Vídeo: feira da FAS põe a venda duas toneladas de tambaqui em Manaus

Manaus - Fila longa para tratar o peixe, e é claro muito tambaqui a venda. Isso porque duas toneladas de pescado foram colocados à venda no último fim de semana na sede da Fundação Amazona Sustentável (FAS). Os tamanhos são variados, vão

A ação desenvolvida em parceria com a FAS permite com que os manauaras possam ter acesso ao manejo sem interferência de atravessadores ou distribuidores,fazendo assim com que a compra seja direta com os próprios pescadores e gerando renda para a família de cada um deles.

Além da venda de tambaqui manejado, a fundação também promoveu a tradicional feira de domingo com produtos da agricultura familiar.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

