Presidente Figueiredo: conheça o paraíso que vai além das cachoeiras

Manaus- O nome de Presidente Figueiredo é uma homenagem para João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, antigo governador imperial da província do Amazonas. Conhecida como a terra das maravilhosas cachoeiras, além das grutas em meio a natureza, o município de Presidente Figueiredo é destino natural para quem vem ao Amazonas.

A cidade possibilita aos turistas um contato direto com a natureza nativa da região. Não é difícil encontrar animais exóticos e raros durante um passeio por uma das mais de 150 cachoeiras de Presidente Figueiredo.

A dúvida de parte dos visitantes que chegam ao Amazonas, por meio do Aeroporto de Manaus, é como chegar no município. Há três opções de deslocamento até Presidente Figueiredo - distante de Manaus 130 km.

A primeira opção é contratar uma agência de turismo que ofereça pacotes para visitar as principais cachoeiras e outros atrativos. A segunda opção é ir de ônibus, partindo da Rodoviária de Manaus. O valor das passagens varia entre R$30 e R$40. Se preferir ir por conta própria, o visitante tem a opção de ir de carro particular pelas rodovias AM-240 e BR-174.

Sabemos que as cachoeiras não faltam no município, mas a pergunta é: o que mais podemos fazer em Presidente Figueiredo?

As agências de turismo especializadas em passeios dispõem de outros atrativos além da visita às cachoeiras. Confira, se programe e vá curtir o município.

Observação de pássaros raros e regionais

A ave mais procurada é o Galo-da-Serra, símbolo do município | Foto: Divulgação Biotur Amazonas

A ave símbolo de Presidente Figueiredo é o Galo-da-Serra, um dos pássaros mais espetaculares do mundo. Os ornitólogos dizem que o Amazonas é o Eldorado para a observação de pássaros. No município existem mais de 400 aves catalogadas e raras, como o Uirapuru que emite o “Canto da Felicidade”.

A atividade é chamada de birdwatching. Os operadores afirmam que essa prática combate a depressão e a ansiedade. A atividade recebe, anualmente, em média, 5 mil turistas, entre brasileiros e estrangeiros.

A pesca esportiva

A atração está no Lago de Balbina, que possui redutos cheios de tucunarés - um dos peixes mais famosos da Amazônia. O peixe é atração para os amantes da pesca esportiva e vem atraindo cada vez mais turistas ao município.

Durante todo o ano é possível praticar a pesca, mas os guias do local recomendam a atividade entre os meses de agosto e setembro. Tucunarés de até 4Kg são possíveis de encontrar no lago, além de outros peixes regionais como o aruanã, piranha e traíra.

O Tucunaré é o peixe mais procurado na pesca esportiva do município | Foto: Divulgação Biotur Amazonas

As pousadas próximas ao lago dispõem de lugares para quem deseja pernoitar, e permite você preparar o peixe que pescou durante a atividade. A pesca do tucunaré possui custos tanto com hospedagem, quanto com aluguel de embarcação. Ir com uma turma de amigos é uma boa alternativa para economizar, já que os custos podem ser divididos.

Os praticantes da pesca no Amazonas dizem que o preço da atividade no município está mais acessível, se comparado a outros lugares que oferecem a pesca esportiva como atração.

Supere seus medos

O contato diferenciado com a natureza tem atraído novos turistas para Presidente Figueiredo, principalmente para quem quer superar seus medos. Seja o medo de altura com a prática do rapel e tirolesa, ou na água com o rafting - que é uma atividade radical com descida pelas corredeiras.

A aventura com caiaque e boias, além do contato com animais da fauna, como aranhas, cobras e lagartos, também estão entre as principais atrações procuradas pelos visitantes que buscam se aventurar na floresta.

O passeio permite um contato mais próximo e interativo com a natureza | Foto: Divulgação Biotur Amazonas

A proprietária de uma agência de turismo, Juliane Tavares, ressalta que a proximidade com natureza faz bem para todos e cada passeio é diferente. Segundo ela, a natureza permite mostrar o seu espetáculo de formas diferentes.

“Nós incentivamos, durante o passeio, o contato diferencial com a natureza, mostramos que a nossa fauna e flora são ricas e os animais não fazem mal algum. Muitos dos visitantes, que tinham medo de aranha e outros animais peçonhentos, tiveram essa experiência de contato direto e gostaram da sensação de superar os medos“.

Cachoeiras

A ave mais procurada é o Galo-da-Serra, símbolo do município

Falar de Presidente Figueiredo e não falar das suas principais atrações não tem como. O município conta com mais de 150 cachoeiras, muitas conhecidas e perfeitas para banhistas.

O Em Tempo fez um listão das principais e mais comentadas cachoeiras e quais as características, valores e localizações para você não perder o passeio e o contato direto com a natureza.

Cachoeiras na AM-240

As dez cachoeiras mais visitadas estão na AM 240 | Foto: André Zumak

Cachoeira do Santuário: Recebe esse nome porque abriga em seu interior uma pequena imagem da Santa Clara. São três quedas d’águas e trilhas com chalés e restaurantes.

Valor: R$10 por pessoa

Local: Km12 da Rodovia AM 240 - Estrada de Balbina.

Cachoeira da Porteira: Quem gosta de acampar essa cachoeira é uma ótima pedida pois tem um espaço de camping com lixeiras, mesas e banheiros.

Valor: R$ 8 por pessoa. Se o turista preferir, ele pode pernoitar no local e será cobrado um valor diferenciado.

Local: Km 13 da rodovia AM-240

Cachoeira dos Pássaros: Sem dificuldade de acesso, esta cachoeira é a pedida para quem quer levar a família para desfrutar de águas geladas. No lugar há espaço para prática de acampamento com tirolesa e passeios com boia.

Valor: R$ 5 por pessoa

Local: Km 13 da Rodovia AM-240

Cachoeira Berro d’água: As águas são rasas, o local é de fácil acesso e é um ótimo passeio para todas as idades. Além de restaurantes e outros serviços de alimentação, o local possui banheiros e estacionamento privado.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: km 11 da rodovia AM-240

Cachoeira do Mutum: o local é de difícil acesso, principalmente para carros pequenos. Para quem vai a pé, o visitante fará uma caminhada de 6 km por uma trilha, mas logo é recompensado quando chega ao lugar. Sua característica forte são as piscinas naturais encravadas nas rochas. Também é possível fazer camping.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: Km 54 da Rodovia AM-240

A estudante Jéssica Carlo visitou a cachoeira junto com as amigas e conta a sensação de conhecer uma das mais famosas cachoeiras de Presidente Figueiredo.

"O passeio foi muito louco, foi bem radical. Eu amei, fiquei apreensiva no começo porque você entrar em um buraco cheio de água é assustador, mas depois me senti bem e aproveitei o passeio com as amigas".

Reunir os amigos e viajar para o interior é uma dica pra quem gosta de aventura | Foto: Arquivo pessoal

Cachoeira da Neblina: Para chegar na cachoeira, o turista precisa encarar uma trilha de 7km floresta adentro. O espetáculo fica com os seus 30 metros de altura de queda d’água.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: Km 51 da rodovia AM-240.

Cachoeira da Pedra Furada: É uma das cachoeiras mais distantes do município, as quedas d’águas partem de três grande furos na pedra e forma a tranquila e preservada piscina de água natural.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: Km 57da Rodovia AM-240

| Foto: Divulgação

Cachoeira Suçuarana: Sua localização está na Vila de Balbina e é ótima para rapel. A queda d’água chega a 15 metros de altura.

Valor: Gratuito

Local: Km 86 da Rodovia AM-240.

Cachoeira Salto do Ipy: Com 20 metros de queda, a cachoeira conta com paredões, vegetação selvagem e gruta. Essa cachoeira também foi cenário de cena de novela.

Valor: R$ 5 por pessoa

Local Km 57 da rodovia AM 240

Cachoeiras na BR 174

Cachoeira de Iracema: A cachoeira virou cenário de novela. Com trilha e estacionamento próprio, a atração possui um grande volume de queda d’água, com profundidade que permite o visitante mergulhar.

Valor: R$ 10 por pessoa.

Local: Km 155 da BR-174

Cachoeira Natal: É a cachoeira mais extensa. Com 50 metros de comprimento e queda d’água de 10 metros, esta cachoeira é uma opção para quem busca mais tranquilidade no passeio. Ela fica distante do centro da cidade e, portanto, atrai menos público.

Valor: R$ 20 por veículo

Local: Ramal do Urubuí

Cada cachoeira com sua particularidade e agradar à todos os visitantes | Foto: Divulgação

Cachoeira da Asframa: Está localizada em uma propriedade particular com corredeiras, piscinas naturais e queda d’água de 5 metros de altura. Possui serviço de restaurantes para os turistas.

Valor: R$ 30 por veículo

Local: Km 96 da BR-174

Cachoeira da Onça: O acesso para a cachoeira é fácil, sua trilha passa por cima do Rio Urubuí. A queda d’água é de 10 metros, mas não é forte o bastante para indicar perigo para os banhistas.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: Km 108 da rodovia BR-174.

Cachoeira das Araras: Fica localizada no complexo turístico da Cachoeira de Iracema e possui grutas e trilhas que dão acesso à cachoeira.

Valor: R$ 10 por pessoa

Local: km 115 da BR 174

Cachoeiras na área central do município

Para os amantes dos esportes radicais, o rafting é um dos serviços disponíveis para os visitantes | Foto: Divulgação Biotur Amazonas

Corredeira do Urubuí: Fica na parte central da cidade, onde está localizada a famosa estátua do índio, que está dentro do cupuaçu e com sua flecha apontada para cima. A correnteza é forte e esportes radicais, como o boia cross, são praticados no local.

Valor: Gratuito

Local: Estrada Municipal da Cachoeira

Cachoeira das Orquídeas: Com entrada gratuita e de fácil acesso na trilha de 1,5 km, a cachoeira possui piscinas naturais, formadas pelas águas que escorrem pelas rochas.

Local: Avenida Onça Pintada, Galo da Serra, Presidente Figueiredo.

Símbolos de Presidente Figueiredo

Não é a toa que os destaques do município são o tucunaré e o cupuaçu. A culinária atrai os turistas que buscam conhecer a fruta e os peixes típicos da região. Uma das receitas mais pedidas é o Gourmet de Tucunaré com geleia de cupuaçu.

As iguarias fazem parte da culinária regional e são destaques nos festivais de gastronomia do Amazonas.

As festas do cupuaçu e Tucunaré acontecem anualmente e aquecem a produção no município | Foto: Divulgação

Os chefes da culinária amazonense apontam para os sabores acentuados e as propriedades dos nutrientes que os produtos possuem e agradam o paladar dos visitantes e degustadores da boa culinária.

Hotéis e pousadas na Zona Rural

Jet Pesca Esportiva

Telefone: 092 36350- 3828/ 99146- 0355

Complexo Berro'dágua

Telefone: 092 3324- 7001/ 99152- 6505

Complexo Fazenda Marupiara

Telefone: 092 3324- 1445 / 99997-2650

Reserva Ecológica Cachoeira Santuário

Telefone: 092 3238 6752/ 99173 9488

Vivenda Fênix

Telefone: 092 99132-9955

5 hotéis e pousadas na zona urbana do município

Pousada Jiboia

Telefone: 092 3324-1228

Hotel Cachoeira do Urubuí

Telefone: 092 3324-1819/ 092 3324- 1186

Pousada das pedras

Telefone: 092 3324-1296/ 3324-1907

Pousada Isabella

Telefone: 092 3324-1507

Pousada Tucanos

Telefone: 092 3324-1404

