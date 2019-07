Prefeitura divulga lista de selecionados para 270 vagas de cursos

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulgou os selecionados para as 270 vagas para cursos profissionalizantes, nesta quarta-feira (21). A lista está disponível no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).

Pelo menos 250 pessoas se inscreveram nos cursos da Semtepi, em parceria com Lucas Sena - Consultoria & Treinamentos. Cada candidato passou por uma análise curricular individual. Além das informações da ficha técnica de inscrição, foram utilizados também como critérios de desempate os documentos e requisitos mínimos exigidos em edital.

A entrega da documentação

RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade (cópia e original) – será feita no primeiro dia de aula de cada turma. Os candidatos, que não entregarem a documentação e/ou não comparecerem, serão automaticamente substituídos.

Já os candidatos em lista de espera não precisam comparecer ao local dos cursos, deverão aguardar o contato via telefone pelo departamento de Qualificação Profissional da Semtepi para informar sobre a nova seleção.

