Oficina mecânica se atualiza com serviços de alto padrão

Manaus – Ir ao mecânico não é mais uma experiência amadora. Com 25 anos de atuação no mercado manauara, a Ataliba Mecânica Técnica se reinventou para oferecer serviços de alto padrão. Ao todo, o local dispõe de 4 mil metros quadrados de área para atender mais de 300 carros por mês, na Rua General Carneiro, nº 100, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O terreno que hoje abriga a sede da empresa já foi uma pequena borracharia. Nos fundos do terreno, um “puxadinho” era a casa do seu proprietário, o empresário Ataliba Batista da Silva, 58.

“Ao longo desses anos a gente vem crescendo bastante, vem adquirindo novos clientes e os antigos continuam nos indicando”, relembra o empresário.

Ataliba trabalha desde os 14 anos de idade na área de manutenção de carros e está se preparando para abrir a próxima unidade da empresa na Rua São Lucas, bairro São Lázaro, Zona Sul da cidade.

Parcerias de sucesso

Um dos grandes diferenciais é a parceria com grandes montadoras e seguradoras. A união com estas empresas especializadas faz com que o serviço oferecido para o cliente final seja de alto padrão.

A oficina é referenciada e tem o título de excelência pelas companhias de seguro SulAmérica Auto, Allianz e Tokio Marine. A empresa também é uma oficina referência Bradesco Seguros e tem estrutura para atender todas as seguradoras.

Outros parceiros importantes são as montadoras Bosch e Chery Automobile. Estas dão suporte técnico de treinamento para os colaboradores da Ataliba. “Nós temos esse relacionamento para que consigamos sempre estar com informações à frente dos concorrentes”, afirma o proprietário.

A oficina é referenciada e tem o título de excelência pelas companhias de seguro SulAmérica Auto, Allianz e Tokio Marine | Foto: Lucas Silva

A Bosch no Brasil é a fornecedora de sistema de autos que está dentro da maioria de carros e motos do país. Desta forma, os clientes da Ataliba têm atendimento especializado, sem precisar ir à concessionária.



Na loja de componentes que fica dentro da Ataliba, o cliente também encontra peças originais dos carros, uma vez que a empresa tem os mesmos fornecedores que as montadoras.

Serviços

A Ataliba Mecânica Técnica tem em seu portfólio os serviços de mecânica, funilaria, diagnóstico, pintura, eletroeletrônicos, alinhamento, balanceamento, embelezamento, higienização e eletrônica embargada.

Carro-chefe

Funilaria e pintura são os serviços mais procurados na mecânica Ataliba | Foto: Lucas Silva

Funilaria e pintura são os serviços mais procurados na mecânica Ataliba, especialmente pelas pessoas que têm seguro de auto e gestores de frotas. A alta demanda exigiu até um espaço exclusivamente dedicado a estes serviços, no andar inferior do prédio.



No local, estão disponíveis seis grandes cabines de pintura, com um exaustor dentro de cada uma. Este exaustor purifica o ar contaminado com os produtos químicos do processo de pintura e o devolve puro para o meio ambiente.

Para que o serviço de pintura de autos também tenha alto padrão de qualidade, a empresa dispõe de laboratório de tintas de primeira linha. A Ataliba trabalha com os mesmos fornecedores de tinta das concessionárias e indústria.

No laboratório, um verdadeiro processo artístico acontece para que as cores sejam iguais à do carro que sofreu dano na tintura ou personalizável para quem quer mudar a cor.

Tecnologia

Ataliba conta com um escâner automotivo de última geração | Foto: Lucas Silva

Nem sempre é fácil diagnosticar os problemas de um carro, por isso, a Ataliba conta com um escâner automotivo de última geração. O rastreador lê o sistema eletrônico do carro inteiro e aponta o local que está em mau funcionamento.



O investimento nesta tecnologia também ajuda no relacionamento com as seguradoras. Por meio deste aparelho, o diagnóstico do carro é feito e enviado online para a sede das seguradoras.

Trajetória

Antes de ter a grande estrutura que tem hoje, Ataliba Batista precisou trabalhar muito | Foto: Lucas Silva

Antes de ter a grande estrutura que tem hoje, Ataliba Batista precisou trabalhar muito. "Aluguei um ponto aqui mesmo nessa rua e fui trabalhando, fui vendo o resultado", relembra. Quando se mudou para o ponto onde fica a sede da empresa, o empresário tinha apenas um "puxadinho".



As coisas foram dando certo e aos poucos ele comprou os terrenos que hoje compõe os 4 mil metros quadrados de área da empresa. Nos anos de 2009 e 2010 a mecânica passou por uma grande reforma. Foi nesta ocasião que assumiu a forma que moderna que tem hoje.

Atualmente, a empresa conta com 42 funcionários atuando nas áreas de funilaria, pintura, atendimento, loja de peças, financeiro, mecânica, lavagem e higienização.