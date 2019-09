Personal Pet: serviço em domicílio é aposta no mercado do AM

Manaus - A crise econômica passou bem longe do mercado pet . O Instituto Pet Brasil prevê que este setor tenha o faturamento de R$ 36,2 bilhões em 2019, alta de 5,4% em relação a 2018, quando arrecadou R$ 34,4 milhões. Vendo o aumento de interesse do público nestes serviços, alguns manauaras inovam e oferecem atendimento personalizado e em domicílio para donos de cães e gatos.

A professora de educação física Paula Lima, 31, sempre gostou muito dos bichos. A decisão de mudar de ramo veio quando observou uma baixa na sua área. “Eu precisei me desdobrar para ganhar dinheiro”, relata.

Paula pretendia fazer um curso de auxiliar veterinário, mas mudou de ideia quando procurou o conselho de um amigo da área, que lhe indicou a formação em estética pet, com duração de um mês e meio. A aposta foi certeira. Após concluir o curso, ela abriu a PetBanho em Casa, há quatro meses.

Dona de dois cachorros adotados, Peter e Duda, Paula sabe bem a dificuldade que os donos enfrentam para manter a higiene do animal, especialmente quando a rotina é corrida e precisam se deslocar para locais especializados. Outro fator bem importante é o fato de que muito animais não são tão mansos e dóceis a ponto de poder sair de casa.

Por meio da PetBanho ela já atendeu mais de 40 clientes, com serviço de banho que inclui enxágue bucal, corte das unhas, limpeza de ouvidos e o serviço de tosa. Ela conta que o segredo é ter cuidado, atenção e paciência.

É preciso estar atento aos detalhes. Paula explica que a secagem é a parte mais importante do banho, pois se for mal realizada pode gerar uma série de problemas para o animal, como dermatites, por exemplo. “As pessoas observam muito a forma como você trata o animal, pois ele é considerado da família”, conta.

Paula ainda atua em sua área de formação, mas a maior parte do seu tempo é dedicada aos animais. Ela afirma que atende pelo menos um cliente por dia, todos os dias da semana. Os dias que mais solicitam seus serviços são aos sábado e domingos, quando os donos estão em casa.

Uma forma de manter sua agenda ocupada foi com a criação de pacotes mensais de fidelização, que incluem atendimento semanais ou quinzenais, levando em conta o porte do pet. O mais caro custa R$ 350.

Quem não quer fidelizar também pode solicitar atendimentos únicos, que variam entre R$ 60 e R$ 100, também de acordo com o porte do animal.

Paula oferece ainda parceria com veterinários, serviço de banho dermatológico para os cães com problemas de pele e serviço de dog walker - passeio com animais. No final do atendimento não pode faltar um lacinho ou gravatinha para enfeitar o animal.

O contato com tantos pets só gera um prejuízo: o ciúme de Peter e Duda, que sempre revistam Paula quando ela vem de um atendimento.

Veterinários delivery: consultas em casa



A Vem Vet - Veterinário Em Domicílio é uma empresa idealizada pela doutora Andressa Adryelle Figueiredo. O negócio começou em 2015, quando Andressa observou que no mercado pet, principalmente veterinário, tinha necessidade de atendimento a domicílio. Na época já existiam veterinários que atendiam em casa, mas não como serviço principal.

A ideia deu tão certo que a 'Vem Vet' já atendeu até municípios como Iranduba, Careiro da Várzea e Balbina. O horário de atendimento vai das 9h às 18h. Quando o cliente precisa de um horário diferenciado é preciso fazer agendamento.

Entre os serviços oferecidos pela empresa estão consultas, exames laboratoriais e vacinação. "Quando o cliente precisa de algum exame de imagem, como ultrassom ou raio-x, nós também temos parceiros que realizam este atendimento em domicílio. Para o nosso cliente ir para uma clínica, só em caso cirúrgico ou se for alguma doença em estado grave, que precise ficar internado", conta Fabrício Araújo, esposo de Andressa e um dos administradores da empresa.

Fabrício trabalhava no Sebrae ajudando empresas a se desenvolverem. Durante as férias, começou a trabalhar com Andressa e mudou sua perspectiva. "Eu vi que tinha uma oportunidade muito boa de negócio ali. Larguei meu trabalho e foquei em ajudar ela a trabalhar em atendimento em domicílio", relata.

Em maio deste ano, a empresa completou quatro anos de existência.

Número de animais nos lares

De acordo com o Censo Pet, levantamento com números do IBGE e atualizados pela inteligência comercial do Instituto Pet Brasil, em 2018 foram contabilizados no país 54,2 milhões de cães; 39,8 milhões de aves; 23,9 milhões de gatos; 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. Estima-se que o Brasil tenha, ao todo, cerca de 139,3 milhões de animais de estimação.

Ainda de acordo com o Instituto, o gasto mensal médio mensal com cães pode variar de R$ 266,18 a R$ 422,59, dependendo do porte do animal. Já em relação aos felinos, o gasto médio é de R$ 196,56 mensais.