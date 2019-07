Férias de julho devem movimentar 397 mil passageiros no Aeroporto

Manaus- A movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes (AM) deve crescer 22% durante as férias de julho. Entre os dias (28) de junho e (4) de agosto, são esperados mais de 397 mil viajantes, entre embarques e desembarques, no terminal manauara, 71,5 mil a mais que os 325.699 contabilizados no mesmo período do ano passado.

O fluxo de operações também deve ter um incremento. Na alta temporada de 2018, foram registradas 2.871 aeronaves, 22% a menos que as 3.070 operações de pousos e decolagens esperadas para julho este ano.

Para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o período, uma série de ações foram adotadas para atender ao grande fluxo de passageiros e manter o conforto e a segurança dos usuários. Equipes de segurança, operações e de manutenção foram reforçadas por meio de remanejamento das escalas de trabalho; os “amarelinhos”, funcionários de colete amarelo da Infraero com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” e a equipe do Balcão de Informações também estarão preparados para tirar dúvidas e orientar os viajantes.

Com capacidade para receber 18,2 milhões de passageiros por ano, o aeroporto de Manaus movimenta diariamente cerca de 8 mil passageiros. Atualmente, oito companhias aéreas operam no terminal: cinco domésticas (Latam, Gol, Azul, Map e Total Linhas Aéreas) e três internacionais (American Airlines, Avior e Copa Air Lines), que ligam Manaus a 11 destinos no Brasil e a quatro no exterior - Miami, Buenos Aires, Cidade do Panamá e Barcelona, na Venezuela.

Sobre o aeroporto

Situado a 15 km do centro da cidade, o terminal oferece aos passageiros 88 estabelecimentos dos mais variados segmentos, como lojas de artesanato e produtos típicos da região, bijuterias, locadoras de veículos, lanchonetes, agências de câmbio e turismo, banca de revistas e caixas eletrônicos. Os usuários também encontram um terminal acessível, com banheiros e telefones adaptados e equipamentos que auxiliam no embarque e desembarque de passageiros com necessidade de assistência especial.

Guia do Passageiro

Informações sobre viagens, direitos e responsabilidades do passageiro e da companhia aérea podem ser conferidas no Guia do Passageiro. O material também traz explicações sobre o funcionamento do setor aéreo e dicas, como peso e devolução de bagagem, transporte de animais e produtos de origem animal e vegetal trazidos do exterior. O guia pode ser lido clicando aqui.

