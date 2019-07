Veja onde encontrar os melhores passeios turísticos em Manaus

Manaus - Conhecida pela floresta e os encantos, Manaus oferece uma natureza exuberante. Para quem busca se aventurar em uma experiência imersiva na selva, um tour pelo centro histórico ou conhecer as paisagens, a capital do Amazonas oferece uma rota turística com diversas opções de passeios.

Com uma área territorial de 1.559.161,682 quilômetros quadrados, o Estado do Amazonas possui aproximadamente 20% da água doce do planeta. Com passeios de barco em grandes rios ou por estreitos igarapés, os visitantes podem ter contato com as comunidades indígenas, além da observação da fauna e da flora nas áreas de proteção ambiental e parques naturais.

Opções em terra também contam, com riqueza de detalhes, a história da cidade por meio da arquitetura, gastronomia e aspectos culturais. Imponentes prédios históricos, praças e museus remetem os visitantes para o período da borracha - em que Manaus ficou conhecida como a “Paris dos Trópicos”.

Veja abaixo a seleção do portal Em Tempo dos melhores passeios turísticos:

Ecoturismo

O que se destaca nos roteiros do Amazonas é o ecoturismo. Ele proporciona um contato direto com a natureza e tem sido cada vez mais determinante para o desenvolvimento dos municípios, como Presidente Figueiredo e Anavilhanas, que contam com mais de 100 cachoeiras, grutas e corredeiras que possibilitam a prática de rapel, boia cross, tirolesa, entres outros esportes.

Nado com os botos e ritual indígena

A interação com o boto é uma das atividades mais desejadas para quem visita o Amazonas | Foto: Divulgação

A interação com o boto é uma das atividades mais desejadas para quem visita o Amazonas. O boto é um animal envolto em muito misticismo pelos ribeirinhos além de ser um dos mamíferos mais belos e dóceis de água doce. A experiência de entrar em contato direto com a natureza e os animais é oferecida pela empresa Amazon Explorers e inclui o nado com o boto-cor-de-rosa da Amazônia e uma visita a uma comunidade indígena.



Também nesse passeio é possível ver um ritual indígena que conecta o turista com a tradição e o modo de vida dos antepassados. É uma oportunidade de vivenciar a cultura incentivando a troca de experiências e perspectivas de vida.

O passeio é realizado todos os dias, exceto nas quartas-feiras, e tem como ponto de encontro o porto de Manaus (Roadway). A visita tem duração de 4h.

Mais informações:

E-mail: contato@praquerumo.com.br

Telefone: (92) 99608-5401

Arvorismo

O arvorismo é uma atividade que consiste em realizar a travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores | Foto: Divulgação

O arvorismo é uma atividade que consiste em realizar a travessia de um percurso suspenso entre plataformas montadas nas copas das árvores. Para quem deseja praticar o esporte, a empresa Amazon Amazing Tours oferece a atividade em uma área de floresta na Área de Proteção Ambiental do Tarumã.

As árvores que são escolhidas para a prática chegam até 70 metros de altura. Estas árvores nunca foram exploradas e possuem orquídeas e bromélias.



As árvores são brevemente inspecionadas para promover um passeio com segurança. As árvores são de uma floresta primária devido maior possibilidade de proporcionar uma melhor chance de observar a vida selvagem em um habitat natural.

O passeio inclui: escalada em árvore, água mineral, seguro individual obrigatório, condutores bilíngues, e transporte. A duração da atividade é entre 4h a 5h.

Mais informações:

E-mail: leonardo@amazingtours.com.br

Telefone: (92) 4101-9081

Rapel no Salto do Ipy

A prática de rapel em cachoeira é uma maneira de se conectar com a natureza e ainda viver uma memorável experiência | Foto: Divulgação

A prática de rapel em cachoeira é uma maneira de se conectar com a natureza e ainda viver uma memorável experiência com muita emoção e adrenalina.



A adrenalina, assim como em outros esportes radicais é o maior atrativo para os praticantes do rapel em cachoeira. A prática do rapel pode ser realizada por qualquer pessoa, sendo que deve ter o acompanhamento de profissionais qualificados.

A cachoeira do Salto do Ipy é um ambiente perfeito para a prática do rapel, com uma queda d’agua de aproximadamente 20m de altura, e está localizada no Km 57 da Estrada de Balbina. O tempo de caminhada até a cachoeira é de 1h30, sendo uma trilha levemente inclinada com baixo grau de dificuldade.

Promovido pela empresa EcoForest Adventure, o passeio proporciona a sensação de liberdade e pura adrenalina enquanto o visitante aprecia a incrível queda d’agua. O passeio tem duração de 5 horas e o ponto de encontro é na entrada da Cachoeira Salto do Ipy, km 57 da Estrada de Balbina, em Presidente Figueiredo.

Mais informações:

E-mail: contato@praquerumo.com.br

Telefone (92) 99608-5401

Tour de Sobrevivência na Selva

Visitantes aprendem técnicas de sobrevivência como saber quais plantas são comestíveis ou venenosas | Foto: Divulgação

Este passeio é feito pela Agência Fontur Eventos e Turismo e é realizado toda segunda, quarta e sexta-feira. Tem como ponto de saída a agência Fontur, na área do Tropical Hotel como referência.



O passeio inicia com destino a Vila do Tupé, onde o guia de turismo faz uma recepção e breve explanação sobre o tour, e depois seguem para uma caminhada na selva de aproximadamente 2 horas. Durante a caminhada, os visitantes têm instrução de construção de pequenas armadilhas e como reconhecer plantas medicinais e frutíferas.

Mais informações:

E-mail: executivo@fontur.com.br

Telefone: (92) 98114-8120

Centro histórico

Manaus, além de seus passeios com a natureza, também possui diversas opções de lugares para visitar no centro histórico da cidade abraçado pela cultura europeia, trazida para o Norte durante o ciclo da borracha.

Teatro Amazonas

Listado pela revista “Vogue”, em 2019, como uma das 15 casas de óperas mais bonitas do mundo, o Teatro Amazonas é uma das paradas obrigatórias de turistas | Foto: Divulgação

Listado pela revista “Vogue”, em 2019, como uma das 15 casas de óperas mais bonitas do mundo, o Teatro Amazonas é uma das paradas obrigatórias de turistas e manauaras que desejam prestigiar a beleza arquitetônica e artística do lugar.



Inaugurado em 1896 e localizado no Centro de Manaus, o Teatro Amazonas se tornou Patrimônio histórico Nacional em 1966. No seu palco, já passaram todo tipo de espetáculo: óperas, operetas, musicais, peças de teatro, shows de cantores líricos e populares, bandas e orquestras e danças.

O museu do Teatro Amazonas possui um acervo de objetos que ajudam a contar a história da cidade até os dias atuais. A visita guiada ocorre de terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 9h às 14h.

Os passeios possuem duração média de 50 minutos A entrada custa R$20 (R$10 a meia) e amazonenses não pagam, desde que apresentem documento comprobatório. Quem vista o teatro, pode conferir toda a história do cartão postal da cidade narrada por guias de turismo que contam os detalhes da construção e as curiosidades do lugar.

Museu do Seringal

O Museu do Seringal foi inicialmente construído para ser usado nas gravações do filme “A Selva”, que contava a história do período da borracha na Amazônia | Foto: Foto: Michael Dantas/SEC

Localizado a 25 minutos de Manaus, às margens do igarapé São João, afluente do igarapé Tarumã Mirim, zona rural da capital, o Museu do Seringal foi inicialmente construído para ser usado nas gravações do filme “A Selva”, que contava a história do período da borracha na Amazônia.



Depois das gravações, ele foi transformado em Museu pelo Governo do Amazonas. Lá, é possível visitar a réplica da casa do barão seringalista, do barracão do seringal, observar como era extraída como era feita a defumação da borracha, a casa da farinha, a capela de Nossa Senhora da Conceição e a Casa da Sinhazinha.

O lugar funciona de terça-feira a domingo das 8h às 16h, com ingressos que custam R$ 5. O acesso ao local é feito somente por via fluvial, por meio de lanchas que saem da Marina do Davi, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Mercado Adolpho Lisboa

O "Mercadão"é o endereço certo para comprar especiarias típicas e artesanatos coloridos da região | Foto: Divulgação

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa, ou simplesmente “Mercadão”, é conhecido por ser um espaço de vendas de artesanatos da Amazônia, verduras, frutas e peixes regionais. Inaugurado em 1882, ele foi o segundo mercado do Brasil a ser construído.



O “Mercadão” é um símbolo arquitetônico do período áureo da borracha e oferece para os turistas uma praça de alimentação, restaurantes com a comida típica do Norte e é o endereço certo para comprar especiarias típicas e artesanatos coloridos da região.

O acesso para o mercado é feito pela rua dos Barés e Manaus Moderna, Centro. O lugar funciona de segunda a sábado, das 6h às 18h, e nos domingos e feriados, das 6h às 12h. A entrada é gratuita.

Centro cultural povos da Amazônia

Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) é um museu interativo, que foi inaugurado em 2007, com a finalidade de valorizar, difundir, fomentar projetos de pesquisa | Foto: Divulgação

Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA) é um museu interativo, que foi inaugurado em 2007, com a finalidade de valorizar, difundir, fomentar projetos de pesquisa e tornar conhecidas as informações sobre os nove países que formam a Amazônia Continental: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e a Guiana Francesa, cujas bandeiras estão expostas na “Praça das Bandeiras”.



O lugar possui as Bibliotecas Mário Ypiranga Monteiro e Arthur Reis; exposições permanentes como a Casa de Farinha, Tapiri de Defumação da Borracha e Tapiri do Seringueiro. O CCPA também possui em suas instalações o Museu do Homem do Norte, onde é possível conhecer mais sobre boi-bumbá, indígenas e rituais amazônicos.

Localizado na Avenida Silves, 2222, bairro Crespo. O lugar funciona de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h. A entrada é gratuita.

Museu da Amazônia (Musa)

O visitante que for conhecer o lugar encontrará diversas atrações como a visita a torre de 42 metros | Foto: Divulgação

Em 2018, o Musa registrou a visita de mais de 51 mil pessoas, entre elas estão estudantes, pesquisadores, turistas e moradores da cidade. O visitante que for conhecer o lugar encontrará diversas atrações, entre elas exposições que tratam sobre a cultura e tradições indígenas, viveiro de orquídeas e bromélias, um lago de vitórias-régias, aquários com peixes amazônicos, laboratórios experimentais de serpentes, observação de pássaros, além de poder ver a floresta do alto da torre de observação com 42 metros.



Localizado na Avenida Margarita (antiga Uirapuru), Cidade de Deus, o museu funciona diariamente das 8h30 às 17h (o portão de entrada fecha às 16h). Somente nas quartas-feiras o lugar não abre para visitação.

As visitas incluem trilhas na floresta e a subida na torre. A visita guiada custa R$ 50 e deve ser agendada previamente por e-mail. A visita sem guia custa R$30. Crianças de até cinco anos não pagam.

Edição: Bruna Souza

Leia Mais

Projeto 'Uma Tarde no Museu' leva inclusão ao Museu da Cidade

Último navio da Temporada de Cruzeiros chega a Manaus com 780 turistas