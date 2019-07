Feira de Produtos Regionais irá funcionar normalmente no feriado

Manaus - A feira de produtos regionais realizada semanalmente pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) irá funcionar normalmente nesta quinta-feira (20), feriado de Corpus Christi. A edição é realizada, a partir das 16h, no estacionamento do Manaus Plaza Shopping, situada na avenida Djalma Batista, Chapada, zona centro-sul.

Já as edições de sexta-feira (21), realizadas semanalmente na Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e no estacionamento da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), não terão funcionamento, em detrimento do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado.

No sábado (22) as feiras da ADS voltam a funcionar e serão realizadas no Frigorífico Vitello da Cidade Nova, das 5h às 12h; no Comando da Polícia Militar de Manaus, das 5h às 12h; no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam), das 5h às 12h; e no Shopping Ponta Negra, das 7h às 11h30, que conta com uma ala específica para produtos orgânicos.

Feiras da ADS

A iniciativa do Governo do Amazonas disponibiliza aos consumidores de Manaus 10 edições de Feiras de Produtos Regionais todas as semanas. Nelas, são oferecidos produtos frescos e saudáveis, cultivados na região e comercializados diretamente pelos agricultores da região metropolitana e do interior do estado.

Entre os produtos ofertados estão hortaliças, frutas da estação, peixes frescos, plantas ornamentais, artesanatos e comidas típicas como: pastel de feira, tapioca, pé de moleque, tacacá e muito mais.

