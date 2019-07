De tambaqui ao x-caboquinho: conheça os pratos típicos do Amazonas

Manaus - A culinária amazônica é beneficiada pelas riquezas de ingredientes que o bioma regional oferece. Os índios foram os primeiros a criar modos de cozinhar pratos típicos. Aqui na capital você tem a opção de ir ao Largo de São Sebastião para comer aquele peixe assado ou saborear aquele x-caboquinho no café Regional da Priscila.

Chefe de cozinha e professor da Alquimia Arte Culinária, Fernando de Souza Neto | Foto: Arquivo Pessoal/ Fernando

O chefe de cozinha e professor da Alquimia Arte Culinária, Fernando de Souza Neto, conta que sempre que dar aula procura ir ao mercado e trazer espécies menos conhecidas para que os alunos possam experimentar.



“Nossa região é riquíssima na quantidade e qualidade dos nossos peixes. Infelizmente, nós exploramos pouco esses sabores, precisamos conhecer mais nossos mercados e experimentar as variedades de peixes que nossos rios oferecem. Peixes de pele (sem escamas) ainda sofrem preconceito como o surubim e a piraíba. E até peixes menores e tão saborosos quanto o mapará”, destaca.

Filé de peixe em crosta de farofa de castanha da Amazônia com pirão de tucupi

Filé de peixe em crosta de farofa de castanha da Amazônia com pirão de tucupi | Foto: Arquivo Pessoal/ Fernando

Ingredientes:



Peixe:

• 200g de filé de peixe (tucunaré, tambaqui, surubim ou pirarucu)

• 50g de castanha da Amazônia ralada fina

• 1 fatia de pão italiano ou ½ pão francês passado no processador

• ½ limão

• Sal e pimenta a gosto

• Azeite

Pirão de Tucupi:

• 100g de farinha branca

• 250ml de tucupi

• ½ cebola pequena picada

• 1 pimenta de cheiro

• Cheiro verde a gosto

• Sal e pimenta a gosto

• Azeite

Preparo:

Peixe:

1. Ligue o forno e pré aqueça a 180oC por 10min

2. Em uma travessa misture o pão e a castanha até virar uma farofa

3. Unte uma assadeira com azeite

4. Tempere o filé de peixe com limão, sal e pimenta

5. Coloque o filé de peixe na assadeira e cubra com a farofa de castanha

6. Leve ao forno por 15min até dourar a farofa.

Pirão de tucupi

1. Em uma panela funda, refogue no azeite a cebola e a pimenta de cheiro por 1min

2. Coloque o tucupi e o cheiro verde, regule o sal e pimenta e deixe ferver

3. Acrescente a farinha aos poucos mexendo sempre até ficar uma mistura homogênea desgrudando da panela.

Coloque o pirão no prato e o filé de peixe por cima e sirva.

Moqueca de Surubim

Moqueca de Surubim | Foto: Arquivo Pessoal/ Fernando

(2 pessoas)



• 400 g de Surubim em postas

• 1 cebola em rodelas

• 2 tomates em rodelas

• 1 und de pimenta de cheiro

• 50 ml de Azeite de dendê

• 30g de cheiro verde

• 300ml de leite de coco

• 30g de pimentão verde

Modo de Preparo

Lavar as postas em água corrente e suco de limão. Em seguida, secar ou escorrer. Cortar o tomate, a cebola, pimentão e a pimenta de cheiro em rodelas. Temperar o peixe com sal e pimenta branca.

Arrumar em camadas a cebola, tomate e pimentão, alternando os aromáticos com o peixe. Levar ao fogo brando a panela tampada e cozinhar até que o peixe e os legumes estejam macios ao toque do grafo.

X-caboquinho

O sanduíche bem calórico é sucesso no Amazonas | Foto: Divulgação/ Café Priscila

Ingredientes:



- Pão francês com manteiga ou margarina

- Queijo coalho na chapa

- banana frita

- Tucumã

Modo de Preparo

O preparo é simples: pão francês com manteiga ou margarina, dentro vai queijo coalho passado na chapa e o tucumã, ingrediente que deu a fama ao x-caboquinho.

A frutinha exótica tem 90 vezes mais vitamina A que o abacate, além de ser rica em vitaminas B e C. Por ser calórica também é energética, por isso, não pode faltar.

Creme de Cupuaçu

Com o cupuaçu é possível fazer balas, sucos e até geleias | Foto: Divulgação

A chefe de cozinha Áurea Carvalho preparou um delicioso creme de cupuaçu e destaca que com o cupuaçu é possível fazer balas, sucos e até geleias. "O creme bem gelado faz sucesso e rende 10 porções".



Ingredientes

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite

200g de polpa de cupuaçu

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por cinco minutos, até ficar com uma forma homogênea. Após, coloque em um recipiente e leve ao freezer por duas horas.

A cozinheira explicou que a sobremesa serve até 10 pessoas e deve ser servida bem gelada.

Açaí

Preparado como pirão, pode acompanhar peixes nas refeições. | Foto: Divulgação/ Carolina Mitsuka

O açaí ganhou fama no Brasil, e até em outros países, como alimento saudável. Suas propriedades antioxidantes convenceram adeptos a consumir a polpa da frutinha amazônica com xarope de guaraná, como se fosse um creme gelado.

Na Região Norte, o açaí nem sempre é consumido assim. Com sua polpa é feita uma sopa fria que costuma ser consumida com farinha de tapioca. Preparado como pirão, pode acompanhar peixes nas refeições.



Bolinho de Pirarucu ao molho de tucupi

O bolinho de pirarucu é uma boa pedida de entrada | Foto: Divulgação/ Carolina Mitsuka

De carne firme, o pirarucu é chamado de “Bacalhau da Amazônia”. O grande peixe, que pode chegar a 3 metros de comprimento, é consumido grelhado, na moqueca e até como recheio de escondidinho.

O bolinho de pirarucu

Com o cupuaçu é possível fazer balas, sucos e até geleias | Foto: Divulgação

é uma boa pedida de entrada ou de petisco para acompanhar uma cervejinha.



Aonde encontrar essas delícias?

O Restaurante Caixiri, localizado na rua 10 de Julho, Centro de Manaus, no Largo São Sebastião. | Foto: Divulgação/ Caixiri

Aqui na capital é possível encontrar peixe regional no Restaurante Caixiri, localizado na rua 10 de Julho, Centro de Manaus, no Largo São Sebastião. Um ambiente regional todo decorado para servir os turistas e os amazonenses.



No Restaurante Amazônico Peixaria Regional também é possível encontrar o cheiro do peixe assado, a alquimia de uma caldeirada e todo o conjunto de sabores que só a nossa Amazônia tem. O restaurante está localizado na avenida Darcy Vargas, número 226, bairro Parque 10.

Para tomar aquele café da Manhã bem regional tem o Tapiri Café Regional com opções de sanduíches e tapiocas e frutas da Amazônia. O restaurante está localizado na avenida Jacira Reis, antiga Travessa da Ponta Negra, bairro Ponta Negra.

No Café Regional da Priscila também temos opções de comer aquele cuscuz regional, o pé de moleque e as tapiocas recheadas. O local está localizado na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra.

