Vídeo: Dia dos Namorados tem vendas abaixo do esperado em Manaus

Manaus - O Dia dos Namorados não rendeu o esperado para o comércio manauara. O vendedor André da Silva afirma que a movimentação foi menor do que no ano passado.

A falta de segurança no centro de Manaus é apontada como um dos fatores que tem afastado a clientela do local.

Para reverter a situação, muitas lojas já estão trocando toda a vitrine pensando na próxima data em que será comemorado o dia dos pais.

Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas do Brasil aponta uma queda de 0,4% neste ano em relação as vendas no mês dos namorados. Em todo o país os lojistas sentiram a diminuição no número de clientes.

Uma outra pesquisa mostra que as vendas em relação ao mês dos namorados teve um crescimento de 4% em 2018 em relação ao ano de 2017, mas o ano de 2019 não foi favorável para o comércio e muitos lojistas tiveram prejuízo.

A gerente Patrícia Ribeiro confirma a queda de 50% nas vendas por vários motivos, e também disse que os vendedores agora estão focados na troca de mercadorias para chamar a atenção para o Dia dos Pais.

