Aeroporto e segurança entre os itens mais bem avaliados pelo turista

Manaus- Em resultado preliminar da Pesquisa de Caracterização dos Turistas divulgado pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estatística da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), os itens mais bem avaliados pelo turista que visitou Manaus nas últimas semanas foram aeroporto, transporte por aplicativo, segurança, telefonia e internet.



Conforme a amostragem realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o aeródromo e o transporte por aplicativo alcançaram o percentual de 100% na taxa de satisfação. Já os quesitos segurança e telefonia alcançaram a taxa de 87,50%, seguida do item internet com 85,71%. A média total de satisfação dos 20 itens avaliados foi de 66,95%.

A pesquisa apontou ainda que 85,45% dos visitantes entrevistados demonstraram intenção de retornar ao estado. Entre os turistas, 48,33% desembarcaram no Amazonas para conhecer os atrativos turísticos manauenses. Já 28,33% dos visitantes vieram a negócios.

Na pesquisa, foi constatado também que o tempo médio do turista em Manaus foi de 7,13 dias, sendo que o gasto médio atingiu o valor de R$ 1.981,13.

Pesquisas

Desde o dia (21) de agosto, a Amazonastur realiza a aplicação de duas pesquisas no aeroporto com periodicidade mensal até o fim deste ano. As abordagens serão realizadas junto aos visitantes e aos moradores da capital amazonense. Esta primeira amostragem compõe a Pesquisa de Caracterização dos Turistas, que tem o objetivo de identificar o perfil dos visitantes. A segunda pesquisa é de Sondagem da População, cuja finalidade será identificar quais são os destinos amazonenses conhecidos pela população.

*Comi informações da assessoria