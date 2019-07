Vídeo: Produção de ovos tem crescimento no Amazonas

Manaus - Frito, cozido e até mesmo cru, o ovo tem ganhado cada vez mais a preferência na mesa dos brasileiros. O ovo é um dos alimentos mais completos em termos nutricionais, é rico em proteínas e por isso faz sucesso nas academias.

No Brasil, o consumo de ovos tem crescido cada vez mais. Em 2018, o aumento no país foi de 10,4% em comparação a 2017. No ano passado foram produzidas mais de 44 bilhões de unidades. No Amazonas a produção foi de 500 milhões de unidades.

Em determinadas granjas são produzidos 720 mil ovos por dia, e cada etapa dessa produção é feita de forma muito cuidadosa. Para a comerciante Clécia Mara, que vende ovos há mais de oito anos, preço justo e qualidade são garantias de boas vendas do produto.

O mercado é exigente, tem até ovos sendo vendidos em garrafas. Eles passam por um processo rígido de produção que dá a garantia de maior conservação do produto. Tem mercado para todo o tipo de ovos, e além de ser um alimento saudável, o produto é uma boa opção de fonte de renda para quem deseja investir no próprio negócio.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Leia mais:

