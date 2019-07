Turismo: conheça museus em Manaus com história que ultrapassa gerações

Ricos em cultura e conhecimento, os museus são patrimônios nacional | Foto: Divulgação





Manaus - Seja como lazer, educação ou pesquisa, os museus têm o objetivo de doar conhecimentos sobre a história de um povo e promover uma "viagem" ao tempo passado. Ricos em informações, quem visita um dos espaços deste tipo em Manaus não sai sem adquirir um pouco mais de instrução para a sua bagagem cultural. A capital amazonense é um celeiro de museus com diferentes temáticas, que registram a identidade cultural e histórica do povo da Amazônia.

Segundo o Instituto Brasileiro de museus (Ibram), com a aplicação do seu Formulário de Visitação Anual (FVA), pelo menos 32 milhões de brasileiros visitaram os museus no ano ano de 2017. Este número foi o maior contabilizado em três anos de relatório. As exposições brasileiras estão entre as 20 mais visitadas desde 2011, segundo o órgão.

A visita nos museus movimenta o turismo no Amazonas | Foto: Ione Moreno

O dado mostra que nos últimos anos, o brasileiro tem visitado os museus com mais frequência, e Manaus não fica de fora dessa lista. Com atrações para todas as idades, os museus instalados na capital amazonense vêm inovando nas exposições e atraindo um público cada vez mais exigente.

Com investindo em inovação e novas exposições, aumenta o número de visitas aos museus | Foto: Divulgação

Quer fazer um passeio diferenciado e cheio de contribuição histórica? Separamos para você uma lista dos principais museus em funcionamento na cidade. Lugares que ressaltam a cultura e a história do Amazonas.

Museu do Índio

O museu abriga a história das principais etnias no Amazonas | Foto: Reprodução

Fundado pelo padre Mazzone, o acervo do Museu do Índio possui peças adquiridas pelas tribos Yanomani, Tariano, Dessana, Macu, Kobevva e Wanana. São materiais como armas de caça, utensílios domésticos, artesanatos, adornos rituais e ornamentais, com pelo menos 3 mil peças. Além disso, há no local os modelos de maloca Yanomani e loja de artesanato para os visitantes. O museu é mantido pela Congregação das Irmãs Salesianas.

Localização: Rua Duque de Caxias, bairro Praça 14 de Janeiro

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 8h30 às 11h30 e 14h às 16h30. Aos sábados o museu abre das 8h30 às 11h30.

Museu Numismática Bernardo Ramos

O museu é referência em exposição de peças das Idades Antiga e Média | Foto: Reprodução

Com duas salas de exposições, em 74 vitrines, as peças são da Idade Antiga, Média e Contemporânea. Medalhas, condecorações nacionais e internacionais, cédula e moedas fazem parte do acervo.

O Museu de Numismática foi criado em 30 de novembro de 1900, reinstalado na Vila Ninita em 2000 e passou a ter nova sede no Palacete Provincial, em 2009.

O museu está com nova instalação no Palacete Provincial | Foto: Divulgação

Localização: Praça Heliodoro Balbi , s/n, Centro

Horário de funcionamento: Terça e quarta, de 09h às 17h ou sexta e sábado das 09h às 19h.

Pinacoteca do Estado

Artistas amazonenses contribuem no acervo da Pinacoteca do Estado | Foto: Rogério Pina

Com o acervo de mais de mil obras de arte, a pinacoteca foi instalada em 2009 no Palacete Provincial. O panorama das exposições abrange a produção artística brasileira do século XX, além de grandes obras de artistas amazonenses.

Localização: Praça Heliodoro Balbi , s/n Centro

Horário de funcionamento: Terça e quarta, de 09h às 17h ou sexta e sábado das 09h às 19h. Domingo das 16h às 20h

Museu Ivan Ferreira Leite

O artesanato de Portugal é rico em cores e história | Foto: Reprodução

Localizado dentro do Centro Cultural Luso-Brasileiro, o museu expõe peças do Luso Sporting Club do século XX, além do artesanato português, peças de trajes típicos da cultura portuguesa e as famosas peças de porcelana.

Localização: Rua Ferreira Pena, 37, no Centro.

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 12h e 14h as 17h; sábado 8h às 12h.

Museu Moacir Andrade

A história de vida do ex-professor Moacir Andrade é revivida no museu | Foto: Divulgação

Criado pelo Doutor Raimundo Luiz de Salles Teixeira no dia 27 de maios de 1994, o local incorpora o memorial ao ex-aluno e ex-professor de arte Moacir Andrade. No acervo do museu é possível encontrar fotos, livros, telas e correspondências de artistas mundiais.

Localização: Rua Visconde de Porto Alegre, 270- Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta e 8h às 11h e 14h às 17h

Museu da Amazônia

Criado em janeiro de 2009, o Museu da Amazônia, mais conhecido como Musa, ocupa 100 hectares da Reserva Adolfo Ducke, na zona Norte de Manaus.

O museu é conhecido por sua plataforma elevada com vista para a densa floresta amazônica. A torre de observação é a atração para muitos turistas e moradores da cidade.

Conhecido por sua grandiosa torre panorâmica, os visitantes tem a visão da natureza em experiência única | Foto: Divulgação

O Musa é um órgão suplementar da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e tua no apoio à pesquisa. No espaço há um aquário de exposição dos principais peixes regionais e trilhas que permitem o visitante um contato mais próximo com a natureza.

Localização: Avenida Margarita/ antiga Uirapuru -Cidade de Deus

Horário de funcionamento: Diariamente (exceto quartas-feiras), das 8h30 às 17h (o portão de entrada fecha às 16h)

Museu da Imagem e do Som do Amazonas

O espaço tem como objetivo de pesquisar, conservar, divulgar e coletar acervo de imagens, vídeos e áudios relacionados à Amazônia, por meio da imagem, áudio e vídeo. Com cerca de 245.000 peças para serem pesquisadas in loco, não é permitido empréstimos por parte dos visitantes.

Localização: Praça Heliodoro Balbi , s/n, Centro

Horário de funcionamento: Terça e quarta de 09h as 17h ou sexta e sábado das 09h às 19h.

Museu do Homem do Norte

O foco do museu é a vida do homem caboclo e sua contribuição para a região | Foto: Divulgação

É um museu que conta a história do homem no Norte, com foco na vida, costumes e atividades de produção no Amazonas, como o cultivo de castanha e guaraná. Além de ser antropológico, é didático e interativo.

Fundado em 13 de março de 1985, o espaço é mantido pela fundação Joaquim Nabuco. O acervo do museu contém fotografias, miniaturas e fotografias.

Localização: Rua Quintino Bocaiuva, 626, no bairro Centro

Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 9h às 17h.

Museu da Casa Eduardo Ribeiro

Museu ícone em acessibilidade e tecnologia para os visitantes | Foto: Ione Moreno

Localizado no Centro Histórico de Manaus, o museu contém peças sobre a história militar, administrativa e pessoal do ex-governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. No local há exposição permanente de móveis de época dos séculos XIX e XX e possui salas com nomes importantes para o governador.

A história dos governadores importantes para o Estado está no museu | Foto: IONE MORENO

Na mesma casa está instalada a Academia Amazonense de Medicina, onde a história da medicina amazonense é exposta. A inovação desta casa é a exposição com acervo digital.

Localização: Rua José Clemente, 322, Centro

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 9h às 17h. Aos domingos das 16h às 20h

Museu Tiradentes

A primeira sede do museu foi no salão no térreo do Comando Geral da Polícia Militar, na Praça Heliodoro Balbi. Em 2009, o museu é reinstalado no Palacete Provincial.

O acervo é constituído por diversas armas antigas, distintivos e condecorações, equipamentos do Corpo de Bombeiros, fotografias e documentos.

O museu é referência em artigos da polícia no Amazonas | Foto: Reprodução

Localização: Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro

Horário de funcionamento: Terça e quarta de 09h as 17h ou sexta e sábado das 09h às 19h.

Novo museu da Cidade de Manaus



Inaugurado em 23 de outubro de 2018, o museu conta a história da cidade com inovação tecnológica. Nas exposições, os produtos são originalmente encontrados no Mercado Adolpho Lisboa, como também itens do cotidiano amazônico ribeirinho.

O museu alia informação com a tecnologia para atrair visitantes | Foto: Divulgação

O museu traz um novo conceito de exposições interativas e sensoriais.

Localização: Paço da Liberdade, Praça Dom Pedro II, Centro Histórico

Horário de funcionamento: Terça a domingo das 9h às 17

O novo museu da cidade traz produtos encontrados no 'Mercadão" | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Em busca de conhecimento sobre a história da nossa região, o estudante Altair Canuto conta que já visitou pelo menos 10 museus na cidade de Manaus.

"Conhecer a história da sua cidade, do Estado e dos seus antepassados é muito importante. Não se aprende sabendo o que aconteceu, mas experimentando e vivenciando, com recursos que vão além da leitura, como fotos e vídeos. No museu da Praça da Polícia, há um enorme acervo histórico do Estado e do Brasil, inclusive, foi lá que descobri que o Amazonas esteve na guerra de Canudos."

