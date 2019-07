Fundação Amazonas Sustentável oferece oportunidades de emprego

Manaus - A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) está oferecendo oportunidades de emprego em consultoria técnica, jurídica, administrativa e especializada dentro do projeto “Regulamentação e Implementação da Lei Estadual de Serviços Ambientais do Amazonas”. São três vagas em consultoria técnica, técnica jurídica e administrativa para trabalhar em Manaus no período de noves meses e outras duas de consultoria especializada em jurídico e salvaguarda sem necessidade de moradia no Amazonas e por período diverso. As inscrições encerram na próxima segunda (17). Os editais para cada vagas estão disponíveis no site da Fas.

As vagas

A vaga para consultoria técnica é de contrato individual com duração de 9 meses. Necessário que o candidato more em Manaus, tenha disponibilidade para viagens curtas para o interior do Amazonas, seja graduado em áreas relacionadas a economia, administração, contabilidade, secretariado executivo, relações internacionais ou áreas afins. As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail rh@fas-amazonas.org, com currículo e carta de intenção com pretensão salarial. No título da mensagem “Seleção: Consultor Técnico – projeto LSA”.

Para a vaga para consultoria técnica jurídica tem contrato com duração de 9 meses. O candidato precisa ter nível superior completo com graduação em Direito com conhecimento e experiência em direito ambiental, mudança climática, serviços ambientais REDD+, ativos ambientais, mecanismos financeiros, economia dos recursos naturais e/ou gestão ambiental.

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail rh@fas-amazonas.org com currículo e carta de intenção com pretensão salarial. No título da mensagem “Seleção: Consultor Técnico Jurídico – projeto LSA”.

A vaga para consultoria administrativa tem como função apoiar as atividades administrativas e executivas de implementação do projeto em Manaus. A vaga se trata de um contrato individual de consultoria de pessoa jurídica, com duração de 9 meses. São requisitos morar em Manaus e ter disponibilidade para viagens curtas para o interior do Amazonas. Ter nível superior completo com graduação em áreas relacionadas a economia, administração, contabilidade, secretariado executivo, relações internacionais ou áreas afins.

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail rh@fas-amazonas.org com currículo e carta de intenção com pretensão salarial. No título da mensagem “Seleção: Consultor Administrativo – projeto LSA”.

A vaga de consultoria para desenho das salvaguardas estaduais de REDD+ é para pessoa jurídica ou física para realizar oficinas no Estado do Amazonas sobre as salvaguardas sociais e ambientais associadas ao Plano Estadual de REDD+ do Estado do Amazonas e criar a base para a implementação completa do Sistema Estadual do mesmo.

São requisitos básicos ter nível superior completo com graduação em formação multidisciplinar, com conhecimento e experiência em questões ambientais, tais como mudança climática serviços ambientais (carbono, água, biodiversidade e outros) REDD+, ativos ambientais, mecanismos financeiros, economia dos recursos naturais e/ou gestão ambiental, além de conhecimento em questões sociais, populações tradicionais e indígenas.

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail rh@fas-amazonas.org, com cópia para gabriela.sampaio@fas-amazonas.org, com comprovações técnicas ou jurídicas (contrato) de execução de atividades similares, proposta técnica e orçamentária para a consultoria, incluindo metodologia de trabalho. Além de currículo caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão realizar a consultoria.

A vaga de consultoria para desenho de mecanismo jurídico e financeiro sobre REDD+ trata de um contrato individual de consultoria de pessoa jurídica ou física com experiência na elaboração de leis e base normativa, de instrumentos e/ou mecanismos financeiros para a implantação de políticas e programas de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD+) para elaborar decreto para regulamentação de Programa de REDD+ da Lei de Serviços Ambientais do Amazonas, governança e gestão financeira de um sistema jurisdicional de REDD+ para o estado do Amazonas, considerando o contexto e as especificidades da região.

São requisitos ter formação superior em Direito com conhecimento e experiência de no mínimo sete anos em direito ambiental, mudança climática, serviços ambientais (carbono, água, biodiversidade e outros) REDD+, ativos ambientais, mecanismos financeiros, economia dos recursos naturais e/ou gestão ambiental.

As propostas devem ser encaminhadas para o e-mail rh@fas-amazonas.org, com cópia para gabriela.sampaio@fas-amazonas.org, com comprovações técnicas ou jurídicas (contrato) de execução de atividades similares, proposta técnica e orçamentária para a consultoria, incluindo metodologia de trabalho. E currículo caso a consultoria seja via PJ, enviar os currículos das pessoas que irão realizar a consultoria.

A fundação

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização não-governamental que desde 2008 promove ações de desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e melhoria de qualidade de vida de populações que vivem em Unidades de Conservação (UC) no Amazonas, em cooperação estratégica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). Por meio de programas e projetos, a FAS reduz o desmatamento em áreas de conservação e beneficia 39.948 pessoas em 581 comunidades ribeirinhas.

*Com informações da assessoria

