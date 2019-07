Cliente Burger King vai ganhar desconto na gasolina nesta quarta (19)

Manaus - Para quem quer ficar “bem com o bolso e com a fome”, o Burger King Manaus realiza, nesta quarta-feira (19), a promoção “Quem compra no BK ganha desconto na gasolina”, das 18h às 21h, em parceria com os postos Shell da Av. do Turismo e Av. Umberto Calderaro Filho, localizados ao lado das lojas Burger King

Uma das maiores redes de hambúrgueres do mundo, as Lojas Paraíba e Turismo vão conceder a clientes que comprarem qualquer produto Burger King desconto de R$0,20 (por litro) nas bombas de gasolina dos postos Shell parceiros, que ficam ao lado das lojas participantes da promoção.

De acordo com a gerente da loja, Keren Caetano, basta apresentar o cupom de compra do BK na hora de abastecer nos postos parceiros.

A promoção é válida apenas nesta quarta-feira (19), das 18h às 21h, nas lojas da Av. Umberto Calderaro Filho e Av. do Turismo, frisa a gerente. “Muitos clientes pediram promoções exclusivas nas nossas redes sociais. Então, atendendo a pedidos, decidimos optar por uma ação que realmente trouxesse um grande benefício para o bolso do consumidor”.

A gerente adianta que novas promoções serão lançadas nos próximos dias para os clientes Burger King. Novidades podem ser acompanhadas nas redes sociais das lojas manauaras.

