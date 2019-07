Futuro do turismo começa com nova rota aérea e melhor infraestrutura

Manaus - “Nós estamos nos concentrando naquilo que queremos para o turista daqui há 20 anos. Sem planejamento, o turismo não chega aqui de jeito nenhum”, essa foi a resposta da presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Roselene Medeiros quando questionada sobre o futuro do segmento no Estado. Atualmente, a economia do setor é proveniente, em sua maioria, pelo ecoturismo. Especialistas apontam que há outras vertentes que precisam ser exploradas para atrair mais visitantes à região.

Roselene, que está à frente da pasta há quatro meses, conta que está realizando estudos técnicos e planejamentos pesados para melhorar o turismo no Amazonas. Ela conta que o órgão está cuidando da parte da prestação de serviços, com orientação e qualificação de profissionais do segmento. Além disso, a meta é interiorizar e dar "upgrade" no interior para que o turismo gere emprego e renda nesses locais.

As prioridades das ações da Amazonastur são voltadas para os municípios Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Tabatinga.

“Em Novo Airão nós temos uma empresa que vai fazer um plano com medidas para melhorar o turismo local, que demora aproximadamente um ano. Esse estudo fará um levantamento sobre tudo que o município precisa e as prioridades emergenciais. Em cima dessa pesquisa, a empresa apresentará um plano de turismo", relata a presidente da Amazonastur.

Após o projeto ser entregue pela empresa contratada, a segunda fase é colocar as diretrizes em prática, dando a infraestrutura necessária, capacitando e preparando o destino.

"Nós precisamos trabalhar com planejamento, pois só assim o turismo vai ser uma matriz econômica”, conta.

Segundo ela, o objetivo é que daqui há 20 anos a população pare de falar que o Amazonas tem potencial turístico.

“Vamos mostrar esse potencial e melhorar a vinda desses turistas para cá. Desta forma, o segmento vai contribuir com a economia do Estado”.

Tratativas com Companhias Áreas

Roselene conta que o Amazonas só não recebe mais turistas por conta da condição aérea, pois o Estado não tem voos diretos para o exterior. Além disso, pesa também o preço elevado das passagens aéreas, tanto para chegar ao Estado, quanto para quem deseja conhecer os municípios que possuem rotas turísticas.

Ela conta que está em conversas com, pelo menos, quatro companhias áreas com o objetivo de efetivar um voo direto daqui para a Europa, com efetivação em no máximo três anos.

“Nós estamos focados em conseguir esse voo para Europa direto daqui. Nós conseguimos provar para as companhias aéreas, por exemplo, que aqui nós temos fluxo. Nosso turista americano é nosso melhor emissor, depois vem os alemães, os franceses e os ingleses. Nós conseguimos encher um avião tranquilamente com dois voos semanais vindos do continente europeu. Sem isso, nós não conseguimos avançar”, enfatiza.

Potencial de turismo em Manaus

“Manaus é cheia de potencial. Nós temos o turismo histórico, cultural, de aventura e hotelaria de selva. Nós temos muitas oportunidades, temos um Centro Histórico único no Brasil, por conta da era da borracha, que nos deixou como herança muitos prédios históricos. Então tudo isso são potenciais, mas que precisamos explorar mais”, destaca o diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo.

Mesmo com os pontos positivos, o diretor aponta que ainda há questões que precisam ser trabalhadas para melhorar o turismo em Manaus.

“Dependemos da questão logística, na qual temos uma deficiência muito grande. Precisamos de voos internacionais que sejam portas de entrada de turistas que vêm do exterior, como a Europa. A outra questão é a situação econômica do país e a infraestrutura da cidade, que ainda precisa melhorar para atrair mais turistas. A BR-319 também influenciaria bastante, seria uma entrada para cá. Uma conexão de rodovias, uma ligação para o Sul e o Sudeste do país”.

A Manauscult está trabalhando três grandes eventos: o Paço a Paço, Boi Manaus e o Réveillon. João Araújo conta que a Federação tem um projeto de divulgar esses eventos em nível nacional e internacional, com publicação em revistas de companhias aéreas. Participação em feiras internacionais, manutenção dos cruzeiros marítimos e o apoio à vinda de repórteres de outros países para divulgar a cidade estão entre as alternativas que viabilizam o setor na capital.

