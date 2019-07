Parques aquáticos atraem turistas e movimentam economia do AM

Manaus - Quando os termômetros atingem as altas temperaturas, turistas de todo o estado são atraídos pelos parques aquáticos e tranquilidade do Amazonas. Para os proprietários de parques aquáticos da região, esta é uma ótima oportunidade de investir ainda mais nos parques e lucrar nesta temporada. A estimativa de crescimento no número de visitantes é de 15% a 20% para os próximos meses.

Hope Bay Park um novo espaço aquático para se divertir em Manaus | Foto: Lucas Silva

Prova disso são pessoas que estão investindo neste mercado. São os complexos de lazer inaugurados nos últimos meses como o Hope Bay Park, um espaço de 60 mil metros quadrados que oferece piscinas, cabanas, playgrounds e diversos brinquedos aquáticos como escorregador de 14 metros, rampa de 13 metros de extensão, toboáguas, ‘baldes malucos’ e mais de 10 esguichos.

Parque recebe semanalmente mil pessoas | Foto: Lucas Silva

Para o proprietário do espaço Ronaldo Tabosa, o Parque recebe semanalmente mil pessoas e destaca que o mercado é promissor no Amazonas. “A cidade precisa de atração como essa, pois ainda não tinha”.

O valor individual para acesso ao Parque custa R$ 180. Crianças até 12 anos pagam metade do valor. Existe o plano para associados no valor fixo para titular de R$ 150 por mês e R$ 20 por dependente com acesso ilimitado ao Parque. O Hope Bay Park está localizado na rua da Floresta, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

O Hope Bay Park gera, em média, 150 empregos direta e indiretamente. A divulgação do espaço é feita pelas redes sociais, panfletos, mala direta e propagada em rádio.

Outro parque aquático na região é o Amazon Fish Resort, que não é um flutuante, mas não fica atrás ao misturar o espírito caboclo aliado ao lazer durante o ‘verão amazônico’. O local oferece serviços diários e também de hospedagem, incluindo alimentação, tobogã, tirolesa, pedalinho, caiaque, pescaria, mergulho e stand up paddle (Sup).

A proprietária do espaço Monalisa Bicharra conta que tudo começou por necessidade. O seu esposo, Moisés Bicharra, tinha saído de uma empresa e começou o trabalho de criação de peixe, porém as coisas foram evoluindo. Como eles não tinham recursos financeiros para construir, utilizaram a reciclagem a favor deles como garrafas plásticas e de vidros, restos de granitos, tintas recicladas e outros materiais para construir suítes flutuantes no lago, pisos na areia, pisos das suítes e outras coisas.

Sem recursos financeiros para construir, utilizaram a reciclagem a favor deles | Foto: Reprodução

“Na verdade nunca terminamos de construir, investir e fazer as melhorias necessárias. Estamos sempre mudando, inovando e oferecendo algo melhor. Mas hoje o investimento vem através dos nossos clientes. Sem intenção alguma, o Amazon Fish se tornou conhecido com a reciclagem. Recebemos alguns prêmios, medalhas, reconhecimentos, entrevistas de pessoas que estavam interessados em como fazíamos esse trabalho”, explica Moises Bicharra, proprietário que contou com orgulho da história do empreendimento.



Monalisa conta que a movimentação no espaço depende da época do ano. “No período de chuva, novembro a junho, o nosso movimento cai e nos restantes dos meses bomba”, destaca.

O acesso ao local acontece por meio de pacotes que custam R$ 180 | Foto: Reprodução

“Todos os nossos funcionários são do município de Iranduba mesmo. Fazemos a equipe conforme as reservas, eles trabalham somente no dia que solicitamos”, explica.



O acesso ao local acontece por meio de pacotes que custam R$ 180. Crianças de até 10 anos não pagam entrada. Para chegar, é preciso atravessar a Ponte Rio Negro e seguir mais sete quilômetros até a Cidade Universitária. Mais informações pelo telefone (92) 99170-5113.

"Costumamos dizer que o Amazon Fish ainda não terminou de ser construído. Estamos sempre mudando e fazendo investimento há 18 anos. Divulgamos o Amazon Fish somente pelo Instagram e Facebook. E a propaganda é boca a boca", enfatiza Monalisa.



O Amazon Acqua Park, espera um crescimento no número de visitantes de 15% a 20% | Foto: Reprodução





Com cinco hectares de terra em dois quilômetros em linhas contínuas de Parque, o Amazon Acqua Park, espera um crescimento no número de visitantes de 15% a 20% para os próximos meses. Situado na rodovia BR-174, Km 101, no município de Presidente Figueiredo, o espaço oferece uma diversão garantida.

O gerente do Amazon Acqua Park, Eduardo Ranghetti, conta que o espaço está realizando um investimento para os próximos anos de R$ 15 a 20 milhões onde irão montar o Park Cachoeiras Residence Resort.

Acqua Park está realizando um investimento para os próximos anos de R$ 15 a 20 milhões | Foto: Divulgação

“Toda vez que lançamos uma novidade isso nos torna também populares e um forte concorrente. Nós ficamos estagnados por um bom tempo e agora com o lançamento do residencial ficamos mais populares. A expectativa é entregar a novidade em até três anos e com isso atrair mais pessoas para o espaço”, diz.



Eduardo conta que para se investir em um parque aquático o custo é alto. O Dinossauro que é a principal atração do Park junto com o toboágua custou R$ 110 mil sozinho.

“Fomos construindo gradativamente as coisas, como uma piscina, depois a outra. E nós não paramos com os investimentos, pois queremos que ele continue se tornando atrativo”, explica.

A entrada custa R$ 10, mas o Amazon Acqua Park tem vários pacotes para associados.

