Vídeo: setor hoteleiro do AM cobra investimentos para atrair turistas

Manaus - Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Amazonas (ABIH) comprovam que, desde 2014, houve uma redução de 39% no número de leitos (hotéis) no Estado. Hoteleiros do Amazonas cobram mais investimentos na atração de turistas para o Estado do Amazonas.

O encerramento das atividades em alguns hotéis é atribuído à crise financeira enfrentada no país e o prejuízo que pode chegar a milhões de reais. O caso mais recente de encerramento das atividades foi o Hotel Tropical, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, um dos mais famosos da região.

Com o advento da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, o Amazonas possuía 6.200 leitos nos hotéis do Estado. Hoje, restam pouco mais de 3800.

Fatores da crise

Segundo os empresários, a crise no setor da hotelaria se deve a diversos fatores. O primeiro é a perda de voos para Manaus, com o encerramento das atividades da Avianca Brasil, no início do ano. O segundo fator é a queda expressiva do número de visitantes do turismo de negócios e a terceira deve-se a propaganda negativa da região, como, por exemplo, a violência e o risco de contração das chamadas doenças tropicais.

A Amazonastur nega os alarmes. Diz que apesar do fechamento de algumas empresas hoteleiras, novas franquias investiram na região no mesmo período. A empresa turística do Estado trabalha para atrair turistas de cruzeiros e na captação de novos voos para Manaus. Só este ano, oito mil passageiros do aeroporto chegam à cidade para participação em eventos de negócios.

