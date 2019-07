Museu da Amazônia é destaque do turismo em Manaus

Manaus - O Museu da Amazônia (MUSA), localizado na reserva Adolpho Ducke, foi inaugurado em Manaus no ano de 2009. O local é um paraíso para os amantes da natureza, em toda a sua extensão de mais de 100 hectares.

Com uma década de atividade, o ponto alto do museu é a torre de observação, com 42 metros de altura e 242 degraus, que proporciona um visual incrível da Floresta Amazônica. A longa subida é compensatória, garantem os turistas que se arriscam na aventura.

A vista da torre é incrível | Foto: divulgação





Em 2018, o Musa registrou números recordes de visitas. Mais de 50 mil pessoas passaram por lá, entre elas estão estudantes, moradores de Manaus, turistas de outros estados e turistas estrangeiros. O número é 35,8% maior que todo ano de 2017.



Torre de Observação, com seus 42 metros e 242 degraus é a favorita dos visitantes. | Foto: Reprodução

No topo da torre, é possível observar a maioria das árvores que compõem a reserva onde fica localizado o museu, tendo virando o mais famoso "ponto de selfies" para os visitantes.



Para acessar a torre, existe o custo de R$20 por pessoa. Para recuperar o fôlego, o visitante conta com vários pontos de pausa ao longo da subida, onde é possível ter o contato com a natureza em várias visões da floresta.

O museu também conta com um Orquidário, um Bromeliário e um Serpentário para os amantes e simpatizantes da fauna local, oferendo uma diversidade variada das espécies em exposição.

Durante as trilhas realizadas, esse belo cenário pode ser encontrado no local. | Foto: Reprodução

Para os praticantes de esportes, o local oferece mais de três quilômetros de trilhas. Normalmente, os passeios realizados são acompanhados por profissionais no local, tendo como o ponto de destino a torre de observação.



Por apenas R$ 10 por pessoa, você realiza a visita guiada por um monitor, que lhe mostrará as trilhas, passando pelas atrações existentes no museu: o serpentário, o aquário de peixes amazônicos, as exposições e o lago de vitórias-régias.

Fauna e Flora

Além disso, também o visitante descobrirá curiosidades sobre a flora e a fauna amazônica, além de poder apreciar a beleza do Angelim-pedra, árvore de rara beleza presente no local. O Musa oferece ainda a observação de aves e o nascer e o pôr do sol. Cada um desses programas custa R$ 50 por pessoa, sendo necessário o agendamento, durante os dias de segunda a domingo.

São 242 degraus até o topo | Foto: divulgação

Os ingressos são vendidos na bilheteria do Musa. Moradores de Manaus têm desconto de 50% pelo Programa Nosso Musa. Para ter direito à meia-entrada é preciso ser morador de Manaus e apresentar na bilheteria documento de identidade com foto e comprovante de residência no nome do morador. Crianças até 5 anos não pagam.



O morador de Manaus precisa fazer o agendamento pelo e-mail agendamento@museudaamazonia.org.br e no dia da visita apresentar os documentos. Lembrando que o desconto também é válido para quem não nasceu em Manaus, mas mora na capital.

Não perca a oportunidade de conhecer esse pedacinho do céu | Foto: divulgação





Grupos e escolas

Escolas públicas têm entrada gratuita. Porém, é necessário fazer o agendamento com antecedência.

Como chegar

Linhas de ônibus

679 – partindo da Bola da Suframa e passando pelas avenidas Buriti, dos Oitis e Grande Circular

676 – partindo do Centro e passando pelo Aleixo e pela Av. Grande Circular

448 – Terminal 3 (T3) e Terminal 1 (T1)

065 – Jorge Teixeira, João Paulo, Val Paraíso, Cidade de Deus e Terminal 4 (T4)

069 – Terminal 4 (T4)

052 – Terminal 3 (T3)

Horário de funcionamento



Diariamente (exceto quartas-feiras), das 8h30 às 17h

(o portão de entrada fecha às 16h)

Quartas-feiras somente por agendamento

Ingressos

Visitas guiadas: R$ 10,00

Subida na torre: R$ 20,00

Visitas guiadas + subida na torre: R$ 30,00

Meia-entrada: estudantes, idosos brasileiros e participantes do Programa Nosso Musa, que contempla os moradores de Manaus que apresentarem identidade e comprovante de residência.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Amazonastur capacita prestadores de serviços para atender turistas

Museu da Amazônia comemora 10 anos de atividades em Manaus