Turismo no Polo Industrial pode atrair mais investidores para Manaus

Manaus - Conhecer e visitar fábricas em Manaus é uma demanda crescente em Manaus, mas ainda há falta de investimentos que fortalecem o segmento do turismo. Especialistas apontam que o Polo Industrial de Manaus (PIM) é um patrimônio industrial com nicho cultural muito importante. Entretanto, a falta de visibilidade e acessibilidade por parte das fábricas, além da falta de recapeamento nas ruas do Distrito Industrial, são impedimentos para que a Zona Franca faça parte do roteiro turístico de Manaus.

Para a professora e doutora em turismo pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA), Selma Batista, o PIM é um potencial roteiro turístico de fácil ordenamento, porém é preciso estabelecer visibilidades com as empresas. Ela aponta que a Suframa deve buscar essa oportunidade para que o turista possa visitar as empresas.

“Nós não temos ainda esses roteiros explorados, mas nós temos demanda para visitação. Os interessados nesse tipo de turismo começam pelos próprios residentes, os turistas internacionais e domésticos, além de outras empresas que pensam em se instalar no PIM”.

Para a especialista, o turismo é uma oportunidade de reverter o cenário atual da Zona Franca trazendo uma proposta de ordenamento. O PIM como rota turística seria uma proposta inovadora e com boa aceitação.

“É preciso identificar as indústrias potenciais para visitação e saber qual a infraestrutura de acesso para, a partir daí, lançarmos um novo produto turístico. Demanda e oferta têm. Se juntarmos esses elementos com uma articulação com a Amazonastur e as universidades, nós teríamos um diferencial na nossa região. Podemos vir a reverter esse cenário lucrativo na perspectiva do comprometimento da Zona Franca frente às novas políticas nacionais”.

Recapeamento no Distrito

Para presidente do Centro de Indústrias do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, para que o PIM seja um roteiro turístico é preciso revitalizar as vias do Distrito Industrial.

“As ruas do Distrito é uma vergonha. Faz mais de quatro anos que tem um convênio assinado para a recuperação das vias e nada é feito. Mas não é só isso, tem que recuperar as vias e dar uma repaginada no Distrito como um todo. Será necessário torná-lo atrativo para gerar investimentos e virar um ponto de visitação”, diz Périco.

De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, é muito ruim trazer turistas para o Distrito Industrial porque as vias estão deterioradas. Ele destaca que o órgão sempre aconselha que cada empresa cuide da própria fachada.

“Nós sempre defendemos que o nosso PIM, liderado pela Suframa, deveria ser um dos cartões-postais turístico da nossa cidade. Afinal é o nosso polo, é a nossa ‘galinha de ouro’ e a nossa fonte de riqueza. Já existe essa conversa entre nós”, conta.

Para ele são vários pontos do Distrito que precisam ser reestruturados, entre eles o Centro Cultural Povos da Amazônia e o Shopping Cecomiz.

“É muito bom para nós vendermos a imagem do nosso modelo e mostrar o que nós temos aqui para atrair investimentos para o nosso município”.

Sonho pode ser real

No final do mês de abril, o prefeito de Manaus Arthur Neto entregou ao superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, o projeto de recuperação viária do Distrito Industrial, já com dois dos três lotes licitados e com as respectivas empresas ganhadoras aguardando apenas a assinatura dos contratos para iniciar as obras.

Alfredo já havia sinalizado, em fevereiro deste ano, sobre a possível de transformar o Distrito Industrial em ponto turístico na capital. “Nós queremos deixar o nosso Distrito como um ponto turístico da cidade de Manaus, e a nossa cidade merece isso, e os nossos empresários e futuros parceiros precisam ter o Distrito como uma referência", afirmou o superintendente.

Valores

A obra de recuperação viária do Distrito Industrial tem custo total avaliado em R$ 134 milhões – de R$ 150 milhões disponíveis – e foi dividida em três lotes para agilizar sua execução.

“Nós vamos fazer uma grande obra, que faça jus ao Polo Industrial de Manaus, que seja um cartão-postal digno de ser visitado pelos turistas e que seja uma atração para o investidor”, afirmou o prefeito.

Os trabalhos serão iniciados na Bola da Samsung e na avenida Buriti, de acordo com o planejamento, com um total de 34 quilômetros.

Empresas do PIM

A equipe dessa reportagem entrou em contato com as assessorias de comunicação das seguintes empresas: Honda, Yamaha, Samsung, Grupo Simões, LG e Amazon Ervas para saber se as fábricas desses empreendimentos são abertas para visitações e como elas trabalham essa questão. Somente duas delas atenderam a solicitação de informações.

A comunicação da Amazon Ervas destacou que a fábrica não está aberta para visitação, pois a empresa está fazendo uma reestruturação solicitada pela Vigilância Sanitária. A Yamaha também descartou que tenha interesse de investir no segmento em 2019.

“Nós da Yamaha ainda não temos a intenção de explorar do ponto de vista turístico com a visita da fábrica. Nós discutimos o assunto e não descartamos a perspectiva, mas no momento não existe essa possibilidade. Contudo, ano que vem, quando a Yamaha completa 50 anos, nós estudamos a possibilidade, mas não é confirmado ainda”, diz o assessor de imprensa da Yamaha, Laner Azevedo.

Resposta da Prefeitura de Manaus

Em nota a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) disse que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou na segunda-feira, 29/4, ao superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, o projeto de recuperação viária do Distrito Industrial, já com dois dos três lotes licitados e com as respectivas empresas ganhadoras aguardando apenas a assinatura dos contratos para iniciar as obras. Agora, os documentos passarão pela análise da Procuradoria da Suframa e, em seguida, serão devolvidos à prefeitura, no início da próxima semana, para a assinatura dos contratos.

A obra de recuperação viária do Distrito Industrial tem custo total avaliado em R$ 134 milhões – de R$ 150 milhões disponíveis – e foi dividida em três lotes para agilizar sua execução. O primeiro passará por um novo processo de licitação, que deverá ocorrer no dia 20 de maio, e compreende a Bola da Suframa. Os lotes 2 e 3 já estão com todo o processo licitatório concluído, vencidos pelas empresas Ardo e Soma, respectivamente, faltando apenas a assinatura dos contratos.

Os trabalhos serão iniciados na Bola da Samsung e na avenida Buriti, de acordo com o planejamento, com um total de 34 quilômetros. Paralelo a isto, ressaltamos que as equipes do distrito de obras da referida zona atuam constantemente solucionando problemas pontuais de manutenção asfáltica na área, a exemplo da Avenida Danilo Areosa e Avenida Buriti, que receberam recentemente nossas equipes.

