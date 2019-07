Produção de bicicletas do PIM cresce 20% em maio

As exportações cresceram 163% no acumulado ano, com a Argentina como o principal destino | Foto: IONE MORENO

Manaus - A produção das fabricantes de bicicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) atingiu 73.299 unidades, no mês de maio, alta de 20,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado (61.020 unidades). Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), esse foi o melhor resultado alcançado para o mês desde 2012, quando foram fabricadas 70.771 unidades.



Nos primeiros cinco meses deste ano, a produção de bicicletas atingiu a marca de 332.721 unidades, uma alta de 18,4% ante o mesmo período de 2018 (281.089 unidades). Já no desempenho de maio em relação a abril, no entanto, houve redução de 3,1% (75.680 unidades). Esse recuo não afeta o desempenho do setor que continua aquecido de forma sustentável.

O vice-presidente do Segmento de Bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, afirmou que indústria está em constante evolução e trabalha para atender às expectativas de clientes que buscam mais bicicletas que entregam eficiência, qualidade e segurança, como as equipadas com quadro de alumínio, suspensão, freios a disco e sistema de marchas, entre outros itens de maior valor agregado.

Também contribuem para elevação da produção, na avaliação de Gazola, o aumento da oferta de crédito e o crescimento da malha cicloviária nas médias e grandes cidades brasileiras. Diante desse cenário, a Abraciclo confirma a projeção de fechamento do ano com 857 mil bicicletas produzidas no PIM, volume 10,8% superior ao registrado no ano passado.

Importação e exportação

De acordo com dados do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat analisados pela Abraciclo, em maio deste ano foram importadas 2.697 bicicletas em todo o território nacional. Pelo levantamento, o maior volume veio da China (48,6% de participação, com 1.311 bicicletas), seguida de Portugal (23,6% e 636 unidades) e Taiwan (22,1% e 595 unidades).

Ainda segundo esses dados, de janeiro a maio deste ano foram importadas 20.737 bicicletas, volume 46,2% inferior ao registrado no mesmo período de 2018 (38.558 unidades). A China também lidera este ranking, com 15.625 unidades e 75,3% de participação, seguida por Taiwan (2.630 unidades e 12,7%) e Portugal (1.493 unidades e 7,2%).

Em relação às exportações, também a partir de dados do portal Comex Stat analisados pela Abraciclo, foram embarcadas 2.510 bicicletas em maio. A Argentina foi o principal destino destas exportações, com 2.114 unidades, correspondendo a 84,2% de participação. Em seguida, vieram o Chile (256 unidades e 10,2%) e os Estados Unidos (128 unidades e 5,1%).

No volume acumulado do ano, foram embarcadas 7.854 unidades, representando um salto de 163,4% ante as 2.982 bicicletas exportadas no mesmo período de 2018. A Argentina foi o principal destino, com 3.650 bicicletas e 46,5% de participação. Em segundo lugar ficou o Chile, com 1.748 unidades e 22,3%. O Paraguai foi o terceiro colocado entre os principais destinos, com 787 unidades e 10% de participação.