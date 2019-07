Zona Franca de Manaus: Bolsonaro ataca novamente

Linha de montagem dos computadores positivo na Zona Franca de Manaus | Foto: Arquivo EMTEMPO

Manaus - Surpreende, assusta, indignação. Esses foram alguns termos usados por representantes e especialista na indústria amazonense para comentar o anúncio do governo federal de estudar a redução da alíquota do Imposto de Importação (II) para computadores e telefones celulares. A baixa taxa do tributo nada mais é que um dos principais incentivos fiscais e atrativos da Zona Franca de Manaus (ZFM). Mas, a mudança não traz perda de competitividade apenas para o modelo e sim para toda as fábricas desses ramos do país.



Em seu perfil no Twitter, no domingo (16), Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que o Ministério da Economia estuda reduzir de 16% para 4% o II desses produtos.

Golpes seguidos

Esse não é o primeiro golpe do governo contra a ZFM. Em abril, o ministro da economia, Paulo Guedes, fez uma declaração polêmica durante entrevista à Globo News. “Então quer dizer que eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque, senão, não tem vantagens para Manaus?”.

No dia 10 de junho, o “plano Dubai” como substituição ao modelo foi outra informação ventilada pelo governo e que acabou sendo desmentida pelo superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa), coronel Alfredo Menezes, numa clara demonstração de desentendimento no próprio governo.

Dessa vez, a estratégia governamental de diminuir a alíquota do II é classificada como “equivocada” e um “tiro no pé” pelo presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco. “Se o intuito seria buscar maior investimento de tecnologia para aumento de competitividade das indústrias, isso parece um tiro no pé porque a questão para a maioria das multinacionais é porque continuar instalada no país, em Manaus, num cenário como esse?Muito melhor continuar atendendo o mercado brasileiro de suas unidades instaladas ao redor do mundo do que num ambiente de inconstância”, comentou.

Posicionamento ultraliberal

Wilson Périco, presidente do CIEAM | Foto: Márcio Melo

O posicionamento ultraliberal do superministro está por trás desses constantes ataques à ZFM.“Existe uma visão da equipe econômica de trabalhar uma economia liberal e dentro desse conceito eles são avessos ao que chamam de renúncia fiscal, acontece que eles misturam aquilo que é um incentivo oferecido para desenvolvimento regional com o que é oferecido como incentivo para alguns segmentos como é o caso da indústria automobilística. Na hora que se faz isso, se incorre em alguns equívocos, e esse é um grande equívoco”, afirma Périco.



União do Amazonas

A união do Amazonas é apontada como saída para enfrentar os afrontes. “Mais uma vez precisamos da união da nossa bancada, tanto dos deputados federais quanto dos senadores, precisamos fortalecer a questão do modelo Zona Franca e manter seus empregos para que possam gerar a renda que tanto mantém o nosso estado, fica aqui minha indignação com essa atitude do nosso presidente”, disse o representante do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon/AM), Francisco Assis Mourão Junior.

Predisposição contra a ZFM

O deputado estadual Serafim Correa (PSB) afirmou que há uma predisposição contra a ZFM. “Todos nós já cansamos de sempre correr atrás de apagar incêndio. Há uma predisposição contra a Zona Franca muito grande”, disse. O parlamentar acrescentou que o ano está sendo marcado por uma sucessivos ataques do governo contra o modelo.

Com a intenção de somar forças para enfrentar esses golpes, o governo do Estado assinou, nesta segunda-feira (17), um decreto instituindo a criação do Comitê de Assuntos Tributários Estratégicos (Cate) tanto para fazer frente à implementação dessas medidas de caráter liberal quanto para assessorar as decisões do governo em relação à reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional.

Estudo

Dirigentes da indústria questionaram ainda o embasamento do governo para propor a mudança. “Surpreende e assusta o comentário do presidente Jair Bolsonaro com relação à redução de impostos para produtos que hoje são produzidos no país, você não vai causar redução do preço do produto ao consumidor, mas vai sim causar desemprego, é um comentário que foi feito e ninguém sabe em cima de qual base de estudo”.

“Temos fábricas de celulares e computadores que vão sentir o baque dessa liberação do imposto de importação do governo, sem nenhum estudo, não só para a questão da Zona Franca de Manaus, mas também para as outras empresas desses segmentos que estão no Brasil no momento em que a economia caminha para uma recessão”, disse o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon/AM), Francisco Assis Mourão Junior