisas que me contagiam é o sorriso e a alegria das pessoas. Apesar de vir de Minas, que é um Estado muito hospitaleiro, onde as pessoas são hospitaleiras, Manaus é diferente. As pessoas têm o DNA da festa no sangue e isso contagia. Quando volto das férias, já sinto logo vontade de dançar 'dois para lá e dois pra cá", relatou a mineira Sandra Barreto, de 50 anos, que escolheu o Amazonas para viver com a família.

| Foto:

As festas típicas da região com mistura de magia, encanto, lendas e rituais trazem ao imaginário caboclo, a alegria de pertencer a um lugar enraizado na cultura. A festa dos bois bumbás e o Festival Amazonas de Ópera são algumas das tantas festividades que fazem a alegria do morador local e do turista, que contam com eventos o ano todo.

Economia

Apesar da crise que se abateu sobre o Brasil e mais ainda no Amazonas, que tem sua economia baseada na produção industrial, há uma máxima cultural que diz que tudo no Amazonas se vende. “O mercado aqui é bom. Aqui você vende qualquer coisa, já dizia meu pai”, diz Jeanne Holanda.

| Foto: Bruna Oliveira

O Amazonas tem como atividades importantes a industrial (alimentícias, gráficas, relojoeiras, motocicletas, de beneficiamento de matéria-prima vegetal e outros), atividades do setor primário da economia (mineração, extração e processamento de petróleo e gás natural, mineração, pesca e pecuária) e o ecoturismo.

Segundo especialistas, as potencialidades econômicas fazem com que os amazonenses permaneçam no Estado e estejam felizes com as oportunidades que o Amazonas proporciona. No decorrer dos anos, um nova economia está se formando. É o aumento de microempresas nos setores de alimentação, beleza e confecção de roupas, segundo o Sebrae-AM.

O artesanato indígena conta a história do povo amazonense | Foto: Ione Moreno





Lazer



Para relaxar e recarregar as energias, quem mora no Estado sabe bem como e onde se divertir. O amazonense gosta de sair com a família e amigos. As opções mais pensadas são os balneários, flutuantes, shoppings, praias e praças que se estendem por toda a cidade e também no interior.

Além do encantamento da floresta, quem visita o Amazonas se apaixona pela receptividade do povo | Foto: Ione Moreno





Para “fugir” da capital e do calor típico da região, os amazonenses de Manaus partem para municípios com cachoeiras e balneários. Entre os mais visitados estão Presidente Figueiredo, a terra das cachoeiras; Manacapuru, a terra das cirandas; Rio Preto da Eva, município conhecido por seus balneários, e Parintins, a Ilha da Magia, onde acontece um dos maiores festivais folclóricos do país.

Opções de lazer não faltam, com isso é fácil entender porque o amazonense se diz feliz, apesar das adversidades e ausência de políticas públicas em variados setores. Não dá para ser triste com um lugar tão rico de natureza e calor humano, e com tantas opções para se divertir.

Edição: Bruna Souza

