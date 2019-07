Vídeo: estágios geram mais de 180 mil postos de trabalho no país

Manaus - Com a carteira de trabalho em mãos, eles vêm em busca de oportunidades. Sem experiência, é preciso investir no currículo com cursos que geram conhecimento e fazem o diferencial. No Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) são oferecidos, além dos serviços de seleção de currículos, mais de 30 cursos gratuitos.

Mais de 30 mil pessoas estão cadastradas. O perfil, é de jovens de até 24 anos, como Felipe Santos, que saiu do Ciee com o contrato de estágio em mãos.

Um levantamento feito pelo Ciee aponta que, no ano passado, mais de 180 mil postos de trabalho foram criados no Brasil por meio do estágio, 4 mil só no Amazonas.

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho, é o início de tudo para quem ainda não tem experiência e pode ser uma grande oportunidade de crescimento profissional.

