Eightys Burguer & Beer: a hamburgueria manauara com 10 anos de sucesso

Manaus – Há 10 anos a paixão dos empreendedores Fábio Saboia, 46, e Jean Fabrizio, 45, pela música e hambúrgueres resultou em um dos negócios mais bem-sucedidos de Manaus, o Eightys Burguer & Beer. Com um ambiente temático dos anos 80 e um atendimento referência em qualidade, o negócio foi eleito pela revista Veja Comer e Beber, em 2013 e 2017, como o melhor hambúrguer da capital amazonense.

Amigos há décadas, Fábio e Jean decidiram deixar as carreiras anteriores de lado e investir em um novo negócio em 2009. A ideia inicial era abrir um bar com a temática dos anos 80, mas após perceberem que a novidade no Brasil eram os hambúrgueres artesanais, os empresários mudaram a proposta do negócio e inauguraram uma das primeiras hamburguerias artesanais da cidade.

Os amigos Fábio Saboia e Jean Fabrizio uniram a paixão pela música e pelos hambúrgueres em um empreendimento de sucesso | Foto: Lucas Silva

“A ideia inicial era que nós abríssemos um bar com a temática dos anos 80, com a música sendo o principal elemento, já que nós somos músicos. Eu e o Jean conversamos por muito tempo sobre isso até que chegou um dia e o momento certo onde estávamos saindo dos nossos empregos anteriores e resolvemos levar o negócio para frente. Pesquisando sobre o assunto percebemos que a tendência eram as hamburguerias artesanais e aproveitamos a onda”, relata Fábio Saboia.

O começo

Após a decisão de investir na hamburgueria artesanal, os empresários começaram a elaborar um plano de negócios e ir em busca de um ponto comercial que abraçasse a ideia do empreendimento.

“Nós saímos do zero. Encontramos uma casa aqui no Vieiralves cheia de divisórias e que estava bem localizada. Então fechamos o negócio e começamos a quebrar parede e abrir o espaço. Acabou que o dinheiro que nós tínhamos para investir no negócio foi usado para fazer a obra”, afirmam os proprietários.

A primeira unidade do empreendimento era uma casa que foi reformada para ser a Eightys Burguer | Foto: Arquivo Pessoal

Como qualquer negócio que está iniciando, a história do Eightys Burguer & Beer não foi fácil. A principal barreira que os empresários enfrentaram para se estabelecer como uma hamburgueria referência foi ganhar a confiança de fornecedores da capital. “Na hora de implementarmos o negócio, a maior dificuldade que nós enfrentamos foi de não ter nenhuma credibilidade no mercado, então os fornecedores não acreditavam no início, mas hoje já é o inverso, eles nos procuram”, comentam os empresários.

Sucesso meteórico

A primeira unidade do empreendimento foi então inaugurada em junho de 2009. O sucesso e aceitação do público foi imediato, chegando a formar fila do lado de fora da hamburgueria na segunda semana de funcionamento.

Os proprietários da hamburgoeria fizeram um sucesso meteórico | Foto: Arquivo Pessoal

“Com uma semana que nós tínhamos inaugurado, os jornais começaram a nos procurar para mostrar o diferencial do nosso trabalho. Nós montamos uma espécie de 'mini museu' com vários objetos dos anos 80 e lançamos o hambúrguer recheado que, até então, eu não tinha visto na capital. Nós crescemos muito em pouco tempo”, revela.

A Eightys burguer & Beer possui 17 sanduíches no seu cardápio, sendo o "The Cure" o mais pedido pelos clientes | Foto: Lucas Silva

Um dos pontos que os amigos ressaltam como crucial para o sucesso do negócio é o atendimento de qualidade. “Nós queríamos ser muito mais que uma lanchonete na cidade e sim ser uma hamburgueria temática diferenciada e que tivesse um atendimento muito bom. O plano era acabar com aquela história que no Amazonas não sabemos atender bem os clientes”, afirma Jean Fabrizio.

Diferencial

Uma das características dos empresários amazonenses foi trabalhar e focar no diferencial. Embora eles só possuíssem uma unidade da hamburgueria, eles elaboraram uma estratégia para divulgar a imagem do estabelecimento.

“Nós sempre nos preocupamos muito com a questão da marca e da divulgação. Então vendíamos relógio e camisas com a logomarca da Eightys Burguer e não ganhávamos praticamente nada com isso. Comprávamos e revendíamos quase pelo mesmo preço só para poder fazer marketing e divulgarmos o nome do negócio. Foi até engraçado porque começaram a achar que nós éramos franquia”, afirma Jean, um dos empresários.

A empresa já vendeu camisas e relógios com a logomarca da empresa | Foto: Lucas Silva

Em 2014, a Eightys Burguer se despediu da casa no Vieiralves e reinaugurou em um novo espaço, no mesmo bairro, dessa vez no Container Mall. “O arquiteto Roberto Moita nos convidou para vermos o projeto do complexo de lojas feitas em container. Nós achamos que era bem mais a cara do Eightys Burguer e nos mudamos para cá”, afirma Jean.

Hoje, os empresários continuam trabalhando a marca pessoal da Eightys Burguer. No aniversário de dez anos do negócio, Jean e Fábio lançaram uma cerveja com rótulo próprio em parceria com a Cervejaria Rio Negro.

Este ano, a Eightys lançou uma cerveja Pilsen Premium 4.8 de fabricação artesanal em comemoração aos 10 anos do negócio | Foto: Lucas Silva

Reabertura em um novo espaço

Jean e Fábio esperam mudar de endereço ainda este ano | Foto: Lucas Silva

Sobre os planos de abrir outras unidades da Eightys Burguer em Manaus, os proprietários estão confiantes que a ideia não está longe. Por enquanto, a hamburgueria vai ganhar em breve uma nova casa. “Nós vamos ter uma mudança de endereço, ainda no Vieiralves, mas dessa vez com uma área climatizada maior da que temos hoje”, afirmam os proprietários.

