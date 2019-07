Estácio dará consultoria a empresas e microempresários na ABRH

Manaus - Empresas e microempresários poderão obter consultoria gratuita para seus empreendimentos, nos dias 18 e 19 deste mês, das 8h às 20h, no stand 11 da Faculdade Estácio do Amazonas, no 18º Congresso de Gente e Gestão – Conectando Inteligências da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-AM), que acontece no Centro Cultural Vasco Vasques.

Na prática, empresários poderão obter e questionar soluções para dificuldades em melhorias no negócio, público alvo, recrutamento, seleção e outros.

Durante os dois dias de evento, os visitantes poderão participar dos ciclos de palestras, que a instituição de Ensino Superior irá oferecer. Uma das principais apresentações será a “Seja o agente de mudança de sua História”, proferida por Priscilla Melgueiro (administradora, gerente comercial da Estácio Amazonas), com MBA em comunicação e marketing, MBA em gerenciamento de projetos e mestranda em Engenharia de Processos.

Outro assunto em evidência, que será abordado, será a palestra “Mídias Sociais para as Vendas”, comandada por William Souza, administrador e empresário do Ramo de Gestão de Negócios, que é consultor de vendas, com formação em RH e finalista do curso de Marketing.

Quem visitar o stand, poderá ainda conhecer mais sobre dos cursos ofertados nas categorias, EAD (Educação à Distância) e Flex, além de Pós-graduações (presencial e EAD) e ter acesso atendimentos na área de saúde, como aferição da pressão arterial, acupuntura e glicemia capilar.

No local, será possível ainda realizar avaliação nutricional, realizada pelos nutricionistas da Estácio Amazonas e limpeza de pele facial, feita pelos alunos do curso de Estética. Já na área de exatas, coordenadores e professores apresentarão ao público, experimentos da área de engenharia.

Consultoria empresarial na Estácio

O momento servirá para apresentar ao público, o novo modelo de atuação da instituição, direcionado ao empreendedorismo - o LPG (Laboratório de Práticas em Gestão)-, que garante forma gratuita atendimento para grandes, médios e pequenos empresários que buscam conhecimento e orientação técnica, para obter sucesso nos negócios. O grupo que promove este suporte, é formado por professores da Estácio Amazonas, que atendem na própria unidade educacional, localizada na avenida Constantino Nery, número 3.693, bairro Chapada.

O espaço para atendimento a microempresários conta com núcleos específicos de desenvolvimento, como o NAC (Núcleo de Apoio a Carreiras), que promove orientação sobre empregos e estágios e processos de seleção para organizações e o NAF (Núcleo de apoio Contábil e Fiscal), garante assistência na elaboração e envio de IRRF, formalização, direitos, obrigações e sustentabilidade, além de orientações à população local sobre o orçamento das finanças pessoais.

A inciativa contempla, ainda, jovens por meio do Projete (Projeto Jovem Talentos empreendedores), que consiste em fazer mapeamento, elaboração e melhoria de processos e/ou uma pesquisa de mercado para organizações, desenvolvimento de pesquisa de levantamento de tendências e comportamento do consumidor.

“O projeto LPG da Estácio Amazonas) vem para aproximar e ajudar a sociedade cumprindo um papel fundamental de levar orientações técnicas e práticas para todas as pessoas e organizações que necessitam fazendo com que a academia forme profissionais que o mercado precisa reduzindo significativamente as dificuldades no ato de empreender e desenvolver carreiras reduzindo assim a distância da academia com o mercado”, disse o professor Flávio.

* Com informações da assessoria