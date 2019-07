Fundador da Chilli Beans realiza palestra no Teatro UniNorte em Manaus

Caito Mais deve falar sobre temas como gestão de pessoas, inovação, atendimento ao consumidor e paixão pelo negócio, além de dialogar com o público presente sobre como é comandar a maior marca de óculos e acessórios da América Latina. | Foto: Divulgação

Manaus - O fundador da marca de acessório Chilli Beans, Caito Maia, participa de palestra às 19h desta sexta-feira (14) no Teatro UniNorte, localizado na avenida Joaquim Nabuco, 1469, Centro. O empresário abordará o tema “O Case Chilli Beans e a Inovação do Varejo” para universitários e o público em geral.



Caito deve falar sobre temas como gestão de pessoas, inovação, atendimento ao consumidor e paixão pelo negócio, além de dialogar com o público presente sobre como é comandar a maior marca de óculos e acessórios da América Latina.



Atualmente Caito Maia é um dos “tubarões” do reality Shark Tank Brasil, que desafia empreendedores a apresentarem ideias de negócios para grandes empresários. O modelo de negócio desenvolvido por Maia é hoje a maior rede de óculos e acessórios da América Latina.

A palestra será coordenada pela Escola de Negócios, Hospitalidade e Relações Internacionais da UniNorte. Ela é voltada para alunos de Administração, Gestão Comercial, Marketing, Relações Internacionais, Logística, Gestão da Qualidade, Economia e Ciências Contábeis. Também há vagas para o público em geral. As inscrições para o público externo podem ser feitas no dia do evento.

Caito Maia conta que conhece mais de 700 das 850 lojas da marca espalhadas pelo mundo. Para ele, o sucesso do negócio ocorre através do respeito e conhecimento das particularidades de cada região onde a marca está presente.

“Durante essas viagens aproveito a oportunidade para trocar ideia com essa molecada que está vindo aí. Quero plantar uma sementinha boa, de empreendedorismo, de acreditar no futuro. Manaus é uma cidade que eu adoro. Sempre sou recebido com muito carinho e alegria. Tenho certeza que mais uma vez vai ser uma experiência incrível e de muito aprendizado”, disse ele.

A coordenadora do evento, a professora Viviane Costa Novo, explica que a própria equipe da Chilli Beans entrou em contato com o Centro Universitário para articular a palestra. “É uma oportunidade de ele estar com os franqueados e compartilhar conhecimento com a educação local”, destacou ela.

Caito Maia começou a trabalhar com óculos no final dos anos 90, quando foi aos Estados Unidos para estudar música. Ele queria fazer sucesso com sua banda “Las Ticas Tienen Fuego”. Para completar o orçamento, o fundador vendia óculos que comprava na Califórnia para os amigos. Ao voltar para o Brasil, passou a comercializar óculos no atacado para serem distribuídos em multimarcas.

Em 1998, decidido a investir em sua própria marca, lançou a primeira loja Chilli Beans, na Galeria Ouro Fino. O produto cresceu e se tornou em um sucesso contabilizado hoje em mais de 850 pontos de venda no Brasil e no mundo.

