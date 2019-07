Ecoturismo e diversão: conheça o Parque Nacional de Anavilhanas

Manaus - O Parque Nacional de Anavilhanas é um dos destinos imperdíveis para quem vem ao Amazonas e deseja conhecer o famoso nado com os botos vermelhos, além de explorar as trilhas aquáticas de igapó e observar a fauna e flora da região. Situado entre os municípios de Manaus e Novo Airão, o parque possui mais de 400 ilhas e uma exuberante paisagem que proporciona o contato direto com a natureza.



Criado em 1981, o Parque tem o objetivo de preservar o arquipélago fluvial de Anavilhanas, assim como suas diversas formações florestais, incentivar a produção de conhecimento por meio da pesquisa científica e promover um turismo sustentável, com geração de renda para as comunidades do entorno do parque.

Para quem busca sair um pouco da rotina estressante da cidade ou deseja fugir da rota turística, o Parque Nacional de Anavilhanas possui diversas atrações que exploram o ecoturismo de forma responsável e consciente. Interação com botos vermelhos, passeios aquáticos, praias, trilhas, escaladas em árvores e até voos panorâmicos são os destaques do lugar.

Quando ir

O Parque Nacional de Anavilhanas funciona durante todo o ano e possui entrada gratuita. Em qualquer época é possível visitar o Flutuante dos Botos, localizado na Orla de Novo Airão; conhecer um pouco mais sobre a flora e fauna amazônica; curtir diversos passeios de barco pelo Rio Negro e visitar as comunidades tradicionais ribeirinhas e o belo artesanato de Novo Airão.

De setembro a fevereiro, período em que as praias do lugar estão secas, é possível admirar as belas praias de areias brancas que emergem por todo o arquipélago. Já entre março e agosto, as praias do município ficam submersas e o espetáculo fica por conta das trilhas aquáticas no igapó, onde o visitante entra nas floretas alagadas com o auxílio de um barco.

Acesso ao arquipélago

Localizado a 100 Km de distância de Manaus, nas proximidades de Novo Airão. O Parque de Anavilhanas é um dos maiores arquipélagos de ilhas fluviais do mundo. É possível chegar no lugar por via aérea, fluvial ou terrestre.

Avião ou helicóptero – O município de Novo Airão não possui aeroporto, entretanto é possível fretar um hidroavião e pousar no rio Negro. Também é possível aterrissagem de helicópteros em áreas descampadas das comunidades do município. Tanto o avião como o helicóptero necessitam de prévia autorização.

Barco ou lancha - Do Porto de São Raimundo, em Manaus, saem barcos regionais e lanchas rápidas para o município de Novo Airão. A viagem de barco tem duração de nove horas e a de lancha rápida 3 horas. É preciso consultar os horários e dias de embarque previamente, devido as alterações do terminal hidroviário.

Saindo de Manaus

Atravessando a ponte sobre o rio Negro, entre Manaus e Iranduba, o condutor deve seguir pela AM-070 em direção a Manacapuru por aproximadamente 86 km. Após chegar no final da estrada, o condutor deve seguir à direita pela AM-352, em direção a Novo Airão por mais 98 KM. A viagem de carro costuma durar 2h30min.

Ecoturismo

Interação com botos-vermelhos

A maior atração do Parque Nacional de Anavilhanas é a interação com botos vermelhos | Foto: Leo Albuquerque/ Icmbio

A maior atração do Parque Nacional de Anavilhanas é a interação com botos vermelhos. O "Flutuante dos Botos" foi o pioneiro na atividade e no ordenamento da interação com animais desta espécie. O flutuante está localizado na orla de Novo Airão.



Por ser uma propriedade privada, dentro do Parque Nacional de Anavilhanas, a interação com os botos tem sua entrada paga. O ingresso custa R$ 15 por pessoa. Crianças e pessoas acima de 60 anos pagam R$ 7,50. O flutuante funciona todos os dias (exceto terça-feira) das 9h às 17h.

Praias

O Parque Nacional de Anavilhanas possui diversas praias durante o período da seca | Foto: Divulgação Icmbio

Para quem deseja se banhar nas águas do Rio Negro, o Parque Nacional de Anavilhanas possui diversas praias durante o período da seca. As praias mais visitadas são: praia da Orla, Aracari, Bararoá, Camaleão, Folharal/Canauirí, Iluminado, Meio, Sobrado e Tiririca. Com exceção da praia da Orla, acessível por terra, todas as outras são acessíveis pelo rio.



Trilhas aquáticas de igapó

De março a agosto, é possível fazer trilhas aquáticas de igapó | Foto: Divulgação Icmbio

De março a agosto, as praias são inundadas pelo rio e transformam-se em floretas alagadas, onde é possível realizar as trilhas aquáticas na mata de igapó. O passeio é realizado em um barco que adentra as florestas.

As trilhas aquáticas são permitidas em todo o arquipélago. Somente são acessíveis pelo rio, utilizando-se embarcações de pequeno porte.



Escalada em árvores

A atividade de escalada em árvores é realizada durante todo o ano pela empresa Amazon Tree Climbing, mediante agendamento. O esporte é praticado na Ilha Macuco, dentro do Parque Nacional. Chegar ao topo das maiores árvores do arquipélago ou apreciar a vista do alto do igapó são experiências únicas.

Segundo os instrutores da atividade, qualquer pessoa pode realizar a escalada, mesmo sem ter um preparo físico. O valor para realizar a subida nas árvores é de R$ 700 por pessoa e morador local tem desconto.

Contato: info@amazontreeclimbing.com ou pelo telefone: +55 (92) 8195-8585

Voo panorâmico

Quem optar por conhecer o Parque de Anavilhanas de um jeito único, o voo panorâmico é um serviço exclusivo, mas não muito convencional devido ao alto custo. De hidroavião, o valor para meia-hora de passeio é de aproximadamente R$ 4.650. Já 1h de passeio sai por R$6.500 e inclui a vista do encontro das águas.

O voo panorâmico transporta quatro pessoas e sai do aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Telefone das empresas aéreas:

- Sea Plan Tours - (92) 98172-2010/99991-1890

- Amazon Eco Sight - (92) 3673-9346

- Amazon Destinations - (92) 3084-4414

Edição: Bruna Souza

