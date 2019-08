Pousada Paraíso do Uatumã é inaugurada com foco em sustentabilidade

Inauguração da Pousada Paraíso do Uatumã, em Itapiranga | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã agora tem uma nova alternativa para impulsionar o turismo local e o crescimento econômico sustentável. Sonho antigo dos ribeirinhos da região, a Pousada Paraíso do Uatumã foi entregue neste sábado (10) pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Governo do Amazonas, com apoio financeiro do Fundo Amazônia/BNDES. A cerimônia contou com a presença do governador Wilson Lima.



Turismo sustentável

Localizada na comunidade de São Francisco do Caribi, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, em Itapiranga (a 331 quilômetros da capital), a pousada é um empreendimento turístico sustentável. Tem como finalidade gerar alternativas de geração de renda para populações que vivem dentro de Unidades de Conservação (UC) do estado.

Governador do Amazonas Wilson Lima planta árvore na Pousa Paraíso do Uatumã | Foto: Divulgação

Durante a entrega, o governador do Amazonas, Wilson Lima destacou a participação da comunidade no projeto.

" Esse é um empreendimento feito pela própria comunidade, em uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável localizada ao longo do rio Uatumã. Já é a décima pousada feita dentro desse modelo em que os administradores são os moradores e tudo isso é revertido em forma de benefício para esses cidadãos. É um modelo que nós queremos levar para outras regiões do estado, levando em conta o potencial de cada uma delas. " Wilson Lima, Governador do Amazonas

Financiamento

A pousada foi financiada com recursos do Fundo Amazônia/BNDES. | Foto: Divulgação

Para o Secretário da Sema, Eduardo Taveira o projeto além de promover a conservação do meio ambiente, valoriza as pessoas da região. "Aliar conservação ambiental com desenvolvimento econômico e também com a valorização das pessoas é o critério para o desenvolvimento sustentável. Isso envolve um ecossistema importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com conservação ambiental.

Fundação Amazônia Sustentável

Iniciado em 2017 pela FAS com apoio da Fundo Amazônia/BNDES e Governo do Amazonas, o edital recebeu 181 inscrições, avaliadas por um comitê independente que selecionou os projetos, com 17 aptos para receberem os aportes em torno de R$ 150 mil.

Desde então, além do investimento em ações estruturantes, a FAS fornece monitoramento e assessoria em gestão de projetos junto às organizações.



Conquista histórica

A presidente da Associação Agroextrativista das Comunidades da RDS Uatumã, Cleide Oliveira Ferreira, disse que se trata de uma conquista histórica. "Não imaginam como isso é importante para todos nós, principalmente para os moradores da própria comunidade. É um sonho deles, e como a associação é parceira, queríamos ver esse sonho realizado. Para a gente, é muito gratificante e nós só temos a agradecer às pessoas que nos apoiaram e nos ajudaram", disse Cleide.