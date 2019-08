Jovem milionário ensina como ganhar dinheiro na internet

A internet não apenas revolucionou a forma como nos comunicamos e interagimos, mas possibilitou o surgimento de uma geração de milionários, de pessoas que prosperaram e lucraram com as oportunidades proporcionadas pelas inovações, em diversas atividades.

O gaúcho Richard Rodrigues tem apenas 20 anos e já faz parte do time dos milionários Brasileiros, que aproveitaram o poder da internet para faturar alto. No entanto, após conseguir fazer parte desse seleto grupo de milionários, Richard quer ensinar o passo a passo e todas as estratégias que utilizou para chegar onde está:

"Em agosto lançarei o meu e-book 100% gratuito, em que vou falar abertamente sobre 5 Passos para ser bem sucedido, através do e-commerce (lojas virtuais). Há espaço para mais milionários neste mundo virtual, e eu quero ser responsável por ajudar as pessoas a conseguir vencer”.

O jovem milionário começou suas operações no Mercado Livre, e depois migrou para sua plataforma própria de e-commerce. Hoje com três lojas virtuais, o jovem ostenta um padrão de vida invejável, e tem um faturamento médio de 1 milhão de Reais por mês. Agora, Richard quer partilhar o método próprio que desenvolveu para monetizar suas lojas virtuais e conseguir faturar milhões.

Além do e-book, Richard tem feito projetos de mentoria, para pessoalmente ensinar o caminho das pedras para aqueles que desejam conquistar: “o meu próximo grupo de mentoria já começa no dia 20 de agosto, seguindo o sucesso dos grupos de mentoria anteriores”.

*Com informações da assessoria