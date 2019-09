Bolsonaro nomeia Bruno e Marrone embaixadores do turismo

Bruno e Marrone são os novos embaixadores do turismo brasileiro. A nomeação da dupla aconteceu nesta terça-feira, (20). A decisão foi anunciada após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os diretores do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur).

O trabalho é totalmente voluntário. Segundo o comunicado oficial do Instituto, Bruno e Marrone receberão materiais de promoção institucional para ajudar na divulgação.

O objetivo principal é que os sertanejos promovam as belezas da cultura brasileira nas redes sociais. Os dois, juntos, têm mais de 10 milhões de seguidores.