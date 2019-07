O Paraíso chamado Maués: a terra do Guaraná e das praias paradisíacas

*Divulgação Prefeitura de Maués

Grande em riqueza cultural, artesanato indígena, danças populares e culinárias, a cidade de Maués possui atrativos que a caracteriza não apenas como a terra do famoso guaraná. A cidade já se chamou Lúsea, depois Vila da Conceição e, em 1892, o município recebeu o nome que conhecemos hoje. Maués tem origem na tribo indígena pioneira no cultivo de guaraná na região.

Distante de Manaus a 268 km em linha reta, o acesso ao município é feito por barco ou avião. Cidade arborizada, com casas coloridas e forte influência do Índios Sateré-Mawés, é um ponto turístico para quem deseja desfrutar de belas praias e a tranquilidade do interior.

A reportagem do Em Tempo traz informações de lugares que você não pode deixar de visitar no município, principalmente, por conta do seu valor histórico, natural e artístico. O turista que vai para Maués não tem problemas com a monotonia, há lugares de sobra para conhecer, registrar e compartilhar com os amigos.

Praias



A Praia da Ponta da Maresia, localizada próximo ao Centro do município, é um dos cartões postais do Estado do Amazonas, principalmente pelo pôr do sol alaranjado, considerado um dos mais bonitos do país pelos turistas.

A areia em forma de curva leva seus turistas para o meio do rio. Também há uma ótima infraestrutura de bares e restaurantes.

*Divulgação Prefeitura de Maués

A Praia da Antártica é para quem busca “atar” a rede debaixo da sombra das árvores, aproveitar o vento e descansar. O lugar é ideal para relaxar, apreciar as comidas típicas do município e provar o famoso guaraná turbinado.

Museu do Homem

Inaugurado em 2009, o acervo do museu possui peças artesanais, confirmando a identidade do município, esculturas feitas do pó do guaraná e arqueológicas com mais de mil anos.

O museu recebe projetos de cinema e artes no seu espaço, aberto para toda a comunidade e turistas que desejam conhecer mais sobre a história da cidade.

*Divulgação Prefeitura de Maués

No museu existe um espaço voltado para a exposição dos instrumentos que faziam o processamento artesanal do guaraná, chamado Barracão Caboclo. A principal atração do museu é a réplica da tábua da paricá dos índios Maués, datada do século XVIII. A peça original está em Lisboa, Portugal.

Igreja Nossa Senhora da Conceição

A parada na igreja é obrigatória, tanto para religiosos e devotos, como para os admiradores da arquitetura. Quem observa a grandiosa igreja que leva nome da padroeira do município, com vitrais e iluminação especial, não imagina que ao ser inaugurada ela era uma capela de barro e palha.

Elevou-se a condição de matriz paroquial sob o orago de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nomeando como vigário interino o carmelita Frei José Álvares das Chagas. As festas religiosas do município acontecem durante o ano todo e atraem religiosos de toda a região.

*Divulgação Prefeitura de Maués

O guaraná de Maués é único



Conhecida mundialmente como a terra do guaraná (Paullinia cupana). A cidade exporta por ano cerca de 300 toneladas do fruto. A cidade é tão influenciada pela produção que até as lixeiras públicas tem o formato do guaraná, atração e peculiaridade do lugar.

*Divulgação Prefeitura de Maués

Alguns dos benefícios do guaraná são:

Retardo do envelhecimento

Aumento da energia e o foco

Anti-inflamatório natural

Combate ao stress físico e mental

Combate à febre, cãibras e dores de cabeça

A cidade da longevidade

O consumo do fruto trouxe para a cidade o título da cidade de longevidade. O INSS precisou constatar se a grande quantidade de beneficiados do município era real e os fiscais contataram que a cidade possui idosos que vivem bastante e com saúde.

Na cidade, a média é que as pessoas vivam acima de 90 anos. A longevidade é atribuída à alimentação. A bióloga e geneticista Ivana Mânica, da Universidade Federal de Santa Maria (Rio Grande do Sul) afirma que, em análise, os alimentos amazônicos são comparados aos compostos nutricionais do mediterrâneo, que aumentam a expectativa de vida das pessoas.

Festas populares para o turista e o morador

*Divulgação Prefeitura de Maués

Festiva, a cidade se prepara durante todo o ano para as principais comemorações do município. As festas populares movimentam a cultura, o turismo e a economia local. A estimativa é que, pelo menos, 50 mil pessoas visitam a cidade em cada uma das festividades, de acordo com a Polícia Militar. O quantitativo quase dobra quando há atrações nacionais.

Festas Populares: Festa de São Sebastião (20 de janeiro); Festa do Divino Espírito Santo (29 de maio) Corpus Christi; Festa de São Pedro (29 de junho); Festa Nossa Senhora da Conceição (29 de novembro a 8 de dezembro) e Festa de Santa Maria (26 de dezembro).

Aniversário da Cidade (19 a 25 junho)

Na época dos festejos de São João, a festa de aniversário da cidade é comemorada com muita música, gastronomia e o tradicional show pirotécnico na hora dos Parabéns.

*Divulgação Prefeitura de Maués

Festival de Verão (4 a 7 de Setembro)

A festa comemora o surgimento das praias do município com atrações musicais, torneios e escolha da Musa do Verão, Garota Visitante e o Garoto Bronze.

Festa do Guaraná (28 a 30 de novembro)

A festa tem a encenação da lenda do guaraná com artistas locais, as apresentações de cantores regionais e nacionais e a escolha da Rainha do Guaraná. O concurso é o ápice da festa e o sonho das mulheres maueenses.

A modelo Ianca Marques foi eleita Rainha do Guaraná em 2018 e ressalta a importância das festas populares para o turismo e economia de um município rico de história e cultura.

“Nós temos uma cidade muito envolvida em esportes e extremamente festiva. Temos festividades que agradam e unem todos os públicos de diferentes faixas etárias. Isso desde a festa do Divino que abrange um público religioso, até a festa do Guaraná que envolve cultura, esporte, história.”



*Divulgação Prefeitura de Maués

Orgulho de ser de Maués

Quem nasce em Maués é maueense, gente orgulhosa que faz questão de falar sobre onde nasceu. A modelo Ianca Marques nasceu e morou até a adolescência no município e conta com emoção o tempo de criança, momento em que pôde desfrutar das belezas do lugar com a família.

*Divulgação Prefeitura de Maués

“A lembrança que mais meche comigo são as tardes de domingo que passava com minha família. Reuníamos todos os parentes e íamos até a Ilha de Vera Cruz passear. Lá almoçávamos, brincávamos no rio a tarde toda e víamos botos em meio a natureza. E minha avó sempre dizia para tomarmos cuidado com o boto porque, segundo a lenda, ele se transformava em homem e gostava de encantar meninas para levar junto dele. Só saíamos da ilha ao pôr do sol, são lembranças que jamais esquecerei".

Pauta e edição: Bruna Souza

