Agência de Economia Criativa recruta empreendedores para eventos

Manaus - Com uma agenda de eventos programados para Manaus durante os próximos 30 dias, a Valendo (Agência de Desenvolvimento da Economia Criativa na Amazônia) inicia suas atividades a partir do dia 28 de junho na capital. De festas de São João à Colônia de Férias, a agência, dirigida por Beto Contartesi, oferece oportunidades para empreendedores criativos apresentarem e comercializarem seus serviços e produtos em diferentes zonas da cidade.

Resultado de 10 anos de atividades no segmento da Economia Criativa no estado, o produtor cultural explica que após a produção e realização de dezenas de eventos, shows artísticos, feiras públicas e outras atividades de fomento aos empreendedores locais, revelou-se o potencial destes mercados e novos negócios que geram retorno não somente econômico, mas social, cultural e ambiental.

Colunista de Economia Criativa na CBN Amazônia, Beto Contartesi ressalta que a agência foi criada para reunir protagonistas e iniciativas que apostam na criatividade e na tecnologia como ferramentas para o desenvolvimento. “A Valendo veio para oportunizar projetos, atividades, integrar empresas e gerar riquezas e soluções a partir do trabalho colaborativo”, explica.

Com uma agenda de eventos programada, a Valendo está recrutando empreendedores que atuam em Manaus nos setores de gastronomia, produtos criativos e shows artísticos. As iniciativas irão participar de atividades desenvolvidas e realizadas pela agência em diferentes pontos da cidade. Para mais informações, entrar em contato pelos telefones: 98206-7845 / 98203-6756 ou pelas redes sociais Facebook e Instagram.

Calendário de Eventos

Millennium Shopping

Entre os dias 28 e 30 de junho, a Valendo irá realizar o ‘Arraiá do Millennium’. A Festa Caipira acontecerá no estacionamento G3 do shopping e promete resgatar as raízes dos tradicionais festejos juninos, com quadrilhas, comidas típicas e shows musicais. Para esse evento, a agência disponibiliza 46 stands para a comercialização de produtos criativos e alimentação.

Planeta Bebê

A creche Planeta Bebê está preparando uma festa para os alunos e convidados no próximo dia 29 de junho. Para produzir e realizar o evento, a agência Valendo fechou parceria e está recrutando mais de 15 empreendedores para exposição e comercialização de produtos.

Escola de Equitação Nissim Pazzuelo

O “Nissim na Roça” será realizado entre os dias 28 e 30 de junho, na escola de equitação situada na Rua Fortaleza, Adrianópolis. A partir das 16h, o público vai contar com música ao vivo, praça de alimentação e muitas atividades voltadas ao público infantil. Para esse evento, a Valendo disponibiliza 16 espaços para expositores.

A agência também irá realizar na escola de equitação o Festival Filhos & Tal, idealizado pela jornalista Yndira Assayag. A programação está recheada de atividades lúdicas e de interação com a família. O festival será realizado no dia 07 de julho e oferece 15 stands para empreendedores locais.

Faculdade Salesiana Dom Bosco

No mês de julho, a Valendo consolida parceria firmada com a Faculdade Salesiana Dom Bosco para a implantação do primeiro Centro de Economia Criativa em Manaus. A feira Criativa Sustentável, que será realizada nos dias 5 e 6 de julho pela agência, contará com a participação dos acadêmicos. O evento acontecerá no estacionamento da faculdade situada na Alameda Cosme Ferreira, zona Leste, e disponibilizará mais de 50 espaços para expositores organizados pela Valendo.

Fórmula Academia e Crossfit Ponta Negra

No dia 20 de julho, a Valendo realizará a Festa Julina da Fórmula Academia e Crossfit Ponta Negra, situada no Shopping Ponta Negra. O arraial dos alunos será aberto ao público em geral e vai contar com shows, exposição de produtos criativos e área de alimentação. A agência oferece 16 stands de comercialização.

Parceiros

Os projetos desenvolvidos pela Valendo contam com o apoio de empresas que acreditam e investem no segmento da Economia Criativa, como potencial mercado para o crescimento econômico, social, cultural e ambiental na cidade. São elas: Itaipava, Best Gourmet, Centerplex, Janpro, Infostore, Tropical Multilojas, Vivian Transportes e Park Vieiralves.

