Vantagens: aluguel com imobiliária ou direto com o proprietário?

Proprietários de apartamentos para alugar , muitas vezes, se veem diante de um impasse: é melhor procurar uma imobiliária de confiança para fazer a intermediação e arcar com esse custo ou procurar um locatário por conta própria? Para responder a essa pergunta, separamos algumas diferenças entre essas duas possibilidades.



Benefícios de alugar o seu imóvel por conta própria

Enquanto o uso dos serviços de uma imobiliária possibilita uma série de facilidades no aluguel de casas , colocar o seu imóvel para alugar de forma particular também possui seus benefícios. Confira a seguir quais são.

1. Você fica com o lucro do aluguel todo para você

É fato. As imobiliárias podem cobrar caro para te ajudar. Só a comissão sobre a locação costuma ser equivalente ao valor de um aluguel. Uma vez que outros serviços possam estar envolvidos, como avaliações, elaboração de contratos e administração das casas e apartamentos para alugar, esse valor também pode aumentar.

Para vocês terem uma ideia, só o pagamento da taxa administrativa gira em torno de 12%. Esse, de fato, é um ponto que realmente não agrada muito os proprietários de imóveis na hora de contratar uma imobiliária para fazer a intermediação da locação.

2. Você pode cobrar um preço mais competitivo

Apesar de não ser um padrão, para calcular o preço do aluguel, muitos corretores costumam usar como base o valor de 0,5% do preço de venda.

Só que, contratando uma corretora de imóveis, se você for contabilizar todos os custos citados anteriormente, o valor do aluguel de casas e apartamentos pode aumentar consideravelmente para que possa cobrir todos os gastos com a administração da propriedade, e ainda possa dar algum lucro para você e para a imobiliária.

E, considerando que a sua oferta de aluguel deva estar em um preço compatível com o padrão do imóvel e com as demais ofertas da região, às vezes pode ser difícil tornar o valor acessível com tantos encargos financeiros que uma imobiliária pode exigir de você.

3. Se você for uma pessoa muito proativa e dedicada, alugar o seu imóvel por conta própria pode fazer bem para o seu lado emocional

Colocar o seu imóvel para alugar de forma particular não só pode te ajudar a diminuir os gastos com a transação, como também pode fazer muito bem para o lado emocional, ocupando o tempo e trazendo uma ótima sensação de satisfação pessoal por ter feito tudo por si mesmo.

Benefícios de alugar o seu imóvel com uma imobiliária

Muitas vezes o dono do imóvel prefere realizar o trabalho sozinho para economizar e ficar com todo o lucro do aluguel só para si, mas no final pode ser que acabe levando um baita de um prejuízo e tenha uma grande dor de cabeça.

Contando com a ajuda de uma imobiliária, no entanto, você pode evitar muitos desses prejuízos e dores de cabeça. Confira abaixo o que esse tipo de empresa pode fazer por você.

1. A sua propriedade é alugada mais rapidamente

Uma grande vantagem do serviço oferecido pelas imobiliárias é a rapidez na efetivação da locação em virtude da ampla divulgação do imóvel em sites e jornais, além da empresa já contar com clientes cadastrados que possuem o perfil de compradores em potencial.

2. Discussões com inquilinos sobre o reajuste do aluguel e de outras taxas não existirão mais

O proprietário tem o direito de ajustar o valor do aluguel uma vez ao ano, de acordo com um índice chamado IGPM.

Se não houver contrato ou se for uma locação direta com o proprietário, dificilmente o inquilino aceita pagar mais e logo começa uma discussão sobre o aumento. Se houver, no entanto, uma imobiliária na história, o desgaste com a negociação é responsabilidade dela, portanto será feita por um profissional acostumado com essa situação.

Outro ponto que costuma gerar discussões entre locadores e locatários é a taxa de condomínio, que muitas vezes fica a cargo do inquilino.

Caso haja falta de pagamento, o condomínio pode cobrar as dívidas através de uma ação judicial. No entanto, com a ajuda de uma imobiliária, os valores são cobrados em um boleto e pagos pela administradora, evitando esse tipo de problema.

O mesmo acontece com o IPTU, que é repassado para o inquilino pagar. A imobiliária retém o carnê e faz a cobrança no boleto junto com o aluguel e, posteriormente, faz o pagamento. Dessa forma, a prestação de contas é controlada no sistema da imobiliária e o proprietário não recebe nenhuma ação judicial de surpresa.

3. O apoio de uma imobiliária ajuda a diminuir a sobrecarga de trabalho que existe na administração de imóveis alugados

Já pensou você, proprietário de imóveis, casado, com três ou mais filhos, tendo que se trancar todo o fim de semana no escritório e ficar ali três, quatro, cinco horas conferindo boletos de aluguel e de contas como água, luz e internet do seu inquilino?

Para quem está começando agora, a tarefa de gerenciar imóveis locados pode até parecer tranquila no início, mas com o tempo e com as desavenças que surgem eventualmente com alguns inquilinos, esse trabalho vai sofrendo um desgaste que pode até fazer com que o proprietário desista de continuar alugando imóveis.

Então, se você é do tipo de pessoa que gosta de levar uma vida tranquila, sem muitos aborrecimentos, o melhor é deixar a tarefa de administração do imóvel alugado com uma empresa especializada que poderá cuidar de todos os problemas para você.

4. A segurança é maior quando você tem o apoio de uma empresa especializada por perto

Há muitos riscos envolvidos na hora de alugar imóveis seus para um desconhecido. Como você, normalmente, não conhece a fundo o seu locatário, é muito difícil saber se ele seguirá o contrato da maneira devida.

Dessa forma, alugar imóveis seus por intermédio de uma imobiliária acaba sendo a alternativa mais segura. A imobiliária lida com toda a burocracia, verifica a documentação de ambas as partes e sempre busca garantias para ter certeza de que o contrato será cumprido da forma adequada.

Conclusão

Como você pode ver, existem muitos aspectos a se observar em relação à administração de imóvel para locação e que, se existe uma imobiliária para fazer isso por você, evitando aborrecimentos, a melhor opção é contratá-la sem dúvida alguma.

Caso, no entanto, ainda assim você acredite ser um bom negócio alugar o seu imóvel por conta própria, não se esqueça de que, às vezes, o barato pode sair caro se você não tomar todas as devidas precauções.

