Sesc AM oferece viagem social a Lethem, Tepequém e Boa Vista

Fazendo Buritizal Grosso | Foto: Divulgação/Sesc AM

Manaus - Natureza, lazer, biodiversidade e conforto. Conheça a Estância Ecológica Sesc Tepequém (RR) pelo Turismo Social do Sesc. Quem se aventura à subida das montanhas, tem uma das paisagens mais espetaculares da serra, avistando a fronteira Brasil/Venezuela e o enorme vale que um dia foi a cratera de um vulcão extinto.



Em Tepequém, visitarão a Cachoeira do Funil, Lago da Esmeralda, Mirante e Cachoeira do Paiva, e passeio de vivência no garimpo com roda de conversa com garimpeiros.

Na viagem, está incluída visita a Lethem (Guiana), grande polo de compras do país vizinho. Os viajantes também conhecerão a Fazenda Buritizal Grosso em Bonfim (RR) (com opção de banho no lago particular da fazenda) e o Balneário Ecopark (Boa Vista).

A viagem será no período de 5 a 12 de outubro. O valor da viagem é de R$ 2.698,00 (parcelado em até 12 vezes nos cartões de crédito). Nele, estão incluídos os voos (ida e volta), dez dias de passeios (entradas nos parques e locais de visitação), as refeições, hospedagens, traslados, city tours em transporte turístico, guia local, técnico do Sesc AM e o seguro-viagem (em caso de acidentes).Mais informações no site www.sesc-am.com.br telefones (92) 2126-9515 ou 9 9607-9568.