Vendedores apostam no dia dos namorados para ganhar renda extra

Manaus - No Dia dos Namorados, muitos vendedores ambulantes aproveitam o clima de romance desta quarta-feira (12), para vender flores em diversos pontos de Manaus. Nos locais mais movimentados, como em avenidas e terminais, os trabalhadores informais se organizam em grupos para obter uma renda extra e tornar a data ainda mais especial.

Na avenida Rouxinol, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, o estudante Eliézer Mafra conta que sempre que há datas comemorativas, ele se reúne com os amigos para realizar a venda de produtos de acordo com o dia comemorado. “Trabalhamos em equipe. Há dois dias a gente encomendou as flores para a data de hoje. Já vendi umas 20 flores e a minha meta é vender pelo menos 100”, frisou o estudante.



O estudante Ricardo Oliveira também investe nas vendas durante as datas comemorativas. Ele disse ao Portal Em Tempo que disse que chegou por volta das 5h na avenida Constantino Nery, situada na Zona Centro-Sul da capital. “Costumo vender apenas em datas comemorativas. Hoje eu cheguei cedo pois quero vender cerca de 400 flores. Graças a Deus que as pessoas estão comprando e estão colaborando”, afirmou Ricardo.



Dona de casa, Suelen Matos de 38 anos | Foto: Marcely Gomes

E até mesmo dentro do Terminal 3, situado na Zona de Manaus, a venda de flores continua. A dona de casa Suelen Matos, de 38 anos, afirmou que pretende vender 100 flores até o fim desta terça-feira. “Estou vendendo a unidade por 3 reais. Estou por aqui, principalmente no Dia das Mães, das mulheres e hoje, no Dia dos Namorados. As pessoas compram bastante. É sempre bom presentear a quem se ama”, concluiu Suelen.



