Roteiros do ecoturismo são os mais procurados por turistas no Amazonas

A região é rica em atrativos para a quem quer se aventurar | Foto: Reprodução

Manaus - Ao pensar em viagem à Amazônia, a primeira coisa que o turista pensa é no ecoturismo que a região proporciona. A escolha do Amazonas como destino é motivada pelas experiências inusitadas que marcam a vida desses visitantes. Entre as rotas disponíveis, o Estado oferece contato direto com a natureza selvagem que quase não se vê em outros lugares do país.

O Amazonas, com suas bacias hidrográficas, balneários, grutas, cachoeiras, vegetação específica, trilhas de proximidade com a natureza, é líder nesse tipo de turismo. Entre as opções do setor estão: nadar com os botos da Amazônia, caminhadas em meio a floresta, passeios de canoa e focagem de jacarés. Essas são as atividades preferidas de turistas que visitam a região.

Os desafios de desenvolver esse segmento turístico são enormes e incluem ações estratégias para atrair investidores, gerando emprego e renda sem esquecer da conservação da floresta. Os parques nacionais do Jaú e de Anavilhanas são os que recebem a maior demanda turística da região.

Já em Manaus, o ecoturismo surgiu da disponibilidade de levar os turistas a conhecer o famoso "Encontro das águas dos rios Negro e Solimões". O atrativo é, até hoje, um dos pontos turísticos mais procurados no Estado. Posteriormente, com o aumento do fluxo de visitantes, um leque de possibilidades foi aberto visando a aventura.

Opções

O encontro das águas atrai milhares de visitantes todos os anos | Foto: Ricardo Oliveira

A plataforma online "Pra que rumo" surgiu em 2014, antes da Copa do mundo, para abrir um leque de oportunidades para quem deseja fazer o turismo ecológico. O espaço foi desenvolvido por organizadores de turismo e aventura, que podem compartilhar os serviços disponíveis e as informações necessárias para os turistas.

"Vimos na Copa do mundo de 2014, a oportunidade de trabalhar com o turismo na região. E também acreditamos que o Amazonas é pioneiro e referência no ecoturismo, além de ser protagonista para o desenvolvimento econômico e sustentável da região amazônica."

Um dos colaboradores da plataforma startup, Tayke Monteiro, comenta que as atividades voltadas para o ecoturismo variam conforme as estações e as mudanças climáticas da região, além da procura por novos atrativos.

A escalada em árvores é um dos atrativos procurados | Foto: Divulgação

“No Amazonas, tivemos vários ciclos. O primeiro foi o do Sup, depois do caiaque e o novo ciclo agora são as atividades em Presidente Figueiredo. Por conta dos blogueiros, a procura aumentou bastante, principalmente nos últimos 8 meses. Hoje as atividades que estão em alta são o rapel nas cachoeiras e trilhas no município”

A oportunidade de se fazer um turismo consciente e atrativo é grande e valoriza as riquezas que a Amazônia tem. Estes são fundamentais para desenvolver a economia na região e promovê-la para o mundo.

"A gente vem vivendo essas mudanças que são fundamentais e valorizam o que temos. Podem levar para esses locais, como no interior do Estado, um olhar em potencial que toda a nossa região tem"

Conheça algumas opções no Amazonas que unem turismo, ecologia e aventura:

Parque Nacional do Jaú

O lugar dispõe de surpresas para os turistas. Lá os pesquisadores já encontraram plantas e animais raros. O parque é uma unidade de preservação ambiental com área de 2 milhões de hectares, considerada a quarta maior reserva florestal do Brasil e a terceira maior no mundo em floresta intacta.

Os parques nacionais de preservação é o paraíso da natureza | Foto: Reprodução

90% do deslocamento é feito através de lancha motorizada com 150 km percorridos no primeiro dia. O destino inicial é o rio Carabinani. Para visitar são necessários dois dias de expedição com contemplação da natureza e relaxamento. A Pedra Sanduíche é um dos mais famosos atrativos do primeiro dia da expedição ao Parque Nacional do Jaú.

Para o passeio é recomendado: Estar em boas condições físicas e mentais; levar alimentos para café, lanche e jantar; levar protetor solar e roupas confortáveis; tênis ou calçados confortáveis; lanterna, equipamentos de camping, materiais de primeiros socorros e facões para usar na mata.

Itens inclusos: Acompanhamento dos guias, almoço no segundo dia de expedição e autorização de acesso aos parques nacionais.

Encontro das águas com caiaque

Visitar o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões é uma das sensações no turismo local, mas poder ir até lá em um caiaque é uma das pedidas para os amantes da natureza que gostam do contato mais próximo com a natureza.

Da saída do lago do Puraquequara até o Encontro das Águas, o turista leva cerca de 1h30. No trajeto, ele vai encontrar leves banzeiros (movimentos dos rios que simulam ondas). O turista tem contato direto com a natureza e a oportunidade de conhecer as histórias dos rios amazônicos.

Para o passeio é recomendado: Uso de protetor solar, chapéu, óculos, roupas leves e de mangas compridas e calça. O visitante tem que ter cuidado com câmeras e celulares, que devem estar devidamente amarrados ao corpo.

Itens inclusos: Instrutor, equipamentos, caiaque, colete e remos. As fotos são enviadas para o número pessoal do turista

Rapel em cachoeira

Não basta apenas ver as cachoeiras os guias te levam a praticar o rapel | Foto: Divulgação

O município de Presidente Figueiredo é o lugar ideal para esportes radicais e ecologia. Com grutas e quedas d'água grandiosas é possível praticar a escalada, o rapel e o rafting.

Por meio do rapel cascading, nome que se dá ao esporte especializado na descida de cachoeiras utilizando técnicas de rapel, os turistas tem acesso direto com a natureza e aprende conceitos básicos de sobrevivência.

Para o passeio é recomendado: Necessário levar lanterna, barraca e alimentos de fácil preparo.

Itens inclusos: Estacionamento com vigia e material de alpinismo. Não está inclusa alimentação e transporte.

Parque da aventura Ecoforest

Localizado a 40 km da cidade de Manaus, o local é considerado o maior parque de ecoturismo da Amazônia Brasileira.

O lugar proporciona atividades de escalada em árvores, arco e flecha, slackline, canoagem e trekking. A duração do passeio é de 30 horas com direito a todas as instruções e acompanhamento antes da prática do esporte.

Expedição de caiaque no Rio Preto da Eva

A canoagem pelos rios amazônicos promovem tranquilidade em meio à natureza | Foto: Divulgação

A expedição permite a descida pelo rio, que está localizado no meio da floresta. A atividade é ideal para quem quer contemplar e ter contato com a natureza ou para os que querem "quebrar a rotina" e ter momentos de paz e reflexão.

O passeio dispõe de instrutores preparados, equipamentos para locação, coletes salva-vidas, lanche e acompanhamento fotográfico.

Para o passeio é recomendado: Protetor solar, labial e repelente, roupas leves, água, mochila impermeável, óculos, boné e chapéu.

Arquipélago de Anavilhanas

É um conjunto com mais de 400 ilhas que formam praias de areia branca e águas escuras no mês da seca - que vai de agosto a setembro.

As praias mais famosas do lugar são: Praia do Iluminado, Praia do Sobrado, Praça do Camaleão, Praia do Tiririca e a Praia do Aracari. O acesso ao lugar pode ser pelo porto do município de Novo Airão.

O passeio no parque é perfeito para contemplação e descanso, canoagem e trilhas em meio à natureza.

Interação com os botos

Os maiores mamíferos de água doce podem ser alimentados pelos turistas na companhia do especialista | Foto: Divulgação

Desfrutar dos rios do Amazonas e não conhecer um dos mamíferos símbolo da região é como ir no parque de diversões e não desfrutar dos brinquedos.

O mergulho e interação com os botos vermelhos e o Tucuxi são atrações que movem o ecoturismo e encantam a todos que desfrutam da experiência. O município de Novo Airão é o lugar de referência para quem deseja alimentar os maiores mamíferos de água doce da região.

Para o passeio é recomendado: Usar roupas leves, levar a garrafa particular com água, usar bonés e protetores solar e labial.

Itens inclusos: Além da interação com os botos, os visitantes terão acesso à comunidade ribeirinha e tribo indígena com apresentação dos rituais regionais. Inclusas taxas de visitação, acompanhamento bilíngue e lancha rápida com banheiro.

Sup no Rio Tarumã

A prática do Sup esteve em alta na região | Foto: Ione Moreno

A atividade permite conhecer os rios da Amazônia. Com pelo menos 2h de atividade, o participante fica em cima de uma prancha com remadores. Pode ser praticado por todas as faixas etárias e não exige muito condicionamento físico.

Para o passeio é recomendado: Roupas de banho leves e frescas, protetor solar e óculos escuros.

Itens inclusos: Colete salva-vidas, prancha, leash, cooler e fotos tiradas no local.

Pauta e edição: Bruna Souza

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Festival de Parintins terá revista oficial em 2019

Manaustur capacita prestadores de serviços para atender turistas

Alunos indígenas conhecem Manaus e visitam parque temático