‘Conectando Inteligências’ é tema de Congresso da ABRH-AM em Manaus

O evento acontece nos dias 18 e 19 de junho, das 9h às 20h, no Centro de Convenções Vasco Vasques | Foto: Divulgação/AmazonasTur

Com a proposta de refletir sobre o modelo mental atual para conseguir redefinir estratégias, modelos de negócios, formas de relacionamentos e surfar na onda digital, valorizando cada vez mais as capacidades humanas para aproveitarmos os benefícios da inteligência artificial, a Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Amazonas (ABRH-AM) realiza o 18º Congresso de Gente e Gestão, com o tema “Conectando Inteligências: Compartilhar – Conectar – Inovar". O evento acontece nos dias 18 e 19 de junho, das 9h às 20h, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

Durante os dois dias de evento, empresários, executivos, lideranças, especialistas, consultores dos mais diversos segmentos e atividade econômica, além de estudantes de vários cursos, participarão de dez palestras magnas e mais de 30 palestras simultâneas, ministradas por palestrantes renomados e especialistas respeitados no Brasil e no exterior, que conduzirão as palestras para uma reflexão coerente com uma abordagem dinâmica e inclusiva. Acompanhe a entrevista em vídeo do Portal Em Tempo no evento:

Em 18 anos de realização, a edição de 2019 do Congresso da ABRH-AM abordará três trilhas de conhecimento. A trilha Compartilhar irá tratar sobre desenvolvimento de ambientes de colaboração nas organizações para enfrentar os grandes desafios do mundo VUCA e assim repensar os conceitos e relações tradicionais dos colaboradores nas organizações.

Já a proposta da trilha Conectar é envolver as pessoas e as organizações e promover um novo design organizacional mais aderente a transformação digital para servir a sociedade e desenvolver alianças estratégicas, além de estimular o mindset multifacetado. O foco da trilha Inovar será apresentar novas plataformas de negócios, novas competências chaves, novas profissões e aprendizagem reversa.

Evento reuniu cerca de 50 expositores, das mais variadas marcas. | Foto: George Dantas

Exposição



Realizada simultaneamente ao 18º Congresso de Gente e Gestão, a 18ª Feira de Exposição de Produtos e Serviços (EXPO RH) terá entrada gratuita para o público conhecer produtos, serviços e soluções para as principais necessidades de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor.

A Feira conta com a participação de mais de 50 empresas dos segmentos de alimentação, higiene e limpeza, educação e treinamento, saúde e bem-estar, comunicação e marketing, consultoria e assessoria, recrutamento e seleção, entre outros.

Os visitantes da EXPO terão acesso a palestras gratuitas pelos patrocinadores e expositores com temas relevantes e atuais, além de contar com os espaços alternativos de inovação, carreira, bem-estar e conectar. Nesses espaços os congressistas e visitantes da EXPO RH terão acesso a tecnologias de ponta e oportunidade de gerar negócios e fortalecer networking.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Congresso da ABRH-AM debate o impacto e o papel atual da liderança