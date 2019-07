Empresa de turismo regularizada passa confiança para o turista

Manaus - "Tocar o próprio negócio" no ramo do turismo principalmente em tempos de retração na Economia, tem gerado um novo cenário para quem sonha empreender, além de muitas dúvidas. A principal delas é: "devo manter-me ou não na informalidade?"

De acordo com especialistas do setor turístico, há benefícios para está regularizado que valem a pena, principalmente pela segurança que a formalidade traz. Nos três meses de nova gestão, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) registrou um aumento de 60,67% na regularização de novas empresas em 2019. O percentual corresponde a um total de 143 estabelecimentos, 54 a mais que no mesmo período do ano passado.

O Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonastur ordenou que os operadores do trade regularizem empreendimentos, que atuam no setor de turismo, no sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, o Cadastur.

De acordo com a Amazonastur, o Estado possui 1,2 mil prestadores de serviços turísticos regularizados diante do Ministério do Turismo (Mtur), por meio do Cadastur. Ao todo, 1,1 mil prestadores são de cadastro obrigatório e 109 operadores de cadastro opcional.

O proprietário do Local Hostel Manaus, Matheus Andrade, conta que sempre buscou estar de acordo com as regularidades. Ele tem o cadastro no Cadastur e destaca que a opção proporcionou confiança aos clientes.



“É importante estarmos de acordo com o Ministério do Turismo e órgãos fiscalizadores aqui do Estado. Quando você está cadastrado isso traz um profissionalismo em relação ao seu cliente. O processo é burocrático, mas já estamos um bom tempo de acordo como deve ser feito. Nós só dependemos dos órgãos para fazer as fiscalizações necessárias. Coisa que demora mesmo, nós não conseguimos de um dia para outro”, explica.

Para ele, o turismo local tem muito a melhorar e depende dos órgãos. “Hoje o turismo teve uma leve melhora, mas ainda está muito aquém do que possa oferecer do seu potencial. Precisamos melhorar a divulgação do Amazonas fora do Estado e a infraestrutura da cidade para receber os turistas”.



O Local Hostel Manaus atua há cinco anos em Manaus. Possui a avaliação no Booking de 9.1, considerado como Fantástico, e está em número 1 entre os hostels no Amazonas e em quarta posição entre os hostels de Manaus.

Outra empresa que também está regularizada, de acordo com as normas, é a Apoema Porã Turismo da proprietária Roselane Vasconcelos. Ela conta que, por conta da credibilidade, tem recebido retorno positivo de 90% dos clientes que visitam o seu empreendimento.

“A importância do credenciamento é nota 10, porque temos a credencial de um órgão que fiscaliza esse segmento. E também nos mantém informados sobre assuntos da área, inclusive com cursos de capacitação para atender melhor o cliente”, diz.



A Apoema Porã Turismo oferece passeios turísticos nas cachoeiras, fluviais com direito a nadar com os botos e visitação a uma tribo indígena, além de estadia em um resort com pernoite na selva.

“Então é muito mais um receptivo de levar o turista até os pontos turísticos de Manaus e na Selva. O valor por pessoa é R$ 120, e ela passa o dia inteiro passeando e conhecendo os passeios turísticos. Esse valor dá direito ao almoço. O passeio sai 09h e volta 17h”.

Com um ano de funcionamento, a proprietária conta que o diferencial da Apoema é o atendimento e a credibilidade.

