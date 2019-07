Vídeo: barcos inovam para atrair clientes para festival de Parintins

Manaus - O barco que leva o nome da cidade de Parintins saiu da orla de Manaus rumo à terra dos Bumbás no último sábado (15) levando mais de 300 passageiros, e parte deles são turistas que vão participar do Festival Folclórico de Parintins, maior evento cultural do Amazonas.

Carlos césar vende passagens há mais de dez anos e conta que o movimento em festivais anteriores foi maior. Para atrair os clientes, ele trabalha com dois modelos de embarcações: uma delas com preço mais popular e outra com viagem mais curta e preço mais elevado. Todas as embarcações oferecem alimentação e estadia.

Outra embarcação já oferece a opção para que o passageiro possa levar seu veículo, mas a viagem é um pouco mais demorada, podendo durar até vinte horas. A comandante trabalha com grupos que todos os anos comparecem ao festival.

Outros barcos oferecem viagens mais curtas, podendo levar até cerca de 15 horas para chegar até Parintins. Alguns têm opção de camarotes, com capacidade para até cinco passageiros, que podem viajar de forma confortável com ar-condicionado e suíte além de frigobar e vista panorâmica para o rio Negro. O valor pode custar cerca de R$ 500 por pessoa.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

