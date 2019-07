Vídeo: Aeroporto de Manaus tem aumento na movimentação de passageiros

| Autor:

Manaus - Férias do meio do ano chegando, e muitas pessoas aproveitam para viajar! No Brasil ou até mesmo no Amazonas, o que não faltam são opções de destinos. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes tem capacidade para receber quase 20 milhões de pessoas por ano, e movimenta diariamente cerca de 8 mil passageiros, atualmente 8 companhias aéreas operam no local.



Com uma alta de 12% na movimentação de passageiros, o aeroporto de Manaus teve mais de 900 mil embarques e desembarques nos quatro primeiro meses no ano passado. Nesse mesmo intervalo, o terminal teve quase 13 mil pousos e decolagens, um número expressivo que pode ser ultrapassado em 2019.

Para Alexandre Nascimento, gerente comercial da Map, apenas o Festival de Parintins, permitiu que 118 vôos extras fossem colocados para atender à população, e mais vôos estão sendo disponibilizados devido à procura.

A abertura para novos vôos regionais e a procura por cidades que tenham eventos culturais, como é o caso de Parintins, também ajudam nessa questão.

