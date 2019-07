Quais locais gratuitos para passear com crianças em Manaus?

Manaus - Passear com crianças não é uma tarefa fácil. Em Manaus, os pequenos têm várias opções para se divertirem com a família e sem pagar nada por isso. Além do lazer, a escolha do espaço oferece à criança a oportunidade de aprender sobre as realidades da natureza e do mundo.

A aproximação entre pais e filhos é fortalecida durante os passeios e cada registro fica marcado na memória da criança. O Em Tempo selecionou algumas opções que atendem o público infantil, um roteiro para você planejar a programação especial com a garotada.

Parque Cidade da Criança

Parque Cidade da Criança sempre tem uma atração diferente para os pequenos | Foto: Divulgação

O Parque Cidade da Criança conta com uma programação especial para animar o fim de semana da garotada. Muitas brincadeiras populares, oficinas, teatrinho, escalada, tirolesa, brinquedoteca, biblioteca e muito mais.



O local está situado na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, e funciona de segunda a sexta, das 08h às 17h, e nos finais de semana das 14h às 20h.

Parque Senador Jefferson Péres

Praça Jeferson Péres fica no Centro de Manaus, por trás do Palácio Rio Negro | Foto: Divulgação

O Parque Senador Jefferson Péres é um dos ambientes mais relaxantes e agradáveis do Centro de Manaus. A área é extensa. São 53,4 mil metros quadrados e mais de 1.200 árvores plantadas. Há segurança permanente, embora o recomendável é ir ao local apenas durante o dia porque o Centro de Manaus, como em quase todas as cidades brasileiras, fica deserto, com o comércio fechando as portas.



O parque está localizado no Centro de Manaus, entre as avenidas 7 de Setembro e Lourenço da Silva Braga, além das ruas Lima Bacuri, Dr. Almínio e Jonatas Pedrosa.

Horário de funcionamento: Segunda a segunda, das 06h às 22h (visitação e caminhada)

Parque Rio Negro

Parque Rio Negro fica no São Raimundo | Foto: Divulgação

O Parque Rio Negro é o mais novo cartão postal de Manaus. Localizado na orla do bairro São Raimundo, zona Oeste, o complexo de lazer é um belo mirante para a Ponte Rio Negro e para a beleza do rio que banha a capital do Amazonas.



Como chegar ao Parque Rio Negro?

Quem vem do bairro de Aparecida em direção ao São Raimundo, deve atravessar a ponte Senador Fábio Lucena e seguir em frente até a rua São Vicente onde deverá dobrar à esquerda, seguir pela rua Virgílio Ramos até chegar na rua Cinco de Setembro.

Condutores que trafegam nos bairros de São Raimundo e Glória podem chegar ao parque por meio das ruas São Vicente e Virgílio Ramos. Para sair do parque, o condutor sai na rua Cinco de Setembro, acessa a rua Boa Vista. Em seguida, acessa a rua Virgílio Ramos, onde terá a opção de seguir, à direita, para o Centro, através da ponte Senador Fábio Lucena ou, à esquerda, para os bairros de São Raimundo ou Glória.

Parque dos Bilhares

Parque dos Bilhares tem espaço com playground | Foto: Divulgação

O parque mais tradicional da cidade oferece uma diversidade de opções de lazer, com direito a caminhadas, leituras, brincadeiras em playgrounds e lanchonetes. O Parque Municipal Ponte dos Bilhares está localizado em uma das áreas de maior movimentação comercial de Manaus, entre as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista.

O Parque dos Bilhares, como é mais conhecido, é um espaço genuinamente urbano, com áreas verdes secundárias, que se destaca em meio a uma região extremamente urbanizada. O local é point para diferentes tribos, esportistas, skatistas, artistas e grupos de jovens se reúnem diariamente no espaço.



O horário de funcionamento do Parque dos Bilhares é de 6h às 23h. O acesso ao estacionamento é pela avenida Constantino Nery, próximo ao Shopping Millennium.



Passear na Ponta Negra

Calçadão da Ponta Negra é uma excelente opção para levar as crianças | Foto: Divulgação

O calçadão do Complexo Turístico da Ponta Negra é ideal para quem deseja passear e praticar esportes. Nos finais de semana, o espaço sempre fica bem movimentado. Uma das opções para aproveitar no final da tarde é admirar a vista para o Rio Negro.

Além de levar as crianças para curtir um banho nas águas escuras do rio Negro, os pais podem encontrar opções divertidas no local, que incluem toda a família. Uma das mais tradicionais é o passeio de quadriciclo na orla. Os quadriciclos podem se acoplados uns aos outros e suportam até sete pessoas num único passeio.

Durante os fins de semana, a prefeitura de Manaus ainda oferece o projeto da Faixa Liberada, que prevê o fechado total de uma das vias para a prática esportiva. As crianças aproveitam para caminhar com os pets, andar de bicicleta, patins, patinete e skate.



O local está situado no bairro Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. As linhas de ônibus que passam por lá são o 011, 120, 126, 450, 542, 641 e 678.

Conhecer o Teatro Amazonas

Teatro do Amazonas é o ponto turístico mais visitado da cidade | Foto: Divulgação

Outra opção é conhecer o Teatro Amazonas, um orgulho arquitetônico e histórico de Manaus. Conhecê-lo é obrigatório e, quando pisamos em seu interior, entendemos porque sua luxuosa decoração deslumbra até o mais rigoroso dos visitantes, seja turista ou morador local.

Se tiver oportunidade, visite mais de uma vez, porque há sempre um detalhe a mais para descobrir. E, o melhor, a visitação é grátis para os amazonenses, bastando apresentar a carteira de Identidade na bilheteria.

Parque do Mindu

Parque do Mindu | Foto: Divulgação

No Parque do Mindu é possível se deparar com pequenos mamíferos que habitam o local, como cotias e pacas. Com mais atenção, o visitante pode avistar uma preguiça dependurada na árvore ou até alguns primatas. É o caso do sauim-de-coleira ou sauim de Manaus, um pequeno macaco endêmico da capital amazonense.

O sauim-de-coleira é um dos animais com maior risco de extinção da Amazônia e seu habitat é restrito às florestas da capital amazonense. O endereço é na rua Perimetral, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

A visitação acontece de terça-feira a domingo, das 8h às 17h.



