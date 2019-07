Oportunidade: Prefeitura oferta 46 vagas de emprego nesta quarta (12)

Manaus- A Prefeitura de Manaus disponibiliza a partir das 8h desta quarta-feira, (12), 46 vagas de emprego nos postos do Sine Manaus da avenida Constantino Nery, no São Geraldo, e do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, no Jorge Teixeira.

Os candidatos interessados nas vagas devem comparecer ao posto, coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), portando documentos básicos, como RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade e de residência, assim como certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Posto Constantino Nery

2 Vagas - Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência no auxílio de preparo de doces, salgados, pães, bolos, frutas e tortas para restaurantes da organização.

1 Vaga - Confeiteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência no preparo e desenvolvimento de receitas de doces, salgados, pães, bolos, frutas e tortas para restaurantes da organização.

1 Vaga - Mecânico Automotivo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência como Mecânico eletricista, alinhamento e balanceamento.

1 Vaga - Auxiliar Mecânico

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - experiência como Auxiliar de Mecânico, alinhamento e balanceamento.

1 Vaga - Borracheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - experiência como Borracheiro linha pesada: troca, reparo e controle de pneu.

5 Vagas - Operador de Empilhadeira

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - obrigatório curso de Operador de empilhadeira atualizado e CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

Posto Shopping Phelippe Daou

1 Vaga - Cabista

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - atuar na instalação e preparação de cabeamento de redes e câmeras de monitoramento, montagem de estruturas de redes como dutos e eletrocalhas. Fazer instalação de Acces Points e câmeras de monitoramento. Ter conhecimentos em informática, experiência em montagem de racks e estruturas de rede. Desejável ter formação técnica em elétrica, redes ou áreas relacionadas. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizar rotina interna e externa e manutenção de higiene do ambiente em geral. Ter disponibilidade de horário.

1 Vaga - Operador de Pré-expansor

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência no Segmento de EPS, NR-12, NR-11, NR-35 e curso de Operador de Empilhadeira.

2 Vagas - Eletricista Industrial

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter cursos na área, NR-10 é obrigatório.

6 Vagas - Serralheiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - recortam, modelam, e trabalham barras perfiladas. Ter cursos na área, NR35 é um diferencial. Comprovação Carteira como serralheiro ou soldador.

7 Vagas - Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade - ensino médio técnico na área de Mecânica Industrial.

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - realizam manutenção de equipamentos e máquinas industriais, planejam atividades de manutenção. Ter cursos na área.

1 Vaga - Técnico em Informática

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - operar sistemas de computadores, monitorar o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, armazenamento de dados, assegurar o funcionamento do hardware e software. Obrigatório possuir CNH categoria “B” dentro do prazo de validade.

2 Vagas - Motorista de Caminhão - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - dirigir caminhão para efetuar entrega de produtos. Obrigatório possuir CNH categoria “D” dentro do prazo de validade.

8 Vagas - Encarregado de Serviços Gerais

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - acompanhar as atividades de limpeza, garantindo o estado de conservação. Obrigatório possuir experiência na função na área hospitalar.

1 Vaga - Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - efetuar consertos mecânicos, elétricos, troca de óleo e limpeza de máquinas e equipamentos de refrigeração.

2 Vagas - Auxiliar de Mecânico de Refrigeração

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação.

2 Vagas - Vendedor Externo - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência - registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em vendas, disponibilidade de horário, ser comunicativo e proativo. Obrigatório possuir CNH categoria “A” dentro do prazo de validade.

1 Vaga - Lavador de Veículos - Vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência - não é necessário;

Requisitos obrigatórios - limpeza, manobra e conservação de veículos. Obrigatório possuir CNH categoria “AD” dentro do prazo de validade.

