Parque Mosaico é lançado no Teatro Amazonas com show de Fábio Júnior

Manaus - Com direito a show do cantor Fábio Júnior, a Mixcon Incorporadora e MRV Engenharia lançaram na noite desta terça-feira (18), a primeira etapa do "Parque Mosaico", bairro planejado de Manaus, com uma área de 769 mil metros quadrados, a ser construída com 600 apartamentos. O empreendimento concentra-se entre os bairros Planalto, Lírio do Vale e Tarumã, abrangendo as zonas oeste e centro-oeste.

O diretor executivo da Mixcon Incorporadora, José Henrique Lanna, falou ao Portal Em Tempo que a empresa não quer apenas lançar um empreendimento, mas construir um projeto que proporcione bem-estar para as pessoas.



Diretores da Mixcon Incorporadora e MRV Engenharia | Foto: Islânia Lima

"Após esse lançamento, Manaus vai mais do que nunca querer elaborar bairros perfeitos, planejados, com espaços amplos e área a verde. O Parque Mosaico é um trabalho ousado. Ficamos envaidecidos e satisfeitos com a aceitação da população manauara para esse projeto que trouxemos para o Amazonas", disse Lana.

Estiveram presente no lançamento do bairro planejado diversos empresários e membros ligados diretamente com o setor imobiliário. Para o proprietário da City Imobiliária, Alexandre Moreira Júnior, o novo empreendimento irá trazer não só benefícios aos seus moradores como para toda a capital. "Ver Manaus receber um empreendimento imobiliário como esse, nos deixa muito feliz enquanto empresário do ramo. Além disso, o projeto irá trazer muitos benefícios à cidade como o impulsionamento na economia, no nível de saneamento e, consequentemente, na melhor qualidade de vida das pessoas", comemorou.

O projeto

A previsão é que sejam construídos, no Parque Mosaico, 13 equipamentos comunitários gerenciados pela Prefeitura de Manaus, destinados à construção de escolas, creches e unidades de saúde em uma área inicial de 127 mil metros quadrados, além de 11 áreas verdes.

A estimativa é que o novo bairro tenha, ao final de sua construção total, uma população de 15.694 pessoas.

Além dos equipamentos comunitários, está prevista a implantação de 40 quadras de lotes privados, com previsão de mais de 5 mil unidades de uso comercial e residencial. 14 condomínios, ao todo, devem ser construídos no Parque Mosaico, com 15 novas vias públicas e ciclovias nos padrões determinados pelo Implurb.

O Parque Mosaico estará sob gestão da MRV e da Mixcon por 15 anos e, após o término do prazo, será entregue à administração municipal.

Show de Fábio Júnior

Para lançar o projeto em Manaus, as construturas promoveram coquetel e show do cantor Fábio Júnior, no Teatro Amazonas, para convidados e jornalistas. O cantor animou o público com as canções de seu repertório que embalaram gerações, como "Alma Gêmea, Pai Herói, Pareço um Menino, Sem Limite para Sonhar", e outras.

